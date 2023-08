Das Linzer-Derby LASK Linz vs. FC Blau Weiß Linz am kommenden Samstag (live ab 19:30 auf ligaportal.at) breitet schon Tage davor die Flügel aus. Bei der heutigen Pressekonferenz des LASK trat das Derby dann definitiv in den Hintergrund. LASK-Präsident Siegmund Gruber attackierte OÖ Krone-Sportchef Georg L. frontal. Ligaportal hat das Video auf euch:

Nach einer Einleitung von Präsident Gruber, bei der auch der heutige Transfer von Keito Nakamura angesprochen wurde, hatte der LASK-Präsident noch etwas Fundamentales zu sagen. LIGAPORTAL hat diese Passage für euch zusammengefasst.

Transkript Präsident Siegmund Gruber:

„Ich weiß, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und hier auch Anfeindungen ausgesetzt bin. Was aber auch für mich im Vordergrund steht – Privatleben ist Privatleben. Alle miteinander im Saal haben Familien, Kinder, Geschwister, Eltern – uns alle verbindet das – es halten sich alle an diese goldene Regel - bei allen etwaigen fachlichen Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten - bis auf einen – Georg L.“

RUMMS, eine Breitseite in Bezug auf einen gerade erst veröffentlichen Artikel in der Kronenzeitung rund um einen Verkehrsunfall der Familie von LASK-Vize Christoph Königslehner. Präsident Gruber präzisierte seine Attacke.

„Im konkreten Fall ging es nicht einmal um mich, sondern um unseren Vizepräsidenten Christoph Königslehner, der sich bewusst so im Hintergrund hält, dass ihn die Hälfte hier im Raum nicht einmal kennen würde. Konkret geht es um einen Artikel zu einem Verkehrsunfall. Der Unfall war am 07.07.2023 – der Artikel von Georg L. erschien am 05.08.2023, also vier Wochen später. Das machen sie nicht einmal im Lokalteil, dass eine so lange Pause zwischen Ereignis und Artikel besteht. In wie weit dieser Unfall eine sportliche Relevanz hat, muss ich nicht extra erwähnen. Die Verhältnismäßigkeit für so etwas eine Doppelseite zu schreiben ist nicht gegeben, da es ausschließlich den privaten Lebensbereich betrifft. Dieser Artikel spiegelt exemplarisch wieder, dass man bewusst oder unbewusst Tatsachen verdreht. Vor allem aber muss sich jeder ehrenamtliche Sportfunktionär, auch wenn er sonst nie in der Öffentlichkeit steht bewusst sein, wenn meinem Kind etwas passiert, steht es vielleicht einen Monat später in der Kronenzeitung.“

„Warum du Georg dann glaubst wenn du jemanden versuchst zu kontaktieren und nicht erreichst, dir das Recht nimmst, die Privatsphäre seiner Kinder in die Öffentlichkeit zu bringen, ist für uns nicht nachvollziehbar und seriös und - meine private Meinung - eine Sauerei.“

Zum Video:

Im weiteren Verlauf trug Siegmund Gruber dann eine kurze persönliche Stellungnahme von Christoph Königslehner vor.

„Lieber Siegmund! Betreffend dem versuchten Anruf von Georg L. möchte ich Folgendes sagen. Schon gar nicht ist es mir möglich eine Stellungnahme zum Unfall meiner Kinder abzugeben, da ich mich auch frage, was die Erwartungshaltung gewesen wäre. Am Tag des Unfalls wäre eine Stellungnahme pietätlos und vier Wochen später inhaltslos. Bier ist Bier, Schnaps ist Schnaps, Sport ist Sport und Privat ist Privat und das sollte bitte auch so bleiben. Danke!“

Nach diesem vorgetragenen Statement geriet der LASK-Präsident dann so richtig in Rage!

„Deswegen und wegen weiterer Diffamierungen anderer Mitarbeiter von uns sprechen wir als Verein nicht mit dir Georg L. Du, Georg, bist einfach ein böser Mensch – das sagen selbst deine Mitarbeiter über dich. Damals hast du mir selbst erzählt, dass du 14 Tage suspendiert gewesen bist in der KRONEN ZEITUNG, weil die Mitarbeiter dich nicht mehr ausgehalten haben.“

Ein echter Paukenschlag des LASK-Präsidenten, welcher sich unmittelbar nach diesen Worten von den anwesenden Medien verabschiedet hatte. Es wird mit Sicherheit nicht das letzte Kapitel zwischen dem angesprochenen Journalisten und dem LASK gewesen sein – es hat aber heute eine neue Dimension erreicht.

Foto: Screenshot Youtube