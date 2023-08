Das Personal-Dienstleistungsunternehmen Synergie Personal Austria GmbH wird offizieller Schiedsrichter-Sponsor in der 50. Jubiläums-Saison 2023/24. Ab heute tragen die Schiedsrichter und AssistentInnen in der ADMIRAL 2. Liga und ab morgen auch jene in der ADMIRAL Bundesliga den Synergie-Personal-Badge auf den Ärmeln. Mit der Trikotplatzierung nützt Synergie Personal damit künftig eine Werbefläche im Sportsponsoring und möchte so die Marke bewusst in Szene setzen. Geomix ist damit raus. Der Online-Sporthändler und ÖFB-Partner machte zuletzt ja mit einer 45-Millionen-Pleite auf sich aufmerksam, ligaportal berichtete (hier lesen).

Ebenbauer: "...das gilt im Wirtschaftsleben, aber auch am Fußballplatz"

Neben der Trikotplatzierung umfasst das Sponsoring auch Werbepräsenz auf den Websites der ADMIRAL Bundesliga und 2. Liga, um mit der Fußballcommunity direkt in Verbindung zu kommen. Zum Saisonabschluss wird die Auszeichnung zum „Schiedsrichter der Saison“ offiziell vom neuen Schiedsrichter-Sponsor überreicht und somit das Paket abgerundet.

Über Synergie Personal:

Synergie wurde vor über 50 Jahren in Frankreich gegründet und ist in 17 Ländern Weltweit im Bereich der Zeitarbeit vertreten. Mit einem Konzernumsatz über € 2.9 Milliarden ist Synergie in Frankreich die Nummer 1 und in Europa der fünftgrößte Personalbereitsteller.

Durch den Zusammenschluss 2017 mit Völker Personal ist Synergie mit 15 Standorten auch in Österreich vertreten. Die Dienstleistung umfasst die Bereiche Personalbereitstellung, Integrationsleasing, Payrolling, Master-Vendor Service und Personalberatung. Generell sieht sich Synergie Personal als Unterstützung - den kompletten Bereich des Personalwesens betreffend - für all ihre Kunden und Partner.

"Korrektheit den Mitarbeitern, Kunden und dem Gesetz gegenüber"

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Das richtige Personal zu finden und passend einzusetzen, ist entscheidend – das gilt im Wirtschaftsleben, das gilt aber auch am Fußballplatz. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Synergie Personal einen starken Partner für unsere Schiedsrichter in der Jubiläumssaison 2023/24 gefunden haben.“

CEO Synergie Personal Austria Martin Völker: „Einer unserer gelebten Firmenwerte ist: Korrektheit den Mitarbeitern, Kunden und dem Gesetz gegenüber. Bei der ÖFBL (Österreichischen Fußball-Bundesliga) und beim ÖFB (Österreichischer Fußball-Bund) stehen die Schiedsrichter für die Korrektheit und Einhaltung der Spielregeln, was wir mit unserer Partnerschaft unterstreichen wollen.“

Fotocredit: GEPA-Pictures