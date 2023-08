Was sich spätestens seit gestern abzeichnete ist nunmehr offiziell: Der First Vienna FC 1894 gibt den Wechsel von Andreas Lukse bekannt. Der 35-jährige Keeper - in der vergangenen Saison zum Torhüter der Saison in der ADMIRAL 2. Liga gekürt - wechselt mit sofortiger Wirkung in die ADMIRAL Bundesliga, wo der gebürtige Wiener bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz einen Vertrag unterschreibt. Siehe auch Sommer-Transfers.

Ausnahmsweise holte Andreas Lukse hier das Spielgerät mal aus dem Netz. Ansonsten blieb der 35-jährige Wiener in der vergangenen Saison in 26 Zweitliga-Partien 12 Mal ohne Gegentor.

"Ich glaube es tut allen gut, dass wir nun Klarheit haben"

Andreas Lukse kam im Sommer 2021 vom 1. FC Nürnberg auf die Hohe Warte und absolvierte nach dem Wechsel 46 Spiele für die Döblinger. Mit Österreichs ältestem Fußballverein gelang dem Torhüter die Rückkehr in den Profifußball. Letzte Saison wurde Lukse nach starken Leistungen zum Torhüter der Saison in der ADMIRAL 2. Liga gewählt.

Die guten Leistungen des Routiniers blieben auch anderen Teams nicht verborgen und weckten Begehrlichkeiten.



Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Nach den Gesprächen in den letzten Tagen haben wir uns mit Blau-Weiß Linz geeinigt und es wurde am Ende für beide Seiten eine gute Lösung gefunden. Ich glaube es tut allen gut, dass wir nun Klarheit haben und unseren Fokus so noch besser auf die nächsten Spiele lenken können. Andi war für die Vienna die letzten Jahre ein sehr wichtiger und verdienstvoller Spieler, bei dem ich mich natürlich für seinen Einsatz bedanken möchte und auf diesem Wege eine erfolgreiche Zukunft wünsche.“

"Hoffen, dass er mit seiner Erfahrung ein wichtiger Baustein dieser Mannschaft wird"

Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz: „Für uns war es sehr wichtig, dass wir hinter unserer Nr. 1 Nicolas Schmid einen Torhüter mit viel Erfahrung, egal ob auf oder neben dem Platz, für unsere Mannschaft dazu bekommen. Deswegen freut es mich sehr, dass wir Andi von unserer Idee überzeugen konnten und er sich für unseren Weg entschieden hat.

Wir haben ein sehr junges Team mit viel Potenzial, umso mehr erhoffen wir uns von Andi, dass er am Platz und auch in der Kabine eine wichtige Rolle einnimmt und mit seiner Erfahrung ein wichtiger Baustein dieser Mannschaft wird."

Andreas Lukse: „Ich freue mich sehr auf die Zeit beim FC Blau-Weiß Linz und kann es kaum erwarten vor der Kulisse mit den zahlreichen Fans im neuen Hofmann Personal Stadion zu spielen."

Herzlich Willkommen Andreas Lukse! 🔵⚪️



Andreas Lukse wechselt von der Vienna zum FC Blau-Weiß Linz und unterschreibt einen Vertrag für 2 Jahre! pic.twitter.com/SZZ5VPe8tA — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) August 6, 2023

Fotocredit: RiPu