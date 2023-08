Von Juli 2014 bis Anfang August 2020 war er beim SK Rapid Wien, dabei auch Kapitän der Hütteldorfer, um nach 241 Pflichtpartien (je 51 Tore + Assists) für den österreichischen Rekordmeister eine neue Herausforderung im Ausland zu suchen: Stefan Schwab. Der seither in Griechenland bei PAOK Thessaloniki (Donnerstag in der 3. Runde im UEFA Conference League-Hinspiel vs. Hajduk Split) spielt. Der 32-jährige Saalfeldener äußerte sich bei Sky Sport Austria.

"Mein Ansprechpartner Nr. 1 ist Rapid"

Stefan Schwab (Spieler PAOK Thessaloniki) über...

…seine Situation bei PAOK: "Wir sind in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League gestartet. Es war sehr heiß in Griechenland, aber mir geht es gut. Wir haben die zweite Runde gegen Beitar Jerusalem überstanden. Es fühlt sich eher nach Europa League als nach Conference League an.“

…seine persönliche Zukunft: „Ich habe noch ein Jahr bei PAOK, aber es ist kein Geheimnis, dass ich früher oder später nach Österreich gehen werde. Ob zum Fußballspielen oder nicht, ist noch offen. Ich möchte mit meiner Familie irgendwann wieder in Österreich leben. Da ist mein Ansprechpartner Nr. 1 Rapid.

Wenn es dann beim Timing nicht passen sollte, ist es eben nicht möglich. Ich blicke sehr positiv auf meine Zeit auf Rapid zurück. Es ist nicht so schlecht gewesen, wie es oft dargestellt wird. Mich würde reizen, mit Rapid nochmal erfolgreichen Fußball zu spielen. Hier habe ich aktuell eine Führungsrolle, von daher passt es momentan ganz gut. Ich würde sehr gerne nochmal international eine Saison mit PAOK spielen.“

Wie beim SK Rapid früher ist Stefan Schwab mittlerweile auch als Griechenland-Legionär bei PAOK Kapitän.

"Die griechische Liga ist viel taktischer als die österreichische"

…seine drei Jahre bei PAOK: „Was mich stolz macht ist, dass ich mich als Führungsspieler durchgesetzt habe und die Kapitänsbinde tragen darf. PAOK ist hier ein sehr großer Verein. Was mich als Spieler am meisten geprägt habe, ist der taktische Aspekt.

Die griechische Liga ist viel taktischer als die österreichische. Es fallen viel weniger Tore, sie sind eher orientiert an der italienischen Liga. Ich habe mich taktisch in den letzten Jahren verbessert.“

Foto: Instagram/Stefan Schwab/PAOK Thessalonik und Archiv-Foto GEPA/WienEnergie