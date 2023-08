Drei Tage vor dem mit Spannung erwarteten großen Linzer Derby beim LASK gibt der FC Blau-Weiß Linz die vorzeitige Vertragsverlängerung von Abwehrspieler Danilo Mitrović bis 2026 bekannt. Der 22-jährige Serbe kam im Sommer 2019 zu den Blau-Weißen, bestritt bisher 109 Spiele für den Verein und feierte in dieser Zeit zwei Meistertitel in der ADMIRAL 2. Liga. In der Vorsaison erzielte 3-fache U21-Nationalspieler von Serbien beim "Herzschlag-Finale" im Fernduell mit dem GAK 1902 das entscheidende Sieg- und damit Aufstiegs-Tor im letzten Spiel gegen den SK Sturm Graz II zum 2:1 (86. Min.).

Frenetischer Jubel heuer am 4. Juni um Matchwinner Mitrović! Was ist das für eine Geschichte: Der 22-jährige serbische Abwehrspieler erzielte das letzte Saisontor für die Blau-Weißen, das wichtigste, das erste für ihn im Frühjahr und zudem sein einziges daheim in dieser Spielzeit (das zweite war im Herbst auswärts in Kapfenberg).

"Mit seinem Tor im letzten Spiel gegen die Sturm Amateure hat er sich unsterblich gemacht"

Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz: „Danilo ist einer der längst dienenden Spieler im Verein, hat vor allem im letzten Jahr eine enorm starke Entwicklung hinter sich und war an beiden Meistertiteln wesentlich beteiligt. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir nun die vorzeitige Verlängerung seines Vertrages bekanntgeben dürfen."

Danilo Mitrović: „Ich fühle mich hier in Linz sehr wohl und habe gemeinsam mit der Mannschaft noch viel vor. Umso mehr freut es mich, dass ich meinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängern konnte und weiter hier spielen darf."

Gerald Scheiblehner, Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz: „Danilo hat in der letzten Saison eine großartige Entwicklung gemacht. Er ist nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit gereift. Mit seinem Tor im letzten Spiel gegen die Sturm Amateure hat er sich unsterblich gemacht. Mich freut es, dass Danilo sich für weitere drei Jahre entschieden hat, den Weg mitzugehen. Wenn er weiter hart an sich arbeitet, kann er in dieser Saison den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen."

