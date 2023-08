Der LASK empfängt in der dritten Runde der ADMIRAL Bundesliga den FC Blau-Weiß Linz (ab 19:30 Uhr im Liveticker auf LIGAPORTAL). Sechs Jahre und 117 Tage nach dem letzten Duell der beiden Linzer Vereine, kommt am Samstag endlich wieder Derby-Stimmung in der Raiffeisen Arena auf.

55392 Stunden nach Abpfiff des letzten Linzer Derbys, rollt der Ball wieder. Nach dem Last-Minute-Aufstieg des FC Blau-Weiß Linz in der letzten Saison, kommt es nun wieder zu einem Duell zweier Linzer Vereine in Österreichs höchster Spielklasse. Die Athletiker starteten mit einem Unentschieden und einer Niederlage in die neue Bundesliga-Saison – genau gleich verlief der Auftakt für den FC Blau-Weiß Linz. Blickt man zurück auf die letzten Begegnungen der Schwarz-Weißen gegen den Lokalrivalen, ist die Bilanz ausgeglichen – für den LASK stehen ein Sieg (4:0), ein Unentschieden (1:1) und eine Niederlage (0:2) zu Buche.

Durchwachsene Saisonstarts

Nachdem die Athletiker bei der Auftaktpartie gegen den SK Rapid Wien quasi mit dem Schlusspfiff noch einen Punkt sichern konnten, kam man gegen Graz mit null Punkten im Gepäck zurück in die Stahlstadt. Die Mannschaft von Gerald Scheiblehner verlor bei der Bundesliga-Premiere beim Wolfsberger AC (1:2) und konnte gegen Hartberg erst in den Schlussminuten den Ausgleich erzielen. Mit jeweils einem Punkt auf dem Konto, geht es am Samstag nun ins langersehnte Derby in die Raiffeisen Arena.

Die Fanzone der Raiffeisen Arena öffnet am Samstag um 16:30 Uhr und ab 18:00 Uhr wird der Stadioninnenraum zugänglich. Tickets sind aktuell noch unter shop.lask.at und im HYPO LASK Corner an der Mozartkreuzung bis Freitag 18:00 Uhr erhältlich.

Alle Abo-PLUS-Besitzerinnen und -Besitzer und LASKler-Abonnentinnen und -Abonnenten haben am Samstag außerdem wieder die Möglichkeit die Trikots in der Fanzone abzuholen.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Ein Stadtderby ist immer etwas ganz Besonderes. Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel für alle LASK-Fans ist und werden alles geben, um einen Sieg vor vollem Haus in der Raiffeisen Arena feiern zu können!“

Foto: GEPA Admiral