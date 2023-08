Im 3. Gastspiel im Kalenderjahr beim SK Puntigamer Sturm Graz gelang Austria Klagenfurt zum 2. Mal ein Coup. Nach dem 2:1-Husarenstreich im Februar verdienten sich die Kärntner Violetten in Runde 3 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 ein 0:0-Remis beim Vizemeister. Bei allem Respekt für die couragierte, kompakte Leistung der Pacult-Elf spielte den Gästen dabei der Ausschluss von Schnegg nach 31 Minuten "in die Karten". Für die bis vor 8 Tagen siegverwöhnten Steirer war es dagegen eine "gebrauchte Woche". Erst die 1:4-Niederlage bei PSV Eindhoven, nun die ersten Punkteverluste in der Liga. Nachfolgend Statements.

Sah auf seinem "Platz in der Sonne" eine couragierte Leistung seiner Mannschaft: Trainer-Routinier Peter Pacult.

"Nach Ausschluss hatten wir Oberwasser und haben das wirklich gut gemacht"

Peter Pacult (Cheftrainer SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Wir haben einen Punkt mitgenommen. Einen Punkt in Graz hat uns niemand zugetraut. Aber in den ersten 30 Minuten hatten wir keinen Zugriff auf das Spiel. Nach dem Ausschluss hatten wir Oberwasser und haben das wirklich gut gemacht. Wir haben die Lücken gefunden. Bei dem Stangenschuss hatten wir Pech. Mit dem Punkt kann man leben, auch wenn das 60 Minuten mit einem Mann mehr war.“

…Simon Straudi und Turgay Gemicibasi: „Turgay hat es clever gespielt. Er hat die Position nicht verlassen und es ist ihm gelungen, Kiteishvili im Griff zu haben. Wenn Straudi richtig fit ist sehen wir, dass er sehr gefährlich sein kann und spielerische Lösungen hat. Er hatte bei Weder Bremen sehr wenig Spielpraxis und im letzten Jahr verletzt, als er zu uns gekommen ist. Wir wissen, was wir an Simon Straudi haben.“

"Bis zur roten Karte war Sturm komplett überlegen"

Simon Straudi (SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Wenn wir das vor dem Spiel gewusst hätten, dann hätten das alle unterschrieben. Bis zur roten Karte war Sturm komplett überlegen. Nach der Karte haben wir es besser gemacht, weil wir einer mehr waren. Hinten raus haben wir Glück, dass wir das Gegentor nicht kriegen.“

…die rote Karte: „Gut für uns, sonst wäre es schwer geworden heute.“

Turgay Gemicibasi (SK Austria Klagenfurt) über...

...seine Rückkehr: „Ich habe eine schwere Zeit gehabt und bin sehr froh, wieder zu spielen. Da sind mir die hohen Temperaturen auch relativ egal."



…das Spiel: „Wir haben sehr gut gespielt. Wenn wir es ein bisschen cleverer machen, können wir auch mit 3 Punkten nach Hause gehen. Wir sind zufrieden mit dem Punkt.“



Philipp Menzel (Tormann SK Austria Klagenfurt): "Bis zur roten Karte haben sie uns ziemlich hinten reingedrückt und haben nicht viel zugelassen. Wir haben es auch nicht schlecht gemacht. Wenn wir ein bisschen cleverer am Ball sind, holen wir vielleicht auch 3 Punkte. Wenn man mir vor dem Spiel sagt, du spielst 0:0 in Graz, so wie die gerade drauf sind, dann hätte ich das gerne genommen."

„Da muss ich versuchen den Schiedsrichter ins Grübeln zu bringen"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Puntigamer Sturm Graz, Foto) über...

…die Lehren aus dem Spiel: „Nach einer halben Stunde hat sich ein komplett anderes Spiel entwickelt als das, worauf wir die Mannschaft eingestellt haben. Davor waren wir das dominante Team. Mit der roten Karte hat sich ein völlig anderes Spiel entwickelt. Das ist eigentlich das Schöne am Fußball, dass Dinge sehr schnell anders kommen. Wir waren am Ende knapp dran, einen Sieg davon zu tragen.“

…Schnegg-Rot: „Da muss ich versuchen den Schiedsrichter ins Grübeln zu bringen. Das macht man dann taktisch. Aber es war natürlich eine klare Rote. Wir spielen im Training immer ohne Rutschen. Ich will, dass die Spieler auf den Füßen so schnell sind, um solche Dinge zu klären. Ein Spieler am Boden ist ein verlorener Spieler. Da gilt es für ihn, daraus zu lernen“

"Werden alles geben und hoffen auf Sieg und Comeback"

Tomi Horvat (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Es war ein hartes Spiel für uns. Sie standen defensiv sehr gut. Dann kriegen wir die rote Karte und müssen auf einmal noch mehr laufen. Wir hatten die Chancen auf den Treffer, aber haben sie nicht genutzt.“

…die Defizite von Sturm Graz: „Wir hätten im letzten Drittel konkreter sein müssen.“

…den Einfluss der Niederlage gegen PSV auf das heutige Spiel: „Wir haben besser gespielt als gegen PSV. Wir hatten mehr Chancen und wollten gewinnen. Es ist aber nun gekommen, wie es gekommen ist.“

…seine Einsatzzeit: „Ich bin immer glücklich über Spielzeit.“

…das Rückspiel gegen PSV: „Im Fußball gibt es immer Hoffnung. Wir werden alles geben und hoffen auf den Sieg und das Comeback.“

Manprit Sakaria (SK Puntigamer Sturm Graz) über seine Verletzungsdauer: „Beim MRT kam raus, es ist ein Muskelfaserriss. So lange ist es nicht. Das wird 2 bis 3 Wochen dauern.“

„Wir haben die rote Karte erhalten hier für die Qualifikationsspiele"

Christian Jauk (Präsident SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…den Stadionkauf: „Wir haben die rote Karte erhalten hier für die Qualifikationsspiele. Es gibt aber auch ein Damoklesschwert für die Europa-League-Spiele. Nicht in dieser Saison aber in den nächsten Jahren. Das heißt wir sind immer hinten nach. Es gibt immer Gefahr im Verzug. Wir wollen einfach irgendwann die Dinge konkret in die Hand nehmen. Uns wurde immer wieder die Pacht angeboten aber wir haben Nein gesagt.

Wir wollen dieses Stadion erwerben. Zweckgebunden soll dieses Geld an den Lokalrivalen gehen, sodass ein zweites Sportstätte in Graz bundesligatauglich gemacht wird. Die Stadt sagt immer wieder, es geht ihr finanziell nicht gut. Wir würden ihr hier auch entgegenkommen. Wenn diese Transaktion zustande kommt, wäre das eine Win-Win-Situation.“

ADMIRAL Bundesliga, 3. Runde

Samstag, 12. August 2023, 17 Uhr, Merkur-Arena Graz-Liebenau, Z: 11.000, SR: Markus Hameter

SK Puntigamer Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt 0:0

Rote Karte: Schnegg (31., Verhinderung einer Torchance)

