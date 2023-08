Wenn es heute Abend im Nachtragsspiel der 2. Runde zwischen Austria Klagenfurt vs. RZ Pellets WAC, beide starteten mit Auftakt-Siegen, zum ersten Derby in der 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga - zur besten Primetime ab 20:30 Uhr (Ligaportal-Liveticker) - kommt, will einer bei den Gastgebern im Kärntner Derby an seine bisherigen Leistungen in der noch jungen Spielzeit anknüpfen: Sinan Karweina. Der 24-jährige Deutsche kam im vergangenen Sommer wie Andy Irving von Türkgücü München zu den Kärtner Violetten, wo der Rechtsfuß bis Juni 2024 unter Vertrag steht.

"Wird Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden"

Ein Tor in der ersten Runde des Uniqa-ÖFB-Cups bei Drittligist SK BMD Vorwärts Steyr (3:0), ein Treffer zum Start der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol (3:1) – für Sinan Karweina hätte die Saison 2023/24 nicht besser beginnen können. Kein Wunder, dass es der 24-jährige Deutsche der Austria Klagenfurt nicht erwarten kann, heute Abend im Kärntner Derby gegen den WAC endlich wieder "von der Kette gelassen zu werden".

„Wir sind heiß auf das Match! Duelle mit Wolfsberg sind immer besonders, das ist überall zu spüren. Beide Teams sind erfolgreich in die Serie reingekommen, werden mit breiter Brust am Feld stehen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden. Aber wir haben die Fans im Rücken, das wird uns zusätzlich pushen“, meint Sinan Karweina.

In der vergangenen Serie trumpfte der 24-jährige Außenspieler im Herbst auf, bereits nach 15 Runden hatte er 5 Assists geliefert, zählte zu den effektivsten Tor-Butlern der Bundesliga. Doch dann fiel Karweina in ein Leistungsloch, aus dem er sich erst auf der Zielgeraden herauskämpfte. Zum Abschluss traf der Offensiv-Mann gegen Rapid Wien (2:1) erstmals im Oberhaus.

„Mein erstes Jahr in Waidmannsdorf war sportlich Achterbahnfahrt"

„Mein erstes Jahr in Waidmannsdorf war sportlich eine Achterbahnfahrt. Ich hatte gute, aber auch weniger gute Phasen. Aber ich bin es gewohnt, auch mal Rückschläge einstecken zu müssen, da kämpfe ich mich immer wieder heraus. Die Vorbereitung im Sommer lief sehr positiv für mich. Ich bin körperlich top drauf und spiele mit Selbstvertrauen“, betont Karweina.

Nachdem er bei der Austria in seiner Premieren-Saison auf dem rechten Flügel zum Einsatz kam, betraute Chefcoach Peter Pacult den Angreifer im Pokal in Steyr und zuletzt auch in Innsbruck im 3-5-2-System mit einer neuen Rolle als zweite Spitze an der Seite von Jonas Arweiler. Der Plan geht besser auf, als viele Experten es vermutet hätten.

"Habe in der Jugend fast ausschließlich im Zentrum gespielt"

„Ich habe schon mitbekommen, dass der eine oder andere überrascht war. Aber für mich ist das nichts Neues, ich habe in der Jugend fast ausschließlich im Zentrum gespielt. Daher kenne ich die Aufgaben und fühle mich auch total wohl auf dieser Position. Dass ich direkt in beiden Spielen getroffen habe, hilft natürlich ungemein“, so Karweina.

Den Rückenwind will der Austria-Angreifer nun ins Kärntner Derby mitnehmen und am liebsten wieder anschreiben.

Fotocredit: Austria Klagenfurt/Marco Walter