Auch in dieser Saison empfängt der FC Red Bull Salzburg im Zuge der (erweiterten) Vorbereitung wieder einen internationalen Top-Klub. Am Mittwoch dieser Woche, 9. August 2023, treffen die Roten Bullen in der Red Bull Arena ab 19:00 Uhr auf den UEFA Champions League-Finalisten Inter Mailand.

Top-Tests mit Tradition

Mittlerweile haben diese Testduelle schon Tradition, waren doch in den vergangenen Jahren jede Menge europäische Großklubs im Einsatz. Der Rückblick: