Traditionell stimmte sich der FC Red Bull Salzburg - wie alle Jahre im Sommer - auf die bevorstehende UEFA-Champions League-Gruppenphase im Herbst ein und hatte mal wieder in einem internationalen Testspiel ein europäisches "Schwergewicht" in der Red Bull Arena zu Gast: Den vorjährigen Champions League-Finalisten und Renommierklub der Serie A, Inter Mailand. Mit Neo-Torhüter Yann Sommer, der vom FC Bayern zu Inter kam. Und den Witterungswidrigkeiten zum Trotz boten beide Teams vor stattlicher Kulisse im "Wasser-Match" ein begeisterndes Tor-Spektakel, vergab Salzburg beim 3:4 sogar gleich 2 Elfmeter.

Rassige Duelle samt Torfestival beim "Wasserball" in Wals-Siezenheim zwischen dem österreichischen Serienmeiste und Inter Mailand.

Karim Konaté erst mit Elfmeter-Fehlschuss, dann Doppelpack

FC Red Bull Salzburg-Neo-Chefcoach Gerhard Struber vor seinem ersten Duell gegen einen europäischen Top-Klub: „Es ist zwar nur ein Test, aber gegen einen hochklassigen Gegner, der uns sicher alles abverlangen wird. Für mich ist das eine gute Gelegenheit, meine Spieler erstmals bei einem Vergleich auf derart hohem Niveau zu sehen und mir einen Eindruck machen zu können.“

In seinem zweiten Spiel als Salzburg-Coach nahm Gerhard Struber im Vergleich zum 3:0 über die WSG Tirol zwei personelle Änderungen vor. Oscar Gloukh kam im Mittelfeld neu in die Startelf, von dort rückte Amankwah Forson anstelle Simics in die vorderste Linie. Und im Tor ersetzte Nico Mantl ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager. Auch die Nerazzurri agierten in ihrer stärksten Formation, nur Starstürmer Lautaro Martinez fehlte. Der argentinische Weltmeister ist erst kürzlich Vater geworden.

Na denn...Vorhang auf. Geboten wurden Salzburger Festspiele bei original Salzburger Schnürlregen. Auf dem Festspielprogramm: Königsklassen-Vorgeschmack in der Red Bull Arena. Und das geneigte Publikum bekam schnell was beim 1. Akt geboten. Welch furioser Spielstart! Keine 5 Minuten gespielt: Elfmeter für die Roten Bullen. Doch Top-Torjäger Karim Konaté, der zuvor von Inters Neo-Goalie Yann Sommer zu Fall gebracht wurde, schoss den Ball über das Gäste-Gehäuse (5.), steckte seinen Fehlschuss allerdings prompt weg.

Am Samstag gegen die WSG Tirol noch mit seinem ersten Doppelpack in der ADMIRAL Bundesliga erfolgreich, sollte der 19-jährige Ivorer auch heute wieder einen Doppelpack schnüren, traf zunächst kurz nach seinem Fehlschuss zum frühen 1:0-Führungstor (6., nach Sommers ungeschickter Rettungsaktion), um nach dem zwischenzeitlichen Rückstand durch das Eigentor von Strahinja Pavlović (schneller Ausgleich, 9.) und den 31-jährigen, niiederländischen Innenverteidiger Stefan di Vrij, war Karim Konaté mit dem 2:2-Ausgleich zur Stelle (35.).

Doch die Gäste um Cheftrainer Simone Inzaghi gingen bei Dauerregen noch vor dem Pausenpfiff durch den 28-jährigen Italo-Argentinier Joaquín Correa zum 2. Mal in Führung (43.).

Einer der größten Gegner beim internationalen Testspiel gegen Internazionale Milano war für Oscar Gloukh und die Roten Bullen das regentiefe Terrain in der Red Bull Arena.

Blitztor zum 3:3 - doch zweiter Elfer-Fehlschuss

Doch sogleich nach dem Seitenwechsel glichen die Struber-Schützlinge in diesem äußerst unterhaltsamen, abwechslungsreichen Math zum 2. Mal aus, durch Samson Baidoo (46.). Beide Teams weiter offensivfreudig und die Roten Bullen mit dem nächsten zugesprochenen Elfmeter. Diesmal trat Roko Šimić an. Der 19-jährige Kroate ja in Mailand geboren - doch wie Konaté zu Spielbeginn verschoss auch Roko Šimić den Elfmeter (69., vorbei).

