Gemeinsame Aktion "Wir sagen Danke" für Kärntner Derby am Mittwoch

Am Samstag rückte der Fußball in den Hintergrund! Aufgrund der schweren Unwetter und der hohen Beanspruchung der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung musste das Kärntner Derby zwischen Austria Klagenfurt und dem RZ Pellets WAC kurzfristig verlegt werden, der Kracher der 2. Runde in der ADMIRAL Bundesliga steigt nun am Mittwoch - 20.30 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Gemeinsam mit dem Land Kärnten und der Stadt Klagenfurt haben die Verantwortlichen der Austria den Entschluss gefasst, alle Helferinnen und Helfer unter dem Motto „Wir sagen Danke“ zu diesem Match einzuladen.

„Bilder und Meldungen zu den Überschwemmungen in unserer Heimat haben uns tief berührt"

Austria-Geschäftsführer Günther Gorenzel: „Die Bilder und Meldungen zu den Überschwemmungen in unserer Heimat haben uns tief berührt und auch in der Austria-Familie waren einige direkt von der dramatischen Lage betroffen. Es war beeindruckend, wie die Menschen in Kärnten in dieser schwierigen Situation noch enger zusammengerückt sind und sicher über ihre Belastungsgrenze hinaus geholfen haben.

In unserem Verein empfinden wir eine große gesellschaftliche Verantwortung und es ist uns ein Bedürfnis, mit der Einladung an die Heldinnen und Helden etwas zurückgeben zu können. Unser Dank gilt dem Land und der Stadt, die uns ihre Unterstützung zukommen lassen."

In Abstimmung mit dem Landeskrisenstab hat der Traditionsklub die Einladung zur Partie gegen Wolfsberg an die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Einsätzen beteiligten Organisationen versendet. Neben einem Sitzplatz-Ticket sind auch Bons für Speisen und Getränke inkludiert. Anmeldungen sind per E-Mal an tickets@skaustriaklagenfurt möglich.

Austria-Geschäftsführer Gorenzel befindet sich schon seit Tagen in engem und partnerschaftlichen Austausch mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sowie Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider, die angesichts der Lage den einstimmigen Beschluss gefasst hatten, das Spiel am Samstag abzusagen. Gorenzel hatte betont, dass dies auch aus Sicht des Vereins sowohl inhaltlich als auch moralisch die richtige Entscheidung gewesen sei.

"Einladung ist unser Ausdruck der Dankbarkeit für selbstlosen Einsatz und unschätzbare Unterstützung"

„In solch kritischen Momenten zeigt sich immer wieder die Stärke des Zusammenhalts in Kärnten. Das beeindruckende Maß an Selbstlosigkeit und außergewöhnlichem Engagement, das Tausende von Feuerwehrleuten, Rettungskräften sowie Soldatinnen und Soldaten aufbringen, bestätigt erneut, dass wir in Zeiten der Not aufeinander zählen können.

Ohne diese unermüdliche Hingabe und den Einsatz zahlreicher Ehrenamtlicher wäre es nahezu unmöglich, außergewöhnliche Situationen und verheerende Unwetter in diesem Ausmaß zu bewältigen. Diese Einladung ist unser Ausdruck der Dankbarkeit für den selbstlosen Einsatz und die unschätzbare Unterstützung, die unsere Einsatzkräfte für unser Land und unsere Mitmenschen leisten“, sagt Kaiser.

Der Landeshauptmann wird das Kärntner Derby am Mittwoch gemeinsam mit Klagenfurts Bürgermeister Scheider besuchen und vor dem Anpfiff am Rasen gemeinsam mit Vertretern der Austria und des WAC stellvertretend einigen Einsatzkräften für ihre unermüdliche und teilweise ehrenamtliche Hilfe danken. Als Ballkinder sollen Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr zum Einsatz kommen, die das Bundesliga-Match somit hautnah erleben können.

„Unsere tiefe Wertschätzung gilt erneut all jenen, die in diesen herausfordernden Zeiten an vorderster Front stehen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen unsere Fußball-Mannschaften anzufeuern und einen Moment der Freude und Entspannung zu erleben", blickte Daniel Fellner, Katastrophenschutz-Referent des Landes Kärnten, voraus.

Die gemeinsame Aktion wurde am Montag bei einem Treffen zwischen Kaiser, Fellner, Landessportdirektor Arno Arthofer, Vizebürgermeister Philipp Liesnig, Stadtrat Franz Petritz, ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, Austria-Boss Gorenzel und WAC-Akademieleiter Walter Kogler vereinbart.

Aus Frühschoppen wird Dämmerschoppen für Fans

Aus dem schon am Samstag geplanten Frühschoppen wird am Mittwoch im Vorfeld des Derbies ein "Dämmerschoppen" ab 17 Uhr auf dem Platz vor dem Austria-Klubheim an der Siebenhügelstraße. Dabei gibt es tolle Preise beim Hirter-Bierkistenschießen zu gewinnen. Fans können im Mannschaftsbus des Pacult-Teams Probesitzen. Weiters wird das neue Stadionheft 9020er vorgestellt.

Austria-Legenden stehen für Interviews auf der Bühne. Spieler aus dem aktuellen Bundesliga-Kader schreiben Autogramme und stehen für Fotos zur Verfügung.

Durch das Programm führt Ex-Kapitän und Teammanager Sandro Zakany. Ein DJ von Antenne Kärntern sorgt bei leckeren Speisen und kühlen Getränken für "heiße Beats".

Fotocredit: Büro LH Kaiser/Grilz