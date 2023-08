Zum zweiten Heimspiel der Austria Klagenfurt in der 4. Runde der Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga - dem Samstagabend-Einzelspiel - gegen den SCR Altach (19:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) laden die bisher unbesiegten Waidmannsdorfer die Kärntner Fußball-Familie ins Stadion ein. Funktionäre, Trainer, Betreuer sowie Spielerinnen und Spieler aller im KFV organisierten Vereine erhalten freien Eintritt. Schon ab 16 Uhr wird ein buntes Programm für kleine und große Fans angeboten.

„Wollen Match gegen Altach nutzen, um uns bei allen Ehrenamtlichen zu bedanken"

Austria-Geschäftsführer Günther Gorenzel: „Wir wollen das Match gegen Altach nutzen, um uns bei allen Ehrenamtlichen zu bedanken, die im Nachwuchs- und Amateurbereich tolle Arbeit leisten und sich um den Fußball in unserer Heimat verdient machen. Wir freuen uns sehr, dass der KFV uns bei dieser Aktion unterstützt und hoffen darauf, dass viele Klubs aus Klagenfurt und der Region die Einladung annehmen und im Stadion dabei sind."

Der Flyer wird über den Verteiler des Kärntner Fußball-Verbands versendet, die Anmeldung ist simpel: Die Vereine müssen lediglich ihre Teilnehmer-Zahl per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! angeben, die Eintrittskarten liegen dann entsprechend in der Geschäftsstelle (Siebenhügelstraße 107 A) zur Abholung bereit, werden per E-Mail versendet oder am Samstag an der Tageskassa hinterlegt.

"Habe größten Respekt vor allen, die sich in Freizeit engagieren und sehr viel Herzblut hineinstecken"

SK Austria-Chefcoach Peter Pacult: „Meine Spieler und ich haben das große Glück, dass wir unser Hobby zum Beruf machen konnten und unseren Lebensunterhalt mit dem verdienen, was wir am liebsten machen. Ich habe größten Respekt vor allen, die sich in ihrer Freizeit engagieren und sehr viel Herzblut hineinstecken. Es ist eine tolle Sache, dass der Verein mit der Einladung zum Altach-Spiel etwas zurückgibt."

Die Kärntner Violetten sind mit einem Sieg bei der WSG Tirol (3:1), einem Remis im Kärntner Duell gegen den Wolfsberger AC (2:2) und einer weiteren Punkteteilung bei Vizemeister SK Sturm Graz (0:0) in die Bundesliga-Saison 2023/24 gestartet und wollen gegen den SCR Altach am Samstag einen weiteren Dreier anschreiben. Dabei setzen die Waidmannsdorfer auf die Unterstützung von der Kärntner Fußball-Familie, die das Team auf den Tribünen pushen soll.

„Wir haben ja alle mal in kleineren Vereinen angefangen"

„Wir haben ja alle mal in kleineren Vereinen angefangen und von der Ausbildung vieler ehrenamtlicher Trainer sehr profitiert, die uns bei den ersten Schritten begleitet und unterstützt haben. Ich finde es klasse, dass die Austria die Spielerinnen und Spieler aus dem Nachwuchs- und Amateurbereich zu einem Bundesliga-Match einlädt und freue mich auf eine besondere Atmosphäre gegen Altach“, blickt Kapitän Thorsten Mahrer voraus.

Fotocredit: SKA/Gerald Brumnik und RiPu Sportfotos