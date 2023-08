Der Tiroler, der den Nachwuchs des FC Wacker Innsbruck durchlief und für die Akademie Tirol im Einsatz war, debütierte im April 2019 für die Innsbrucker in der tipico Bundesliga. Nach weiteren Stationen bei der SG Dynamo Dresden (DEU) und dem Wolfsberger AC kehrt er nun in die Heimat zurück und unterschreibt ein längerfristiges Arbeitspapier bei der WSG Tirol.

Bei den Kärntnern kam der im Mittelfeld variabel einsetzbare Rechtsfuß in den letzten drei Jahren auf insgesamt 110 Pflichtspiele (sechs Tore – zwölf Assists), sechs davon im Zuge der UEFA Europa League-Teilnahme der Lavanttaler in der Saison 2020/21. In der abgelaufenen Saison führte der ehemalige U21-Nationalspieler die Wolfsberger zudem neun Mal als Kapitän auf das Feld.



Stefan Köck (Manager Sport) über die Neuverpflichtung: "Matthäus Taferner ist eines der größten Talente Tirols. Er verfügt trotz seines jungen Alters schon über viel Erfahrung. Dass er beim Wolfsberger AC phasenweise als Kapitän auflief, zeigt definitiv von seinen Leaderqualitäten. Wir sind fest davon überzeugt, dass Matthäus zu unserer Spielweise passt und der WSG Tirol mit seinen Qualitäten weiterhelfen wird."



Thomas Silberberger (Cheftrainer) zum Transfer: "Mit Matthäus kommt ein sehr erfahrener und variabel einsetzbarer Spieler zu uns. Er kann auf vielen Position im Mittelfeld auflaufen und ich denke, dass wir eine Win-Win-Situation sowohl für Matthäus als auch für die WSG Tirol geschaffen haben."



Matthäus Taferner freut sich über die Rückkehr in die Heimat: "Ich freue mich sehr, dass ich zurück in Tirol bin und dort in der ADMIRAL Bundesliga auflaufen kann. Die Vorfreude auf die nächsten Tage und Wochen ist riesig. Ich kenne den Verein und die dort handelnden Personen gut und bin froh, dass der Transfer jetzt fixiert wurde."

Foto: WSG Tirol