Der mit blütenweißer Weste nach 2 Siegen aus 2 Spielen und ohne Gegentor (5:0) in die neue 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 gestartete SK Sturm Graz trifft in der 3. Runde auf den ebenfalls noch unbesiegten Kärntner Klub Austria Klagenfurt - Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Beide Teams waren unter der Woche im Einsatz. Die Steirer am Dienstag im Hinspiel der UEFA-Champions League-Quali-Runde 3 beim PSV Eindhoven (1:4-Niederlage), die Waidmannsdorfer am Mittwoch daheim im Kärntner Derby beim Nachtragsspiel gegen den RZ Pellets WAC (2:2).

In der Meistergruppe der Vorsaison behielten Bryan Teixeira und der SK Sturm Graz klar die "Oberhand" gegen Kosmas Gkezos und Austria Klagenfurt. Am 14. Mai gab es einen 4:1-Sieg in der Merkur Arena, am 16. April einen 2:0-Triumph in Klagenfurt. Doch davor landeten die Kärntner Violetten den großen 2:1-Coup im Februar in Graz-Liebenau

„Das Wichtigste ist es jetzt, den Staus Quo anzunehmen“

Die Duell-Bilanz zwischen beiden Teams spricht klar für Sturm Graz. In 9 Pflichtpartien (8 in der Bundesliga, 1x ÖFB-Cup - 23:8 Tore) siegten die "Schwoazn" 7 Mal Den einzigen Klagenfurter Sieg gab es ausgerechnet in der Merkur Arena, heuer am 25. Februar mit 2:1. Wodurch die Kärntner Violetten überraschend wieder im Rennen um die Meistergruppe dabei waren und letztendlich mit einem Kraftakt auch zum zweiten Mal nach dem Aufstieg in 2021 das Obere Playoff erreichten

SK Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer meint: „Jeder hat gesehen, dass wir am Dienstag das klar unterlegen Team waren – ein sehr starker Gegner und nicht unsere beste Leistung haben uns keine Sensation in Eindhoven ermöglicht. Wir haben das ganz normal aufgearbeitet und besprochen und wollen morgen mit einer Top-Leistung wieder dort anschließen, wo wir letzten Samstag gegen den LASK aufgehört haben.

Das Wichtigste ist es jetzt, den Staus Quo anzunehmen, zu akzeptieren und weiter geht die Fahrt – wir alle sind bereit, aus diesen internationalen Spielen zu lernen. Wir werden die Chance nützen, um uns Schritt für Schritt an unser nächstes Level heranzuarbeiten."

"Das wird für uns eine schöne Herausforderung!"

Ilzer weiter: "Mit der Austria Klagenfurt wartet ein sehr unangenehmer Gegner in der Bundesliga auf uns, der zwei richtig gute Spiele abgeliefert hat. Auch gegen den WAC waren sie sehr stabil, laufstark und zweikampfstark – richtig gut – das wird für uns eine schöne Herausforderung!"



Ilzer zur Personalsituation: „Manprit Sarkaria fällt mit seiner Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel noch länger aus, der restliche Kader hat sich gut erholt, ist fit und bereit für dieses wichtige Bundesligaspiel."

"Haben in Vergangenheit bewiesen, dass wir aus Rückschlägen gestärkt hervorgegangen sind"

Mittelfeld-Motor Alexander Prass (Foto), der im letzten Heimspiel gegen den LASK (2:0) geschont wurde, betont: "Wir wollen die Aspekte wieder besser umsetzen, die wir gegen PSV nicht so gut gemacht haben. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir aus Rückschlägen gelernt haben und gestärkt daraus hervorgegangen sind – genau das wollen wir auch diesmal wieder schaffen.

Gegen in der Regel kompakt stehende Klagenfurter gilt es, sowohl mit dem Ball konsequent zu sein als auch das Spiel gegen den Ball nicht zu vernachlässigen. Wenn wir viel Ballbesitz haben sollten, müssen wir den Ball gut laufen lassen, dürfen dabei aber die Zielstrebigkeit nicht vernachlässigen."

Am morgigen Samstag wollen wir mit einem Heimerfolg gegen die Gäste aus Klagenfurt unsere Siegesserie in der @OEFBL weiter ausbauen! 💪 #sturmgraz #AdmiralBL #STUSKA https://t.co/Sdp2Ph7xVF — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 11, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL