Nach dem 2:2 in Runde 1 beim TSV Hartberg verliert Austria Lustenau heute sein erstes Heimspiel in der 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga mit 0:2 (0:1) gegen Austria Wien. Die Veilchen steckten damit - wie schon am Donnerstag beim 2:1-Sieg bei Banja Luka und Aufstieg in die 3. Runde der UEFA-Europa-Conference League-Quali - den Abgang von Toptorjäger Haris Tabakovic (Hertha BSC Berlin) weg und rehabilitierten sich heute am 28. Geburtstag von Kapitän Manfred Fischer zugleich für die Liga-Auftakt-Heimniederlage gegen den SK Sturm Graz (0:3) am vergangenen Sonntag. Nachfolgend Statements.



"Der Schlüssel war, dass wir ab der 1. Minute präsent waren"

Matchwinner und Doppelpacker Andreas Gruber (FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Der Schlüssel war, dass wir ab der 1. Minute präsent waren. Normal muss es in der 1. Halbzeit schon zwei, drei zu null stehen. Wir haben in der 2. Halbzeit, als uns ein wenig die Kraft ausgegangen ist, darauf geachtet, dass wir gut weiterspielen. Es war ein verdienter Sieg für uns.“



…die kommende Partie in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League gegen Legia Warschau: „Wichtig ist, dass wir dort den Grundstein legen, dass wir daheim aufsteigen können, vielleicht schon mit einem Sieg heimkommen. Das ist das Ziel.“

"Wir haben in 1. Halbzeit schon 12, 13 Torschüsse gehabt"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Vor allem nach dem Donnerstagsspiel hat man gemerkt, dass die Beine müde waren. Trotzdem haben wir es sehr gut gemacht. Wir haben in der 1. Halbzeit schon 12, 13 Torschüsse gehabt, wo wir höher führen hätten können. Im Grunde genommen haben wir die 1. Halbzeit dominiert. In der 2. Halbzeit haben wir am Anfang ein paar Probleme gehabt, danach haben wir es aber wieder gut im Griff gehabt. Ein verdienter Sieg.“



...die ersten Punkte der Saison: „Wenn wir heute nicht angeschrieben hätten, nächste Woche fährt man nach Salzburg, es wird immer schwieriger. Es ist ein gutes Gefühl, jetzt anzuschreiben.“



…die kommende Partie in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League gegen Legia Warschau: „Wir haben 2 Siege in Folge und eine breite Brust. Wir fahren hin und wollen ein gutes Spiel machen. Wir wollen ein gutes Ergebnis erzielen, dass im Rückspiel alles offen ist.“

Mader: "Wir müssen uns dringend verbessern“

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Es war ein hochverdienter Sieg der Austria, weil sie über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft war. Wir haben in der 1. Halbzeit sehr gut begonnen, die ersten zehn Minuten waren stark. Da können wir sogar in Führung gehen. Dann hat die Austria das Spiel dominiert.

Was mich am meisten ärgert, dass wir Stunden investieren in Videoanalysen, gefühlt 80 Videos präsentieren, wie wir die Austria knacken können, dann geht der Spielplan auf, wir haben unsere Torchancen und vergessen bei aller Analyse auf ganz einfache Dinge, zum Beispiel unsere Box zu verteidigen. Wie die Tore zustande gekommen sind, das geht in der Bundesliga nicht.“



…den Zustand seiner Mannschaft: „Es hat uns gezeigt, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Heute hat man gesehen, was noch fehlt. Wir müssen uns dringend verbessern."

„Bis jetzt ist noch kein Verein aus Österreich an mich herangetreten“

Lukas Fridrikas (SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Wir hatten einige Chancen im Umschaltspiel, defensiv haben wir leider zu viel zugelassen. Zweite Halbzeit waren wir dann defensiv etwas stabiler, aber offensiv eigentlich harmlos.“



…seinen verschossenen Elfmeter: „Normalerweise habe ich mehr Selbstvertrauen vom Punkt, heute war ich etwas unsicher. Dementsprechend auch schlecht geschossen und der Tormann hat ihn gut gehalten.“



…die Wechselgerüchte um seine Person zum FK Austria Wien: „Bis jetzt ist noch kein Verein aus Österreich an mich herangetreten. Dementsprechend gibt es auch keine Interessenten.“

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien 0:2 (0:1)

Tore: A. Gruber (29./72.). Schiedsrichter: Alan Kijas

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL