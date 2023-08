Das zweite Auswärtsspiel in Folge führt die Grün-Weißen über den Arlberg zum CASHPOINT SCR Altach. Wenn die WSG Tirol und der CASHPOINT SCR Altach am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER auf LIGAPORTAL) zum fünfzehnten Mal seit dem Aufstieg der Tiroler in die ADMIRAL Bundesliga die Klingen kreuzen, kommt es gleichzeitig auch zum Duell jener Mannschaften, die in den ersten zwei Runden der Saison 2023/24 punktlos agierten.

"Wir wollen an jene Tugenden, die wir in den ersten 60 Minuten in Salzburg an den Tag legten, auch in Altach anknüpfen. Im Spiel mit dem Ball müssen wir uns aber wesentlich mehr zutrauen und mutiger agieren", blickt Cheftrainer Thomas Silberberger auf das Duell mit den rundum erneuerten Altachern voraus. Die Vorarlberger, die in der Sommerpause mit Ex-WSG-Trainer Roland Kirchler einen neuen Sportdirektor und mit Joachim Standfest einen neuen Cheftrainer engagierten, haben eine ereignisreiche Transferphase hinter sich. Nicht weniger als 13 Neuzugänge stehen 12 Abgänge gegenüber. Unter den Neuzugängen findet sich auch Christian Gebauer, der von 2014 bis 2017 die Schuhe für die WSG schnürte.

Bruderduell im Ländle

Eine Woche nach seiner Rückkehr zum Tiroler Bundesligisten stand David Gugganig vergangenen Sonntag in Salzburg bereits wieder in der Startelf. Nach der misslungenen Premiere in der Mozartstadt will der gebürtige Kärntner nun in Vorarlberg voll anschreiben: "Es wird ein enges Spiel werden. Wenn wir die Chancen, die wir im Spiel sicherlich bekommen werden, nützen, können wir als Sieger vom Platz gehen." Für den 26-jährigen Innenverteidiger stellt das Gastspiel in Altach ein Besonderes dar, kommt es doch zum Duell mit seinem um zwei Jahre älteren Bruder Lukas. "Die Vorfreude auf das Wiedersehen und das Duell mit Lukas ist groß. Ich hoffe aber natürlich, dass wir das Spiel für uns entscheiden können!"

Personal-News vor dem Gastspiel im Ländle

Felix Bacher (Muskelfaserriss) und Ferdinand Oswald (Bandscheibenoperation) stehen für das Westduell mit dem CASHPOINT SCR Altach nicht zur Verfügung. Bror Blume (Knochenödem) und Denis Tomic (muskuläre Probleme) absolvierten diese Woche unter der Leitung von Andreas Gerg Einheiten im athletischen Bereich, ein Einsatz am Wochenende kommt allerdings noch zu früh. Matthäus Taferner hingegen wird die Reise nach Vorarlberg antreten.