Lieferte Rd. 1 der 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga Tore satt mit 18 Treffern in 6 Partien (Schnitt = 3), gab es auch in Rd. 2 am 1. Wochenende im August keine Null-Nummer, wurde der Auftakt-Spieltag sogar getoppt mit über 3 Treffern im Schnitt. Gesamt 17, bei nur 5 Partien, da das Kärntner Derby nach den sintflutartigen Regenfällen abgesagt wurde und am Mittwoch nachgeholt wird. Weswegen wir auch das Team der Runde und die Wahl zum Spieler der Runde erst Donnerstag präsentieren. Die Nachlese gibt es heute schon! Mit 4 Teams, die zu Null siegten, und einem Torfestival bei der Stadion-Premiere in Linz.

Applaus, Applaus! Welchen "Zoki-Zaubertrank" hat "Zoranix" Barišić seinen Schützlingen wohl in dieser Saison gemixt? Die Hütteldorfer sind wie aufgedreht, "Rapid rockt" die Liga, begeistert mit attraktiven, temporeichen Offensiv-Fußball. Der SCR Altach war mit dem 4:0 noch gut bedient, bei einer Torschuss-Bilanz von 29:9!

Kühn "knackte" Cashpoint SCR Altach - Burgstallers Benchmark

SK Rapid Wien – CASHPOINT SCR Altach 4:0 (2:0)

Nicolas Kühn war zweifellos "The Man of the Match". Der 23-jährige Deutsche mit dem Geburtsdatum wie aus einer Fabel - 01.01.2000 - erzielte in seinem 22. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack und all seine bisher 5 BL-Tore im heimischen Allianz Stadion. Weiters war der filigrane Linksfuß erstmals in einem BL-Spiel an 3 Toren direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist), in seinen ersten 21 BL-Spielen hatte er 4 direkte Torbeteiligungen.

Guido Burgstaller traf in seinen letzten 11 BL-Heimspiel-Einsätzen in Folge. Inkl. Uniqa-ÖFB-Cup sogar 12x en suite. Das gelang in der BL-Historie zuvor nur Vaclav Danek (15 – 1990) und Jonatan Soriano (13 – Sept. 2015 bis Juli 2016).

Jonas Auer beschenkt sich an seinem 26. Geburtstag mit einem Treffer, sein 2. BL-Tor in der ADMIRAL Bundesliga – zuvor traf der linke Außenspieler am 26. Mai 2022 bei der WSG Tirol.

Dejan Stojanovic, hauptberuflich Torhüter, erzielte mit 9 Pässen ins Angriffsdrittel den Höchstwert in dieser Spiel-Rubrik. Der 1,96 Meter große Nordmazedonier war trotz der 4 Gegentore noch bester Altacher und verhinderte eine weitaus höhere Niederlage.

Prächtige Kulisse, prima Stimmung in der Merkur Arena, wo der SK Sturm Graz seine Fans mit einer reifen, kompakten Leistung erfreute. Und weiter ohne Gegentor blieb, wie Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Punkte- und torgleich grüßt das Top-Duo bereits nach 2 Runden wieder vom Tabellengipfel.

Traumtorschütze Tomi Horvat erstmals von außerhalb

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK 2:0 (1:0)

Tomi Horvat erzielte sein 5. BL-Tor und traf erstmals von außerhalb des Strafraums und in einem Heimspiel. Kaum zu glauben, bei der Schusstechnik und anhand seines Traumtores mit links ins linke Kreuzeck, dass es nicht mehr Tore aus der "2. Reihe" sind.

Szymon Wlodarczyk traf in seinen ersten beiden BL-Spielen. Das gelang bei Sturm Graz zuletzt Rasmus Højlund im Februar 2022. Der 20-jährige Däne erzielte dabei sogar 3 Tore. Der gleichaltrige Pole immerhin in den ersten 3 Pflichtpartien für den Vizemeister stolze 5 Treffer (3 im Uniqa-ÖFB-Cup, Runde 1).

Linksverteidiger David Schnegg lieferte seinen 8. BL-Assist ab - 7 davon in Heimspielen. Je 4 Assists lieferte der Ex-LASKler für die WSG Tirol und Sturm Graz ab.

Otar Kiteishvili gewann 10 Zweikämpfe – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

LASK-Abwehrchef Philipp Ziereis hatte mit 8 klärenden Aktionen die meisten in diesem Spiel.

Der Spieler der Woche bei Austria Wien. Torgarant Haris Tabakovic ist weg, da übernimmt mal eben Andreas Gruber das Toreschießen. Und wie! Erst der eminent wichtige Ausgleichstreffer am Donnerstag zum 1:1 in Banja Luka in der 2. Runde der Conference League-Quali, 3 Tage später im Ländle gar der Doppelpack!

Andreas Gruber hat heuer Lust auf Lustenau

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien 0:2 (0:1)

Andreas Gruber macht in diesen Tagen den Unterschied aus und war generell an den letzten 4 BL-Toren des FK Austria Wien direkt beteiligt (3 Tore, 1 Assist) – alle gegen den SC Austria Lustenau (Vorsaison im Playoff-Rückspiel, 5:0).

Der 28-jährige Außenstürmer erzielte seinen 6. BL-Doppelpack. Für jeden seiner 4 Klubs war der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler mindestens einmal per Doppelpack erfolgreich (je 2x für den SK Sturm Graz und SV Mattersburg, je 1x für Austria Wien und LASK).

