Lange hielt die "Wattener Wand", hielten die tapferen Tiroler die Partie offen beim österreichischen Serienmeister, der dann - wie so oft in den vergangenen Jahren - "hinten heraus" zuzulegen vermochte und noch zum standesgemäßen 3:0-Heimsieg kam. Mit seinem Doppelpack bescherte Matchwinner Karim Konaté Neo-Cheftrainer Gerhard Struber beim FC Red Bull Salzburg einen Triumph zum Einstand in Runde 2 der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

"Am Ende des Tages hätte der Sieg höher ausfallen müssen“

Gerhard Struber (Chef-Trainer FC Red Bull Salzburg): „In der 2. Halbzeit hat man gesehen, wenn wir ein wenig mehr Raum bekommen, welche Power in den Jungs steckt. Wenn wir die Abschlüsse besser fertig spielen, kann das Spiel auch höher ausfallen. Wattens hat es in der 1. Halbzeit geschafft, die Räume eng zu machen.

Da hätten wir simpler über den Flügel durchbrechen können und haben zu früh im Zentrum den Erfolg gesucht. Da braucht es die Geduld, den Gegner zu bewegen und die Positionierung, um über den Flügel in Überzahl durchzubrechen. Am Ende des Tages hätte der Sieg heute höher ausfallen müssen.“



Mads Bidstrup (FC Red Bull Salzburg, Foto oben): „Wir hätten uns früher belohnen können, aber der Sieg geht in Ordnung. Manchmal war das Spiel ein bisschen hektisch, aber wir hatten sehr viele Möglichkeiten und wir hätten noch mehr Tore schießen können.“

"Er trifft den Fuß, meine Herren im Keller"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol) über...

…das 0:1: „Das idente Tor, wie es Altach letzte Woche bekommen hat gegen Red Bull Salzburg. Wir haben es die ganze Woche trainiert, die ganze Woche analysiert und besprochen, dass das kommt. Dann kriegt man so ein blödes Tor.“



…eine mögliche Elfmetersituation für die WSG Tirol: „Er (Mads Bidstrup, Anm.) trifft den Fuß, meine Herren im Keller. Es spielt aber keine großartige Rolle, weil Salzburg der verdiente Sieger ist, aber natürlich ärgert mich so etwas.“



…die Schiedsrichterleistung: „Er (Josef Spurny, Anm.) hat heute tendenziell die Karten extrem locker gesetzt gegen uns. Auch wenn das Spiel entschieden ist, aber es ist eindeutig eine Tendenz erkennbar.“



…die Defensivleistung seiner Mannschaft: „Die ersten 60 Minuten haben mich beeindruckt. Da haben wir gut und mit Leidenschaft verteidigt. Wir haben uns zwar kaum entfalten können, aber verteidigt haben wir es bis dahin sehr gut. Ein Spiel geht aber eben 90 Minuten.“

„Aus Sicht von Red Bull Salzburg ist er eine Optimallösung“

Alfred Tatar (Sky Experte) über den neuen Trainer des FC Red Bull Salzburg Gerhard Struber: „Aus Sicht von Red Bull Salzburg ist er eine Optimallösung. Erstens akzeptiert er, dass er Ausbildungstrainer und gleichzeitig Performancetrainer ist. Er muss Spieler entwickeln, die man verkauft, aber auch Meister werden.

Zweitens kennt er die Philosophie des Klubs besser als jeder andere. Drittens glaube ich, dass das menschliche Nahverhältnis zu den anderen Entscheidungsträgern im Verein vollkommen da ist. Das Gesamtpaket spricht eindeutig für ihn.“

Unser erstes Spiel mit Gerhard Struber an der Seitenlinie:

⚽️ 3 Tore

❌ 0 Gegentore

🧨 20 Schüsse, 8 davon aufs Tor

🎯 84.2% Passquote

⚡️ 1 Tor nach einer Standardsituation#RBSWSG ⚪️🔴 pic.twitter.com/7XzlkasqYH — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 6, 2023

FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol 3:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 Konaté (57., Assist Kjaergaard), 2:0 Konaté (87., Assist Solet), 3:0 Dorgeles Nene (90+4., Assist Dedic)

