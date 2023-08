Nach zwei 1:3-Heimniederlagen in der Vorsaison gegen den WAC blieb Austria Lustenau auswärts im 4. Gastspiel binnen eines Jahres in der Lavanttal-Arena zumindest erneut ohne Niederlage. Auch wenn die Vorarlberger den 1:1-Endstand erst in der Nachspielzeit hinzunehmen hatten, war es dennoch ein schmeichelhafter Punktgewinn für die Gäste, bei denen Torgarant Lukas Fridrikas (Schambeinentzündung) schmerzlich vermisst wurde. Sehr kritisch äußerte sich hernach Austria-Cheftrainer Markus Mader über die Lustenauer Leistung in dieser Partie der 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga. Siehe nachfolgende Statements.

Die bisherigen Bundesliga-Leistungen seiner Mannschaft in der neuen Saison bereiten SC Austria Lustenau-Cheftrainer Markus Mader Kopfzerbrechen, auch wenn die Vorarlberger in beiden Spielen in der Fremde unbesiegt blieben (2:2 in Hartberg, 1:1 in Wolfsberg):

„Mir fehlen einfach die Worte. Unglaubliches Spiel"

Manfred Schmidt (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…das Remis: „Mir fehlen einfach die Worte. Unglaubliches Spiel. Wir haben ein Top-Spiel abgeliefert in der 1. Hälfte. Du musst zur Pause einfach führen. Dann gehen wir mit 0:1 aus der Hälfte wieder raus. Bei dem Elfmeter haben wir uns auch nicht glücklich angestellt. Am Ende müssen wir mit dem Punkt noch glücklich sein, obwohl wir die klar bessere Mannschaft waren.“

…das Debüt von Mohamed Bamba: „Das sind die Eindrücke, die wir beim Scouting von ihm gesehen, und wegen denen wir ihn verpflichtet haben. Wir haben gesehen, wie viele Tore er in Israel geschossen hat. Das ist ein absoluter Top-Spieler.“

„Wir haben sie in der 1. Halbzeit gegen die Wand gespielt"

Ervin Omic (RZ Pellets WAC) über...

…das Remis: „Wir haben sie in der 1. Halbzeit gegen die Wand gespielt. Wenn du so ein dummes Tor bekommst, ist das ein Rückschlag. Ich bin mehr enttäuscht als glücklich über den Punkt.“

…die Spielstruktur nach dem Gegentreffer: „Lustenau hat sich nach der 1. Halbzeit etwas ausgedacht und das System ein bisschen geändert. Damit haben wir uns schwergetan. Das müssen wir analysieren und nächste Woche besser machen.“

…die Entwicklung beim WAC: „Ich glaube, zum Spiel gegen Klagenfurt haben wir einen Schritt nach vorn gemacht. In der 1. Halbzeit war das sehr gut, aber du musst auch die Tore machen. Wir haben eine junge Mannschaft die Bock auf Fußball hat. Ich bin überzeugt, dass die Ergebnisse in Zukunft besser werden.“

"Schlussendlich, ein Punkt ist besser als keiner"

Thomas Sabitzer (Sommer-Neuzugang RZ Pellets WAC) über...

…das Remis: „Damit können wir nicht zufrieden sein. In der 1. Halbzeit musst du in Führung gehen. In der 2. Halbzeit kriegst du ein billiges Tor durch einen individuellem Fehler. Aber schlussendlich, ein Punkt ist besser als keiner.“

…die Chancenverwertung: „Das ist manchmal so im Fußball. Meine Chance hat der Tormann überragend gehalten. Aber wir hatten viele Chancen. Wenn du heute früh in Führung gehst, holst du 3 Punkte. Das ist wohl ein Lernprozess.“

Florian Rieder (RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel in 1. Halbzeit: „Uns wäre noch ein Tor gelungen. Dann kam leider die Halbzeit. Ich glaube schon, dass man stolz sein kann, wenn man so eine Hälfte spielt. Dann gehen wir so raus und kassieren das Tor. Lustenau steht dann nochmal tiefer. Zum Schluss steht immerhin noch der Punkt.“

…die Lehren aus dem Spiel: „Wenn wir so spielen wie heute in der ersten Halbzeit werden wir eine tolle Saison haben.“

Eine Halbzeit lang sah es so aus, dass Fridrikas-Ersatz Namory Cisse der Gold-Siegtorschütze wird. Doch dann kam WAC-Stürmer Bernhard Zimmermann und erzielte in der Nachspielzeit den völlig verdienten Wolfsberger 1:1-Endstand. Für die Lustenauer bleibt dagegen ein schmeichelhafter Punktgewinn.

„Bitter, dass wir ihnen den Elfmeter geschenkt haben"

Namory Cisse (Torschütze SC Austria Lustenau, Foto) über..

