Spieltermine der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup stehen fest

Am 26. und 27. September geht die 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup über die Bühne. Nun wurden die Spieltermine der Zweitrundenbegegnungen fixiert. Das mit Spannung erwartete Salzburg-Derby beschließt dabei den ersten Spieltag. Wie gewohnt werden euch alle Spiele per LIVE-TICKER auf LIGAPORTAL.AT präsentiert.





SV Austria Salzburg und Serienmeister FC Red Bull Salzburg stehen sich am 26. September (20:45 Uhr) in der MGG Arena in Grödig gegenüber.



Alle Spiele der 2. Cup-Runde im Überblick:



SV Guntamatic Ried vs. RZ Pellets WAC

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Innviertel Arena



DSV Leoben GGMT Revolution vs. WSG Tirol

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Monte Schlacko



GAK 1902 vs. SV Stripfing/Weiden

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Merkur Arena



First Vienna Football-Club 1894 vs. SC Austria Lustenau

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Naturarena Hohe Warte



KSV 1919 vs. SV Licht-Loidl Lafnitz

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Stadion Kapfenberg



FC Mohren Dornbirn vs. SKN St. Pölten

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Birkenwiese



SV Austria Salzburg vs. FC Red Bull Salzburg

Dienstag, 26.09.2023, 20:45 Uhr, MGG Arena



USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen vs. FK Austria Wien

Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr, Stahlbau Müller Arena



FC Marchfeld Donauauen vs. SK Austria Klagenfurt

Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr, Aulandstadion Mannsdorf



SC Sparkasse IMST 1933 vs. LASK

Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr, Velly Arena Imst Tirol



ASV Draßburg vs. FC Blau-Weiß Linz

Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr, Sportanlage Draßburg



SV Sparkasse Leobendorf vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Mittwoch, 27.09.2023, 19:00 Uhr, Sparkassenstadion Leobendorf



FC Pinzgau Saalfelden vs. Cashpoint SCR Altach

Mittwoch, 27.09.2023, 19:00 Uhr, Sportanlage Saalfelden



SKU Ertl Glas Amstetten vs. FAC Wien

Mittwoch, 27.09.2023, 19:00 Uhr, Ertl Glas Stadion



FC Flyeralarm Admira vs. TSV Hartberg

Mittwoch, 27.09.2023, 19:30 Uhr, motion_invest ARENA



Union Raiffeisen Gurten vs. SK Rapid

Mittwoch, 27.09.2023, 20:30 Uhr, „Klaus-Roitinger-Stadion“ Ried