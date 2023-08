Auch bei Teil 2 seines Heimspiel-Doppels in der ADMIRAL Bundesliga feierte der FC Red Bull Salzburg einen "Zu-Null"-Sieg. Mit 2:0 über die Wiener Austria. Die wettbewerbsübergreifend in ihrem 5. Auswärts-Spiel nach 4 Siegen die erste Niederlage kassierte und nach 17 BL-Duellen mit den Roten Bullen weiter auf einen Sieg wartet. Während der Serienmeister nach Rd. 3 von allen 12 Klubs einzig eine weiße Weste vorweist: 9 Punkte, 7:0 Tore. Im Fokus war die Verabschiedung von Sportdirekter Christoph Freund in seinem letzten Heimspiel vor seinem Amtsantritt beim FC Bayern München am 1. September. Nachfolgend STATEMENTS!

Emotionaler Abschied für Sportdirektor Christoph Freund in der Red Bull Arena in seinem letzten Heimspiel während seiner 17-jährigen Zeit beim FC Red Bull Salzburg. In den verbleibenden beiden Bundesliga-Partien im August sind die Roten Bullen auf Auswärts-Tour.

„Ich hätte es mir nicht schöner ausmalen können“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) über...

…seinen Abschied in der Red Bull Arena: „Es war ein ganz spezieller Tag für mich. Es ist einfach mehr als ein Job gewesen in den letzten 17 Jahren. Was sich da entwickelt hat mit den Jungs und den ganzen Mitarbeitern ist ganz speziell und deshalb war es ein komisches Gefühl, als ich heute mit dem Fahrrad ins Stadion gefahren bin, weil ich gewusst habe, dass es heute mein letztes Heimspiel ist. Die Jungs haben mir aber einen unglaublich schönen Abschied beschert. Es war echt emotional.

Schöner kann man es sich nicht ausmalen. Es war echt ein richtig schönes Heimspiel, dann auch noch mit dem Tor in der letzten Sekunde. Es war einfach eine runde Geschichte. Ich sage einfach ein großes Dankeschön an den ganzen Verein, die Jungs und alle Mitarbeiter. Es war einfach mein Leben. Ich habe so viel erlebt mit dem Verein. Das Schönste ist einfach, dass ich so viele positive Emotionen erleben durfte in den letzten Tagen und Wochen. Das macht mich am glücklichsten eigentlich, weil das bleibt und kann man mit keinem Geld der Welt zahlen. Es ist einfach das Schönste, dass ich so von hier weggehen darf. Ich hätte es mir nicht schöner ausmalen können.“

„Ich muss Salzburg jetzt nicht unbedingt haben"

…ein mögliches Aufeinandertreffen mit Salzburg in der Champions League: „Ich muss Salzburg jetzt nicht unbedingt haben. Wenn ich dann als Sportdirektor von Bayern München rede, ist Salzburg glaube ich sehr unangenehm. Vielleicht wäre es in einer späteren Runde schöner, aber es kommt dann, wie es kommt.“



…die verbleibenden zwei Wochen in Salzburg: „Ich bin ja noch hier. Ich werde die Transferzeit fertigmachen gemeinsam mit Bernhard Seonbuchner und Stefan Reiter, was ich sowieso immer in ganz enger Abstimmung als Team mit Stefan gemacht habe. So werden auch die letzten zwei Wochen aussehen. Natürlich werde ich auch versuchen, mich schon ein bisschen rauszunehmen und ein paar Dinge vorzubereiten, wie beispielsweise meine Wohnung in München.

Was noch ansteht, werden wir aber richtig gut und mit voller Energie abhandeln, sodass die Mannschaft am 1. September so aussieht, wie es sich der Verein wünscht.“



…Harry Kane: „Ich freue mich extrem, dass er jetzt ein Spieler von Bayern München ist.“

"Von da her wäre eine neue Regel vielleicht - Drei Abseits ein Tor"

Gerhard Struber (Neo-Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Am Ende haben wir gewusst, dass es das erwartet schwierige Spiel wird, weil die Austria im Moment ein gutes Mindset hat und gut unterwegs ist. Am Ende denke ich aber, dass wir uns den Sieg über die 90 Minuten mehr als verdient haben. Wir haben uns viele Chancen rausgespielt, sind immer wieder in die Box gekommen und haben uns die Räume erarbeitet.“



…die Abseitstore: „Am Ende war es natürlich eine knappe Geschichte mit den Abseitssituationen. Es geht natürlich schnell mit unseren dynamischen Jungs. Von da her wäre eine neue Regel vielleicht - Drei Abseits ein Tor. Es war schon ein bisschen nervig natürlich, weil es so knapp war. Am Ende steht jedoch ein mehr als verdienter 2:0 Sieg mit vielen Momenten, die wir uns vom Matchplan genauso erwartet haben.“



…den Abschied von Christoph Freund: „Es gibt mehrere Ziele, die wir immer angehen. Unter anderem auch, dass wir unseren Sportdirektor würdig aus unserer Arena verabschieden. Ich denke, dass sich Christoph Freund so einen Abschied einfach mehr als verdient hat. Was er in den letzten Jahren hier bewerkstelligt hat mit seiner Leadership Qualität auf einem speziellen Level, gepaart mit seiner Menschlichkeit, macht halt dann den X-Faktor. Ich freue mich richtig, dass wir ihm heute so einen Abschied beschert haben.“



"Ich möchte auch meine gesamte Energie hier reininvestieren"

…sein Engagement als Trainer von Salzburg: „Es hat doch einige Anfragen gegeben. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich vielleicht auch die Reise in eine andere Richtung antreten werde. Es hat sich das jetzt einfach kurzfristig für mich ergeben. Ich freue mich richtig, dass ich hier bin. Ich möchte auch meine gesamte Energie hier reininvestieren.

