In seinem Auswärts-Doppel binnen 8 Tagen trifft der TSV Egger Glas Hartberg nach dem Gastspiel in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz (2:2 bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz) am morgigen Sonntag in der Bundeshauptstadt Wien in Hütteldorf in Runde 3 der 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga auf den SK Rapid (ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker). Die Schopp-Schützlinge möchten nach bisher 2 Remis auch bei den Eurofightern weiter unbesiegt bleiben.

„Es wird ein Spiel mit viel Energie"

Teil 2 des Auswärtsdoppels bringt den TSV Hartberg ein Gastpiel in der Bundeshauptstadt, genauer gesagt im 14. Wiener Gemeindebezirk gegen den SK Rapid. Schiedsrichter der Begegnung ist der Salzburger Christopher Jäger.

Die Ost-Steirer möchten nach den beiden "verschenkten" Auftaktspielen gegen Austria Lustenau und Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz, in denen man beide Male nach Zwei-Tore-Führungen remisierte, im dritten Ligaspiel ungeschlagen bleiben und die guten Leistungen bestätigen. Im ersten Saisonspiel gegen einen der Großklubs fehlt Mamadou Sangare weiterhin gesperrt.

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: „Es wird ein Spiel mit viel Energie. Rapid ist großartig in die Saison gestartet, hat zwei sehr gute Meisterschaftsspiele und ich finde auch ein gutes internationales Spiel gegen einen sehr schweren Gegner gemacht. Da kommen wir als Hartberger wahrscheinlich gerade recht. Nämlich in der Annahme, dass sie ein Heimspiel haben und gewinnen müssen, oder vor allem gewinnen wollen.

Aber das wollen wir auch. Wir fahren dort hin, um ein richtig gutes Spiel zu machen. Wir möchten den Gegner fordern bis zum geht nicht mehr. Dafür bedarf es richtig viel Leidenschaft und Energie. Wir müssen schauen, dass wir unser Spiel nicht nur über 85 Minuten auf den Platz bekommen, sondern über 90, 95 Minuten. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich erleben wir ein richtig gutes und spannendes Spiel."

"Wir fahren mit dem Ziel, etwas Zählbares mitzunehmen, nach Wien"

Offensivspieler Dominik Prokop (Foto): "Wir freuen uns auf das Spiel gegen Rapid. Sie haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft sind. Aber ich bin überzeugt, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen und unseren Plan durchziehen, dass sicher was möglich ist. Wir fahren mit dem Ziel, etwas Zählbares mitzunehmen, nach Wien."