Silva Kani, 20-jähriger Sommer-Neuzugang aus dem Togo, lieferte bei seinem BL-Debüt mit seiner ersten Schussvorlage seinen 1. Assist ab. Sein Mitspieler bei den Veilchen, Matthias Braunöder, hatte mit 74 Ballaktionen den Topwert in dieser Spielstatistik.

Zumindest in einer Hinsicht lag ein Lustenauer vorn: Yadaly Diaby gewann die meisten Zweikämpfe (11).

Auch die statistischen Werte, allen vorran bei den Torschüssen, belegen die klare Dominanz der Wiener Austria gegenüber der Lustenauer Austria. Von Europacup-Müdigkeit bei der Wimmer-Elf keine Spur...

WSG Tirol-"Goal-Geister" Konaté & Nene

FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 3:0 (0:0)

Pflichtsieg zum Einstand für Neo-Chefcoach Gerhard Struber, der sich dabei jedoch in Geduld bei seinen Schützlingen zu üben hatte. Erst mit den Schlussminuten gaben sich die tapferen Tiroler geschlagen, hatten allerdings auch schon die erwartete Überlegenheit der Roten Bullen anzuerkennen.

Karim Konaté erzielte in seinem 11. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack. Und das gegen seinen letztjährigen Mannschaftskollegen vom FC Liefering - Adam Stejskal. Von seinen bisher gesamt 5 BL-Toren erzielte der 20-jährige Ivorer allein 3 gegen die WSG Tirol.

Dorgeles Nene erzielte sein 3. BL-Tor, dabei seinen Premierentreffer für den FC Red Bull Salzburg (2 Tore zuvor für die SV Guntamatic Ried). Jedes seiner 3 Tore erzielte der 20-jährige Stürmer aus Mali gegen die WSG Tirol.

RBS-Innenverteidiger Oumar Solet lieferte seinen 3. BL-Assist ab, in 3 Saisonen in Folge jeweils einen – nur in seiner Premierensaison (2020/21) blieb der 23-jährige, französische "Abwehr-Schrank" ohne Assist.

Salzburgs Däne Maurits Kjærgaard verbuchte bereits seinen 9. BL-Assist – die letzten vier davon nach Eckbällen. Er bereitete im Jahr 2023 4 BL-Tore nach Ecken vor – mehr als jeder andere Spieler.

Na immerhin...: Mit 4 gewonnenen Tacklings erzielte WSG-Innenverteidiger und -Rückkehrer David Gugganig die meisten in dieser Spiel-Statistik.

Bei so vielen Toren und Fakten braucht es einige Zeit, bis die Spielstatistik studiert ist, Gerald Scheiblehner. Der FC Blau-Weiß Linz-Aufstiegstrainer erlebte mit seinen Schützlingen ein "Wechselbad der Emotionen". Start nach Maß, dazwischen durchwachsen, doch dann das Happyend. Die Linzer zündeten auf der Spiel-Zielgeraden nochmal bei ihrem furiosen Finish und dem Doppelpack zum 3:3-Endstand. Erster Punktgewinn im Oberhaus...in Runde 3 gehts zum Prestige-Duell mit dem LASK.

"Alte"

FC Blau Weiß Linz – TSV Egger Glas Hartberg 3:3 (1:2)

Die Premieren-Partie im neuen Personal-Hofmann-Stadion am Donaupark wird in mehrfacher Hinsicht Einträge in den Annalen vom FC Blau-Weiß Linz haben. Da war erstmal das Blitztor, mit dem Tobias Koch das Torfestival an der Donau eröffnete. In seinem 5. BL-Spiel (zuvor für Sturm Graz) sein erstes Tor. 2023/24 ist die erste Saison, in der der 22-jährige Mittelfeldspieler mehr als ein Spiel absolviert.

TSV-Sommer-Neuzugang Maximilian Entrup erweist sich als Volltreffer, traf in seinen ersten beiden BL-Spielen für den TSV Egger Glas Hartberg – das gelang keinem anderen Spieler für die Oststeirer. Und sein Ausgleichstor bei der Blau-Weiß Linz-Bundesliga-Stadionpremiere war aus der "Fußball-Feinkostabteilung": Ball An- und Mitnahme, staubtrockene Vollendung in Torjäger-Manier. Was für jeden Lehrfilm in punkto Torabschluss.

Christoph Lang erzielte sein 5. BL-Tor und traf immer in Oberösterreich. Für die SV Guntamatic Ried 3 Mal in Heimspielen, für Sturm Graz in Ried und den TSV Hartberg in Linz. Die Hartberger bleiben im 7. Spiel in Folge gegen einen OÖ-Klub unbesiegt (in der Vorsaison 1S + 1U vs. gegen den LASK, 4 Siege vs. SV Ried).

TSV-Offensivakteur Dominik Prokop war zum 3. Mal in einem BL-Spiel an mehr als einem Tor direkt beteiligt (1 Tor, 1 Assist) – 2x davon in den 13 Spielen für den TSV Hartberg. Er lieferte seinen ersten Assist in dieser BL-Saison ab – mehr gelangen ihm nur 2017/18 (3).

Ronivaldo erzielte in seinem 2. BL-Spiel mit seinem ersten Schuss aufs Tor sein erstes Tor. Mit 34 Jahren gelang dem Brasilianer damit der ersehnte 1. Treffer im Oberhaus.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, Josef Parak, GEPA-ADMIRAL