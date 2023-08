Die Saison 2022/23 ist im österreichischen Fußball-Unterhaus Geschichte, höchste Zeit also auf ligaportal.at nach der „Amateurmannschaft der Saison“ und dem „Amateurspieler der Saison“ zu suchen. Die Meistertitel wurden ausgiebig gefeiert, Torschützenkönige geehrt, Triumphe wie Tragödien verarbeitet. Wer besonders herausragte, der soll auch diesmal wieder belohnt werden: Auf ligaportal.at - Österreichs größter Fußball-Plattform - könnt ihr unter jeweils drei Kandidaten für eure „Amateurmannschaft der Saison“ und euren „Amateurspieler der Saison“ voten. Die Sieger werden am 09. Oktober bei der 27. Bruno Gala in Wien im Globe in der Marx Halle geehrt (live im ORF).

Diese Nominierten stehen zur Auswahl:

Nominierungen Amateurspieler der Saison 22/23:

Manuel Weichselbraun

Aus der Riege jener Herren, die sich der Torjagd in allen österreichischen Fußballligen verschrieben haben, holte Manuel Weichselbraun mit 51 Toren (Schnitt über zwei Tore pro Spiel) den Goldenen Schuh des rotweißroten "Capocannoniere" nach Götzens und nach Tirol. Der SV Raiba Götzens sicherte sich in der Gebietsliga West den Meistertitel mit 13 Punkten Vorsprung (Torverhältnis +98) und geht in der kommenden Saison in der Landesliga West auf Punktejagd.

Thomas Herrklotz

Mit vier Jahren begann Thomas Herrklotz bei der SV Oberwart seine fußballerische Laufbahn und hat alle Nachwuchsteams beim SV durchlaufen und hat auch im Bundesnachwuchszentrum Burgenland gespielt. Mit knapp 18 Jahren stieg er dann mit Oberwart in die Regionalliga Ost auf. Nach einem zweijährigen Abstecher nach Stegersbach, wo er auch in der RLO spielte, kehrte er wieder zu seinem Stammverein zurück. Sein Beruf ist Lehrer in Mathematik und Sport.

Herrklotz ist seit Jahren eine der wesentlichen Stützen im Team des SV, er ist Torschützenkönig der letzten drei vollen Saisonen der Burgenlandliga und erzielt Tore am Fließband. Thomas ist mit 31 Treffern einer der Erfolgsgaranten für den diesjährigen Aufstieg in die RLO.

Markus Blutsch

Markus Blutsch, Kapitän und prägender Spieler der SPG Pregarten aus der Oberösterreich-Liga, absolvierte im Jänner – wie so oft in diesen Wochen und Monaten der Vorbereitung – ein Training mit der Mannschaft. Die Einheit verläuft absolut normal, er fühlt sich fit. Am Abend setzen dann aber akute Schmerzen ein, deren zunehmende Intensität ihn den Entschluss fassen lässt, noch in der Nacht das Krankenhaus aufzusuchen. Dort ereilt Blutsch eine Diagnose, die ihm schlagartig den Boden unter den Füßen wegzieht: Hodenkrebs! Der 28-Jährige kämpfte sich zurück und feierte im April im Landescup ein grandioses Comeback.

Das VOTING

Wie könnt ihr eure Favoriten nun zur „Amateurmannschaft der Saison“ und zum „Amateurspieler der Saison“ küren? Ganz einfach! Stimmt unter www.ligaportal.at/brunogala ab. Das Voting läuft bis 20. August um 21:00 Uhr, alle 10 Minuten kann eine Stimme abgegeben werden. Die Sieger werden am 09. Oktober bei der 27. Bruno Gala in Wien im Globe in der Marx Halle geehrt.



→ ZUM VOTING

Nominierungen Amateurmannschaft der Saison 22/23:

ATUS Velden

Noch vor zwei Jahren, also in der Saison 2021/22, kickte die Mannschaft des ATUS Velden aus Kärnten in der 1. Klasse. Dann begann der Durchmarsch: von dort aus schaffte das Team vom schönen Wörthersee den Aufstieg in die Unterliga West. Nach einer unglaublichen Serie ohne eine einzige Niederlage in dieser Liga, wurde in der letzten Saison der direkte Aufstieg in die höchste Spielklasse Kärntens, der Kärntner Liga, fixiert. Genau zum 100-jährigen Vereinsjubiläum feiert der ATUS Velden den wohl größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

SCU Ardagger

Der SCU Ardagger ist im niederösterreichischen Fußball seit Jahren der Inbegriff von Konstanz. Mit bemerkenswerter Beständigkeit spielte man von der Jahrtausendwende bis zum im Sommer realisierten Aufstieg in die Regionalliga durchgängig in der 1. Landesliga. In den letzten Saisonen konnte man sich dabei stets im Spitzenfeld positionieren, ohne dabei jemals etwas erzwingen zu wollen. Letzteres würde sich mit der Philosophie der Mostviertler nicht vereinbaren lassen. In Ardagger verschreibt man sich seit jeher der Kontinuität, alle Akteure kommen aus der Region. Den Aufstieg sowie das Antreten im ÖFB-Cup gegen Salzburg darf man als Lohn für die konsequente und ehrliche Aufbauarbeit betrachten.

SV Tillmitsch

2019 wurde der Vorstand des Traditionsvereines nördlich von Leibnitz, der heuer sein 55jähriges Jubiläum begeht, neu strukturiert. Verhinderte in dieser Saison 2019/20 noch der pandemiebedingte Meisterschaftsabbruch den Meistertitel des damaligen überlegenen Tabellenführers, gewann der visionäre Verein in der Saison 2021/22 und 2022/23 die jeweilige Meisterschaft in der Unter- bzw. Oberliga. Noch vor Saisonbeginn im Juli des heurigen Jahres konnte man auch noch das neue Stadion mit einer Kapazität von bis zu 1000 Besuchern feierlich eröffnen, sodass durch den erstmaligen Aufstieg in die höchste Steirische Liga ein würdiger Rahmen gewährleistet ist.

