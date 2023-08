Austria Lustenau, mit "Stolper-Start" in die neue 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga gekommen (1U, 1N), war auf dem Sommer-Transfermarkt nochmal aktiv und begrüßt mit Ben Bobzien den nächsten Neuzugang. Der deutsche U20-Nationalspieler wechselt per Leihe für eine Saison vom deutschen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 nach Vorarlberg. Siehe auch Sommer-Transfers.

"Durch Tempo, Fähigkeiten im Dribbling und Zug zum Tor ist er in der Offensive vielseitig einsetzbar"

In den vergangenen Jahren durchlief der Offensivspieler sämtliche Altersstufen in der Nachwuchsabteilung des 1. FSV Mainz 05 und konnte in seinen Einsätzen in den U17- & U19-Bundesligen in 32 Spielen kombiniert 27 Scorerpunkte verbuchen. Für die 2. Mannschaft des Clubs aus dem Nachbarland war er in der Regionalliga Südwest an 14 Toren in 29 Einsätzen direkt beteiligt. Im letzten Jänner zog es ihn für eine Leihe zum SV Elversberg. Dort schaffte er mit dem Team den Aufstieg in die 2. Bundesliga und kam dabei zu 14 Einsätzen in der 3. Liga.

Bobzien ist aktuell deutscher U20-Nationalspieler und kommt vermehrt über die offensiven Außenbahnen zum Einsatz. Bei der Austria unterschreibt er einen Leihvertrag bis Sommer 2024.

Austria-Sportdirektor Alexander Schneider: „Wir freuen uns, dass sich Ben entschieden hat, die kommende Saison bei uns zu verbringen. Er hat sowohl in der Jugendabteilung von Mainz als auch in seinen ersten Schritten im Profibereich bewiesen, dass er sehr viele Qualitäten mitbringt, die unserem Spiel helfen werden. Durch sein Tempo, seine Fähigkeiten im Dribbling und sein Zug zum Tor ist er in der Offensive vielseitig einsetzbar und wird unserem Angriffsspiel weitere Flexibilität verleihen. Wir sind uns sicher, dass alle involvierten Parteien von dieser Leihe sehr profitieren werden.“

„In meiner jetzigen Situation ist die Leihe zur Austria der richtige Schritt in meiner Karriere"

Neuzugang Ben Bobzien: „In meiner jetzigen Situation ist die Leihe zur Austria der richtige Schritt in meiner Karriere. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen um Alex Schneider hatte ich ein gutes Gefühl und dann ging es in den letzten Tagen schnell. Ich will mich hier weiterentwickeln, der Mannschaft mit Scorerpunkten helfen und zusammen vor den Fans im Reichshofstadion jubeln.“

💚-𝐋𝐈𝐂𝐇 𝐖𝐈𝐋𝐋𝐊𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐍!



Die Austria begrüßt mit Ben Bobzien den nächsten Neuzugang. Der deutsche U20-Nationalspieler wechselt per Leihe für eine Saison vom @1FSVMainz05 nach Vorarlberg.



📲 https://t.co/eCLigO6o9u pic.twitter.com/aPNCGwvyTq — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) August 7, 2023

Foto: SC Austria Lustenau