Ich denke nicht so sehr an die Zukunft, was dann einmal irgendwer irgendwann über mich sagen wird. Ich will einfach einen coolen Job machen und im Hier und Jetzt volles Investment betreiben. Dann wird es eine coole Sache werden, davon bin ich überzeugt.“



…seine Art: „Ich denke, dass die einfach mein Zugang ist. Ich arbeite ja seit vielen Jahren als Führungskraft beziehungsweise als Trainer und da hat man viel mit Spielern und vielen Menschen um einen herum zu tun, und da soll es schon menscheln. Gleichzeitig braucht es natürlich auch eine technisch taktische Überlegung. Ich glaube einfach, wenn man die vermitteln will und gleichzeitig auch eine gute Beziehungsebene hat, dann fällt das einfach leichter.“



…die Rassismus Vorwürfe gegen ihn zu seiner Zeit in New York: „Ich denke, dass das eine ganz neue Erfahrung war, bei der man auch einmal ins Nachdenken kommt und etwas irritiert ist. Gleichzeitig weiß man auch, dass man nichts Unrechtes getan hat. Es ist eine spezielle Situation gewesen, wo man auch einmal Passagier von so etwas werden kann. Wichtig ist einfach, die Schlüsse daraus zu ziehen und nach vorne zu schauen.

Mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich natürlich anders reagieren, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach einen ganz anderen Wissensstand. Es hätte mir eine enorme Sicherheit gegeben, eine bessere Entscheidung zu treffen. Diese hatte ich leider jedoch nicht.“

"Wollen unseren Erfolgslauf entsprechend weiterführen, ob das jetzt Titel oder Transfers betrifft“

Bernhard Seonbuchner (zukünftiger Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) über...

…sich selbst: „Ich glaube, dass ich ein ganz normaler, fußballbegeisterter Mensch bin, der das Glück hat, dass er sein Hobby zum Beruf machen konnte und das Ganze Tag und Nacht auch lebt. Ich bin ja seit vielen Jahren hier Mitarbeiter und ein großer Fan dieses Vereines, weshalb ich immer auch mit einer gewissen Emotion dabei bin. Grundsätzlich habe ich natürlich mit meinem Vorgänger Christoph Freund und auch dessen Vorgänger auch Vorbilder, wo ich mir vieles abschauen konnte.

Ich kenne den Verein sehr gut. Das bedeutet, dass ich die Mitarbeiter sehr gut kenne und auch weiß, wie die Teams dahinter arbeiten. Dementsprechend denke ich, dass das ähnlich weiterlaufen wird, wie jetzt. Ich bin ein Teamplayer und jemand, der genauso bodenständig unterwegs ist wie Christoph Freund.“



…mögliche Veränderungen: „Ich glaube, dass sich das mit der Zeit zeigen wird. Christoph Freund ist eine eigene Persönlichkeit und ich bin es genauso. Nichtsdestotrotz haben wir Werte beziehungsweise auch Vorstellungen im Verein, die wir gemeinsam leben. An denen soll natürlich nicht gerüttelt werden. Im Gegenteil, diese wollen wir weiter festigen. Ich glaube, dass es um den ganzen Prozess in diesem Verein geht. Dieser Prozess ist seit einigen Jahren wunderbar am Laufen.

Ich durfte den in verschiedenen Rollen mitgestalten. Ich schaue jetzt erstmal nicht auf das, was vielleicht bei mir in acht Jahren ist, denn erstmal fangen wir mit dem 1. September an. Wir machen so weiter, haben eine große Freude bei der ganzen Geschichte und wollen natürlich unseren Erfolgslauf entsprechend weiterführen, ob das jetzt Titel oder Transfers betrifft.“



Wimmer: "Mund abwischen, weiter geht’s"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg für Salzburg. Wir haben vor allem in der 1. Halbzeit nicht den Zugriff auf das Spiel bekommen, den wir gerne gehabt hätten. Ich glaube, dass wir keine einzige Torchance gehabt haben. Es haben verschiedene Faktoren dazugehört. Was wir nicht so gut gemacht haben, werden wir analysieren. Mund abwischen, weiter geht’s.“



…die Doppelbelastung: „Die Mannschaft hat aktuell eine sehr gute Energie. Wir wollen nicht jammern, denn wir wollten die Belastung ja. Wir haben genau diese Spiele jetzt und genießen sie. Wir müssen gut rotieren, dass wir ein bisschen Frische auf den Platz bekommen und mit voller Intensität alles raushauen, was wir zu bieten haben.“



…den Abgang von Haris Tabakovic: „Die Mannschaft kompensiert es gut. Sie verteilen es auf mehrere Schultern. Wir haben die Spielanlage auch ein bisschen verändert. Es ist natürlich etwas anderes, ob man vorne einen großen Zielspieler oder eher drei quirlige Spieler drinnen hat. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Tiefgang drinnen, sind ein bisschen variabler und ich finde, dass es der Mannschaft vielleicht auch ganz gut tut.“

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 2:0 (0:0)

Sonntag, 13.08.2023 (17:00 Uhr), Red Bull Arena (Salzburg), Z: 13.800, SR: Christian-Petru Ciochirca

Torfolge: 1:0 Forson (55.), 2:0 Konate (90.+11.!).