…die Lustenauer Leistung: „Es war auch nicht mein bestes Spiel. In der 2. Halbzeit ist es Fußball, da fehlt uns das Glück. Bitter, dass wir ihnen den Elfmeter geschenkt haben. Abhaken und auf nächste Woche konzentrieren.“

…sein Debüt-Tor: „Das waren sehr viele Emotionen. Ich bin sehr dankbar für den Treffer.“

"Der WAC war die klar bessere Mannschaft"

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…das Ergebnis: „Die ersten Minuten in der 2. Halbzeit waren okay. Da machen wir aus dem Nichts das Tor. Über die gesamte Spielzeit gesehen waren wir unterlegen. Der WAC war die klar bessere Mannschaft.“

…die Defizite in seiner Mannschaft: „Wir haben uns überhaupt nichts zugetraut. Wir haben nur auf die Bälle gewartet. Wer den Ball geführt hat, war der ärmste Spieler auf dem Platz und wusste überhaupt nicht, was er damit machen sollte. Es ging darum, eine sehr schlechte Leistung mit Glück über die Runden zu bringen. Wir hätten mit dem (verschossenen) Elfer das Spiel auf Eis legen können, weil es dann entschieden gewesen wäre.

Wir verursachen einen Elfmeter in der 95. Minute. Das machen andere Mannschaften besser. Die sind abgebrühter und cleverer und das schaffen wir im Moment nicht. Ich stelle mich immer vor die Spieler. Auch heute haben sie gefightet. Ich muss aber ehrlich sagen, dass momentan die Qualität in unserem Kader nicht passt. Ich hoffe, dass die Qualität bald dazukommt, sonst wird das ein sehr, sehr schweres Jahr.“

…wann denn die Qualität kommt: „Je schneller, desto besser. Natürlich weiß ich, dass ich als Trainer für die sportlichen Erfolge verantwortlich bin. Schlussendlich kicken die Spieler. So schlimm es klingt, wir brauchen jetzt einfach Qualität.“

"Für mich war das am Ende auch kein Elfmeter"

Anthony Schmid (Austria Lustenau) über...

…den verschossenen Elfmeter: „Wenn ich den Elfmeter mache, ist das ein ganz anderes Spiel. Dann gehst du vielleicht mit einem Sieg nach Hause. Normalerweise geht ein Torwart in die Ecke, deshalb habe ich in die Mitte geschossen. Das hat nicht geklappt. Den nächsten mache ich dann.“

…die Schlussphase und den Ausgleich: „Wir waren am Ende müde. Wir haben so viele Kilometer gemacht. Für mich war das am Ende auch kein Elfmeter.“

Matthias Maak (Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Die 1. Halbzeit war eigentlich gar nichts. Kurz nach der Halbzeit war es ein Lucky-Punch und das versuchen wir über die Zeit zu bringen. Durch einen Elfmeter das 1:1 kriegen ist irgendwo bitter, aber auch verdient.“

…den Elfmeter gegen seine Mannschaft: „Das war einfach unglücklich verteidigt. Der Gegner läuft weg vor dem Tor. Wenn man einfach stehen bleibt, passiert gar nichts.“

„Das ist keine Kritik, das sind Tatsachen“

Alexander Schneider (Sportkoordinator SC Austria Lustenau, Foto) über...

…Lustenaus Transferpläne: „Dass noch etwas passieren muss, ist klar. Wir sind jetzt bei einundzwanzig. Zwei, drei Spieler müssen noch kommen. Wahrscheinlich noch ein Innenverteidiger, ein Offensivspieler und noch ein Joker, bei dem wir schauen, ob es ein zentraler Mittelfeldspieler wird oder wir noch einen Offensivspieler brauchen. Der Stamm den wir haben, ist absolut bundesligatauglich.

Wenn man sich heute die Startelf anschaut und mit letzter Saison vergleicht. Jean Hugonet ist weg. Das tut uns auch weh, aber er ist der nächste Spieler, der über uns den Sprung geschafft hat und das macht uns auch stolz. Hakim Genouche ist weg aber dafür haben wir Baila Diallo der ihn eins zu eins ersetzen kann. Sonst ist in der Startelf nicht viel passiert. Von daher sind wir sehr optimistisch.“

…die Kritik seines Trainers: „Es kann nicht sein, dass die Spieler, die im letzten Jahr so gelobt worden sind, jetzt so auftreten. Das, was Markus Mader sagt, ist keine Kritik. Das ist bei uns allen klar, dass wir noch etwas machen. Mit dem Kader spielen wir die Saison nicht durch. Das nehme ich an als Tatsache, die wir einfach wissen.“

„Es war ein Hilferuf"

Alfred Tatar (Sky Experte) über Markus Maders Kritik: „Es war ein Hilferuf. Ich bin gespannt, ob der erhört wird.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak, GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at