Nach einer Dankes-Aktion seitens Austria Klagenfurt - siehe Beitrag zuvor - hat auch der RZ Pellets WAC eine eigene Solidaritäts-Bekundung ins Leben gerufen. So laden die Lavanttaler gemeinsam mit dem Land Kärnten am kommenden Samstag, den 12. August, um 17 Uhr (Ligaportal-Liveticker), alle Einsatzkräfte zum Dank für ihren unermüdlichen Einsatz gegen den Starkregen und das Hochwasser zum Spiel gegen den SC Austria Lustenau ein!

Hochwasser-Helfer werden für Austria Lustenau-Heimspiel eingeladen

Am Samstag empfängt der RZ Pellets WAC in der 3. Runde der laufenden ADMIRAL Bundesliga-Saison Austria Lustenau. Bevor es für das Team von Cheftrainer Manfred Schmid aber ins zweite Heimspiel der Saison geht, steht nach der Absage am Wochenende noch das Nachtragsspiel gegen den SK Austria Klagenfurt am Programm. Der neue Termin für das Kärntner Derby ist am Mittwoch um 20:30 Uhr in Klagenfurt - Ligaportal-Liveticker.

Und all jene, die am vergangenen Wochenende und auch jetzt noch im Einsatz gegen das Hochwasser und die dadurch entstandenen Schäden sind, möchte der WAC zum Dank für ihren Einsatz am Samstag ins Stadion einladen. Und nicht nur das: in Kooperation mit WAC-Partner Puntigamer gibt es zur Freikarte auch noch einen Bier- bzw. Getränkegutschein dazu!

Einen besondereren Dank übermitteln die Wölfe auch der Kärntner Landesregierung rund um Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Daniel Fellner, die die Einladungsaktion unterstützen.

Für alle interessierten Blaulicht-Organisationen besteht die Möglichkeit sich bis einschließlich Donnerstag, den 10.08., per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! für die Freikartenaktion anzumelden!

Die Wolfsberger bitten im Zuge der Mail um Bekanntgabe der Organisation sowie der Anzahl der benötigten Tickets. Die Tickets sowie die Biergutscheine können direkt am Spieltag an der Kassa Ost abgeholt werden. Um gesammelte Abholung der Tickets von je einer Person pro Organisation wird gebeten.

Fotocredit: RiPu