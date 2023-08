War das der Turnaround für den LASK in der noch jungen 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga? Nach dem glücklichen 1:1 zum Auftakt gegen den SK Rapid und der 0:2-Niederlage bei Vizemeister SK Sturm Graz feierte der Vorjahres-Dritte im ersten Linzer Bundesliga-Derby seit 26 Jahren gegen Aufsteiger FC Blau Weiß Linz einen souveränen 2:0-Erfolg und bescherte seinem Cheftrainer Thomas Sageder den ersten Bundesliga-Dreier. Der 39-jährige Oberösterreicher zeigte sich hernach auch entsprechend zufrieden...siehe nachfolgend gesammelte STATEMENTS aus beiden Linzer Lagern.

Mit dem Linzer Derby war die neue Raiffeisen Arena seit Eröffnung heuer im Februar mit 19.080 Zuschauern erstmals ausverkauft.

„Man muss ehrlich sein, dass wir in Punkto Kaderqualität über Blau Weiß stehen"

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über...

…den Derbysieg: „Wir waren gut vorbereitet. Ich wollte, dass die Mannschaft die guten Trainingsleistungen auf den Platz bringt. Wir wollten mutig und entschlossen spielen und das ist uns über weite Strecken gelungen.“

…die Euphorie nach dem Sieg: „Ich erwarte von meinen Jungs in 90 Minuten alles und dasselbe gebe ich auch. Jeden Beitrag den ich leisten kann, versuche ich zu machen. Meine Stimme ist jetzt angeschlagen.“

…den Unterschied in der Qualität der Mannschaften: „Man muss ehrlich sein, dass wir in Punkto Kaderqualität über Blau Weiß stehen. Da brauchen sie einen richtig guten Tag, um uns hier schlagen zu können.“

…den Derbysieg: „Ich lege mich heute zufrieden ins Bett, weil ich sehr stolz auf meine Mannschaft bin. Wenn ich unsere Fans sehe, freue ich mich umso mehr, dass wir etwas zurückgeben konnten. Die haben uns nach den letzten beiden Spielen nicht aufgegeben.“

Philipp Ziereis, der mit seinem frühen 1:0 den LASK auf die Siegesstraße brachte, und die Athletiker beim Linzer Stadt-Derby gegen die Blau-Weißen obenauf.

"Heute hat man unsere Mentalität gesehen"

Sascha Horvat (LASK) über...

…den Titel „Linzer-Derbysieger“: „Klingt gut nach den letzten zwei Wochen. Heute hat man unsere Mentalität gesehen. Großen Respekt an die Mannschaft. Dass wir heute so aufgetreten sind, war sehr gut. Jetzt feiern wir gemeinsam mit den Fans und greifen nächste Woche wieder an.“

…ob der Gegner es leicht gemacht hätte: „Ist uns ziemlich egal, wir haben uns heute genug Selbstvertrauen und 3 Punkte geholt. Wir sind Derbysieger. Was braucht man mehr.“

Hochmotiviert und übereifrig standen sich LASK-Kapitän Robert Žulj & Co. im Linzer Derby auch schon mal selbst im Weg...wenn kein Blau-Weißer weit und breit war.

"Haben zweimal schlechte Leistungen gebracht und dann musst du auf einmal abliefern"

Robert Žulj (Kapitän & 2:0-Torschütze LASK) über...

…den Stellenwert des Sieges: „Extrem groß. Gerade nach den ersten zwei Spielen ist das für unsere Fans vor ausverkauftem Haus schön.“

…die Qualität des Gegners: „Ist letztendlich egal. Wir wollen auf uns und nicht auf die anderen schauen. Wenn wir gut Fußball spielen, ist sehr viel möglich. Das hat man heute sehr gut erkennen können.“

…den Druck vor der Partie: „Der war sehr groß. Wir haben zweimal schlechte Leistungen gebracht und dann musst du auf einmal abliefern.“

Schiedlich friedlich vor ihrem ersten Linzer Bundesliga-Derby: FC Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner und Thomas Sageder, der mit dem LASK seinen ersten BL-Sieg als Cheftrainer feierte.

„Wir haben es über weite Strecken sehr gut gemacht"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau Weiß Linz) über...

…die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben es über weite Strecken sehr gut gemacht. Wir schaffen es nur nicht in Ballbesitz zu bleiben und verschenken die Bälle.“

…die Qualität des Kaders: „Es sieht zur Zeit so aus. Das ist eine Qualitätsfrage und das ist keine Überraschung für uns. Wir müssen das lernen und besser werden. Wir haben heute einen sehr guten Auftritt mit viel Energie gehabt.“

…die Perspektiven in der Saison: „Wir müssen gegen die direkte Konkurrenz gewinnen. Ich vertraue meinem Team und der Mannschaft. Wir sind geduldig. Wenn wir uns verbessern, mache ich mir keine Sorgen.“

"Auswärts gegen LASK 2 Gegentore zu kriegen, beschäftigt mich weniger als 3 gegen Hartberg"

…7 Gegentore in 3 Partien: „Natürlich schaut das schlecht aus. Das ist zu wenig. Wenn du jedes Spiel so auftrittst, wird das schwierig mit dem Gewinnen. Auswärts gegen den LASK 2 Gegentore zu kriegen, beschäftigt mich weniger als 3 gegen Hartberg.“

Manuel Maranda (FC Blau Weiß Linz) über...

…die Niederlage: „Wir haben gut dagegengehalten. Solche Tore nach Standards können passieren. Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist dass wir uns keine Chancen erarbeitet haben.“

…das Linzer Derby: „Es ist was Besonderes. Es ist bitter, hier 2:0 zu verlieren, weil du die schöne Atmosphäre eigentlich genießen willst. Bei so einem guten Gegner bist du so fokussiert, dass du das Drumherum gar nicht mitkriegst.“

Michael Brandner (Kapitän FC Blau Weiß Linz) über die Gründe der Niederlage: „Wir haben es in der 1. Hälfte gegen den Ball ganz gut gemacht und haben gehofft, es im Ballbesitz etwas ausnutzen zu können. Dann kommen zwei schnelle Tore und der Spielverlauf steht gegen uns. Es war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Man merkt schon, dass da ein Unterschied zwischen dem LASK und uns ist.“

"Er kann nicht in der 3. Runde seine Mannschaft kaputtschlagen"

Alfred Tatar (Sky Experte) über Gerald Scheiblehner: „Er kann nicht in der 3. Runde seine Mannschaft kaputtschlagen und sagen, das ist schlecht, das ist schlecht und das ist schlecht.“

LASK - FC Blau Weiß Linz 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 Ziereis (13.), 2:0 Zulj (49.)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at