Am Samstagabend im Top-Spiel der 2. Runde in der 50. Jubiläums-ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 zwischen Vizemeister SK Sturm Graz und dem Vorjahres-Dritten LASK war Keito Nakamura schon nicht mehr von Thomas Sageder in den Kader berufen. Laut dem 39-jährigen Cheftrainer, weil der 23-jährige Japaner und Top-Scorer der Vorsaison (17 Tore, 8 Assists) mit Wechselgedanken beschäftigt ist und so der volle Fokus auf das Match fehle. Da der Außenstürmer noch bis Juni 2025 unter Vertrag steht, würde den Linzern eine stattliche Ablösesumme und möglicher neuer Vereins-Rekordtransfer winken.

Wird diesen Sommer wohl nicht mehr zu halten sein beim LASK: Keito Nakamura.

Ablöse-Summe im zweistelligen Bereich für LASK?

Sein Marktwert liegt bei 8 Mio. Euro (Quelle: transfermarkt.de), doch der LASK betonte vor Wochen, ihn nicht unter einem zweistelligen Betrag abzugeben. Im Februar 2021 kam der damals 20-Jährige nach Oberösterreich, spielte zunächst bei den OÖ-Juniors, um dann fast auf den Tag genau vor 2 Jahren bei den Athletikern zum Bundesliga-Kader zu gehören.

Danach ging es steil nach oben für Keito Nakamura. Besonders ab Mai 2022 unter Coach Didi Kühbauer machte der agile Außenstürmer einen enormen Schwung, wurde zum LASK-Leistungsträger und absolvierte gesamt 69 Pflichtpartien (26 Tore, 9 Assists), ist mittlerweile gar Nationalspieler Japans (2 Einsätze, 1 Tor).

Per Charterflug nach Frankreich

Laut den "OÖN" sei der seit heuer 28. Juli 23-Jährige heute per Charterflug nach Frankreich geflogen und sei gemeinsam mit LASK-Präsident Siegmund Gruber am Flughafen Linz-Hörsching gesichtete worden. Bei dem französischen Klub handelt es sich dem Vernehmen nach um Stade Reims, der vom erst 30-jährigen Belgier Will Still trainiert wird.

Zum Lique 1 Klub wechselte diesen Sommer auch Oumar Diakité vom FC Red Bull Salzburg und darf sich in der neuen Saison auf Duelle mit Paris SG und Kylian Mbapé sowie Neymar freuen.

Mit dem OSC Lille war bis Montag ein weiterer französischer Verein an Keito Nakamura dran, doch man konnte sich angeblich bei der Ablösesumme nicht mit den Linzern einigen.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at