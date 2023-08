Vorhang auf im Personal-Hofmann-Stadion, der attraktiven neuen Arena von Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz am Donaupark. Wo zur ADMIRAL Bundesliga-Premiere ein Fußball-Spektakel und Tor-Festival geboten wurde. Emotionale Achterbahnfahrt inklusive, vor, bis auf den Auswärtssektor, "vollem Haus". Die Linzer legten per Blitztor vor, dann drehte der TSV Hartberg das Match, zog bis eine Viertelstunde vor Spielende mit 3:1 davon, vergab sogar noch einen Handelfmeter. Dann das furiose Finish von den Stahlstädtern, die per Doppelpack von Ronivaldo & Gölles noch das 3:3-Remis schafften. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern!

Die Bundesliga-Premiere in der neuen Arena vom FC Blau-Weiß Linz war nicht´s für schwache Nerven, oder Gerald Scheiblehner? Der 46-jährige Aufstiegs-Trainer erlebte ein nervenaufreibendes, spektakuläres erstes Heimspiel im Oberhaus in seiner Trainer-Karriere, mit Moral und Happyend seiner Mannschaft.

„Ein unglaubliches Spiel, eine unglaubliche Moral meiner Mannschaft"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau Weiß Linz) über...

…das Unentschieden: „Ein unglaubliches Spiel, eine unglaubliche Moral meiner Mannschaft. Wir waren eigentlich schon tot, aber die Mannschaft glaubt immer an sich und wir haben wieder bewiesen, dass wir zurückkommen können. Die Mannschaft hat sich heute belohnt und ich denke, es war auch für die Fans unglaublich. Es war ein sehr positives Unentschieden für uns.“



…die Leistung seiner Mannschaft: „Wir müssen noch viel lernen. Wir bekommen zu leicht die Gegentore. Wir haben auch mit dem Tempo immer wieder Probleme und sind in den Zweikämpfen noch nicht hart genug. Das müssen wir lernen, wir müssen erst in der Liga ankommen. Es freut mich unglaublich, dass wir uns mit dem Punkt belohnt haben und es ist auch für den Kopf ganz wichtig.“

„Wissen, dass es bei unserem Spielsystem für neue Spieler am Anfang ein wenig Adaptionszeit braucht"

Christoph Schösswendter (Neo-Sportdirektor FC Blau Weiß Linz) über...

…die Neuzugänge Kristijan Dobras und Stefan Haudum: „Wir wissen, dass es bei unserem Spielsystem für neue Spieler am Anfang immer ein wenig Adaptionszeit braucht, bis sie die Intensität gewohnt werden. Wir sind aber entspannt, weil wir wissen, dass die neuen Spieler oftmals gewisse Vorlaufzeit brauchen, bis sie körperlich unsere Spielweise zu 100% umsetzen können.“



…den aktuellen Neuzugang Andreas Lukse: „Er hat heute vor dem Spiel unterschrieben. Es war für uns wichtig, dass wir in erster Linie für die Kabine Erfahrung erhalten. Andi hat doch schon einiges gesehen und wird auch aus dieser Position der Mannschaft Sicherheit geben können. Wir wollten auch zu Schmidi (Anm., Nicolas Schmid), welcher unsere klare Nummer 1 ist, ein gutes Backup haben, der uns auch im Fall der Fälle hinten weiterhelfen und gleichzeitig Schmidi pushen kann, dass auch er den nächsten Schritt macht.“

Statt möglicher Maximal-Ausbeute von 6 Zählern aus 2 Spielen nach jeweils zwei Mal 2:0-Vorsprung hat sich TSV-Trainer Markus Schopp mit seinem Team nur mit 2 Zählern zu begnügen, wurden 4 Punkte liegen gelassen.

"Glaube, ich habe mit meinen Wechseln falsches Zeichen gesetzt"

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Unentschieden: „Meine Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben es aber geschafft, in einem Moment, in dem keiner mehr geglaubt hat, dass eine Mannschaft noch irgendetwas machen kann, sie wieder zum Leben zu erwecken. Den Schuh ziehe ich mir an. Ich glaube, ich habe mit meinen Wechseln ein falsches Zeichen gesetzt. Durch die zwei Wechsel ist vielleicht das Gefühl entstanden, wir sind durch.“



…was sich verbessern muss: „Man muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Die Jungs müssen schnell lernen, weil wir jetzt 4 Punkte hergeschenkt haben. Es waren heute viele Dinge dabei, die gut waren. Wir stehen aber trotzdem nur mit einem Punkt da. Deshalb Mund abputzen und weiterarbeiten.“

"Wir brauchen in letzten 10 Minuten, wenn es darauf ankommt, Eier, um Partie nach Hause zu bringen"

Torschütze Dominik Prokop (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das erneute Unentschieden nach einem 2-Tore-Vorsprung: „Wir haben jetzt das zweite Spiel in Folge, wo wir zwei Punkte herschenken. Wir müssen uns bewusst werden, um was es hier geht. Wir müssen die Spiele intelligenter zu Ende bringen.“



…das Spiel: „Wir haben die Partie 80 Minuten im Griff, haben die Partie dominiert. Wir brauchen dann in den letzten 10 Minuten, wenn es darauf ankommt, einfach Eier, um die Partie nach Hause zu bringen. Wir investieren unglaublich viel, um Chancen zu kreieren und Tore zu machen und wenn man dann sieht, wie wir Gegentore kriegen, dann muss sich jeder an der Nase packen. Es muss uns eine Lektion sein.“

„Bei Blau-weiß gibt es weinendes und lachendes Auge"

Alfred Tatar (Sky Experte) über die Leistung des FC Blau Weiß Linz: „Bei blau-weiß gibt es ein weinendes und ein lachendes Auge. Das weinende Auge: Die Defensive ist schwach. Beim Tor von Prokop war über 70 Meter keine Gegenwehr. Hier ist Kompaktheit gefragt. Dort muss man sich verbessern. Das lachende Auge: Man gibt nicht auf, man hat einen Punkt gemacht. Das Heimdebut war erfolgreich. “

FC Blau-Weiß Linz - TSV Egger-Glas Hartberg 3:3 (1:2)

Torfolge: 1:0 T. Koch (Elfer, 2.), 1:1 Entrup (29.), 1:2 C. Lang (35.), 1:3 Prokop (75.), 2:3 Ronivaldo (84.), 3:3 Gölles (86.).

Siehe auch SPIELBERICHT

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und RiPu