Es war mittlerweile die Zeit der vielen Spielerwechsel, was - logischerweise - den Spielfluß beeinträchtige. Auch der tiefe Boden ließ ein gepflegtes Spiel zu diesem Zeitpunkt fast nicht mehr zu, erst etwas später schloss der Himmel seine Schleusen wieder. Nach gut einer Stunde stand eine bis auf Torhüter Mantl völlig veränderte Salzburger Mannschaft am Rasen, auch Inter wechselte munter durch. Weitere Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden.

Mantl reagierte bei der besten der Gäste gegen Davide Frattesi (71.). Im Spiel-Finish wurde ein Treffer von Simic wegen Abseits‘ aberkannt (85.).Letzendlich "rächten" sich zwei verschossene Elfer (jeweils traten als Schützen die gefoulten Spieler an) auf Salzburger Seite noch in der letzten Minute der regulären Spielzeit, als der 28-jährige, italienische Mittelfeldspieler Stefano Sensi (90.) Inter zum 3. Mal in Führung brachte und mit dem 3:4 zugleich den Endstand besorgte.

Doch aufgrund ihrer couragierten, mutigen Spielleistung darf sich auch der österreichische Serienmeister als Sieger fühlen und erfreuten die zahlreichen Zuschauer in Wals-Siezenheim. ÖFB-Legionär Valentino Lazaro kam im übrigen an seiner ehemaligen Wirkungsstätte ab der 88. Minute nur zu einem Kurzeinsatz.

Triple-Heimspiel-Pack für Rote Bullen innerhalb 8 Tagen

Während für Inter die neue Saison in der Serie A erst am Sonntag, dem 19 August, mit dem Heimspiel gegen den AC Monza (20:45 Uhr) startet, geht es für den FC Red Bull Salzburg am kommenden Wochenende in der ADMIRAL Bundesliga bereits mit Runde 3 weiter.

Und zwar mit dem 3. Heimspiel binnen einer Woche in der Red Bull Arena. Nach der WSG Tirol (3:0) und Inter Mailand kommen am kommenden Sonntag die "Eurofighter" von Austria Wien (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Nicht einsatzbereit waren an diesem regnerischen Mittwochabend die verletzten Capaldo (Knöchel), Diambou (Arm), Guindo (Knie), Koita (Oberschenkel), Omoregie (Rücken), Ratkov (Oberschenkel), Sucic (Knie) und Kapitän Ulmer (Knöchel). Fernando ist nach langer Verletzungspause erst seit Kurzem wieder im Training und stand deshalb noch nicht im Match-Kader.

"War für unsere Fans attraktives Spiel, Atmosphäre war richtig cool und schon etwas echt Besonderes!"

RBS-Cheftrainer Gerhard Struber: "Ich denke, es war für unsere Fans ein attraktives Spiel, die Atmosphäre war richtig cool und schon etwas echt Besonderes! Inhaltlich haben wir vor allem in der ersten Phase vieles richtig gemacht, wir sind schnell ins Umschalten gekommen und haben ein Stück weit auch das Chaos nutzen können. Es gab grundsätzlich viele gute Dinge, die zu unserer DNS passen, auch wenn wir kritisch darauf schauen werden, wie wir die Tore kassiert haben."

Torschütze Samson Baidoo: "Der Trainer hat gesagt, dass wir mutig reingehen und Spaß haben sollen, bei dem, was man macht. Ich bin stolz darauf, dass wir gegen eine Mannschaft mitgehalten haben, die im Champions League-Finale gestanden ist. Ich bin richtig happy!"

Internationales Testspiel

Mittwoch, 9. August 2023, 19 Uhr, Red Bull Arena, SR: Ing. Sebastian Gishamer.

FC Red Bull Salzburg vs. Inter Mailand 3:4 (2:3)

Torfolge: 1:0 Konaté (6., Assist Solet), 1:1 Eigentor Pavlović (9.), 1:2 de Vrij (25.), 2:2 Konaté (35.), 2:3 Correa (43.), 3:3 Baidoo (46., Assist Kameri), 3:4 Sensi (90.).

FC Red Bull Salzburg: Mantl - Dedić, (K), Solet, Pavlović, Terzić - Bidstrup, Gloukh, Gourna-Douath, Kjaergaard - Forson, Konaté. Cheftrainer: Gerhard Struber.

Wechsel: Baidoo, Kameri, Morgalla, Nene, Okoh, Simic, Tijani und Wallner für Solet, Dedic, Forson, Kjaergaard, Pavlovic, Konate, Gourna-Douath und Terzic (alle 46.), Piatkowski und Sadeqi für Wallner und Bidstrup (57.), Jano für Gloukh (62.)

