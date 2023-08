Vor einem Jahr machte Elione Fernandes Neto in der Vorbereitung von Fortuna Düsseldorf, der auch heuer sein Sommercamp im oberösterreichischen Bad Leonfelden abhielt, auf die 2. Bundesliga auf sich aufmerksam. Schon in seinen ersten Trainings und Testspielen wurde klar: Fortuna hat da wieder ein Top-Talent. Und das ist offenbar auch anderen Vereinen aufgefallen. Allen vorran dem FC Red Bull Salzburg, bestens bekannt für sein großartiges Scouting-System. Laut der Bild steht der Transfer zum österreichischen Serienmeister kurz bevor, weilt der 17-jährige, zentrale Mittelfeldspieler bereits in der Mozartstadt.

Fortuna und Klaus Allofs fordern mindestens 3 Mio. Ablöse

Aktuell pokere Fortuna-Vorstand Klaus Allofs noch um die letzten Details in den Ablöse-Modalitäten. Schon sei aber klar, dass der geborene Siegburger, der in der Jugend beim 1.FC Köln (-2019), SC Fortuna Köln (2019-2021) und seit 2021 bei Fortuna Düsseldorf spielt, mindestens der drittteuerste Abgang nach Benito Raman (28/10 Mio. zu Schalke) und Ihlas Bebou (29/5 Mio zu Hannover) für die Düsseldorfer sein wird. Mindestens 3 Millionen Euro fordert der Traditionsklub, sollen an den Rhein fließen.

Elione Fernandes-Netom, der in wenigen Wochen 18 Jahre jung wird (geb.: 23.08.2005) und vom DFB bisher noch nicht für die Junioren-Nationalteams berufen wurde, absolvierte bereits 12 Zweitliga-Spiele in der vergangenen Saison. Der beidfüßige Mittelfeldspieler mit Abstammung in Angola wurde erst im vergangenen Oktober mit einem Profivertrag bis 2025 bei den Rheinländern ausgestattet.

