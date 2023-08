Nachdem der SK Rapid Wien mit erfrischendem Offensivfußball vielversprechend in die neue Saison gestartet war (7:0 im Cup bei Donaufeld, in der Liga 1:1 beim LASK, 4:0-Kantersieg über den SCR Altach) erhielt das Team um Cheftrainer Zoran Barišić binnen 4 Tagen 2 Dämpfer. Erst die Nullnummer am Donnerstag im Conference League-Quali-Hinspiel vs. Debrescen, nun 3 Tage später wieder kein Torerfolg und gar eine empfindliche 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Egger-Glas Hartberg. Für den Wien mal wieder eine Reise wert war und der nach 3 Runden unbesiegt bleibt. Entsprechend Statements aus beiden Lagern!

Bis in die Fußspitzen motiviert: Der Ex-Austrianer Dominik Prokop und die Hartberger überraschten Guido Burgstaller und den SK Rapid, um einen völlig verdienten 1:0-Sieg im Allianz Stadion zu feiern. Während die Hütteldorfer damit die erste BL-Niederlage in der noch jungen Saison kassierten, holen die Schopp-Schützlinge den ersten Dreier und bleiben außerdem weiterhin unbesiegt (1S, 2U). Während für den SK Rapid-Kapitän die Torserie beendet ist, nachdem Burgstaller 12 BL-Heimspiele in Serie traf.

"Waren zu nervös und zu fahrig im Aufbauspiel"

Zoran Barišić (Cheftrainer SK Rapid Wien) über...

…das Spiel: „Wir haben zum einen wieder einmal die Chancen, die wir gehabt haben, nicht reingemacht. Zum anderen waren wir zu fahrig im Aufbauspiel. Wir waren zu nervös und nicht genau genug. Wir gehen als verdienter Verlierer vom Platz.“



…die Gründe für die Niederlage: „Es ist natürlich schwer zu beantworten. Es ist einerseits immer so, dass jeder Tormann, der gegen uns spielt, wahrscheinlich im Team der Runde ist, weil er immer überragende Leistungen zeigt. Auf der anderen Seite haben wir nicht das Glück auf unserer Seite momentan, dass beispielsweise der Kopfball von Querfeld in der ersten Minute reingeht.

Bei uns ist auch ein Sommergrippevirus im Umlauf. Wir haben den ein oder anderen Spieler, der angeschlagen ist. Das war mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum wir so viel rotiert haben.“

"Dazu ist es notwendig, dass wir alle bei 100% sind"

…das bevorstehende Rückspiel bei Debrecen: „Wir werden uns speziell auf das Spiel auswärts vorbereiten, um die Chance zu nutzen, die immer noch vorhanden ist. Dazu ist es aber notwendig, dass wir alle bei 100% sind, um auch die Leistung zu bringen, die wir im Stande sind zu bringen.“



…Nicolas Kühn (vor dem Spiel): „Er ist ein Spieler vom Typ her, wegen dem ich gerne ins Stadion gehe, aufgrund seiner unglaublichen Schnelligkeit und seiner Stärke bei Dribblings. Er ist ein Spieler, der sehr attraktiv anzusehen ist. Er ist deshalb auch für uns eine Bereicherung.“

„Einiges ist bisher sicher nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe"

Nicolas Kühn (SK Rapid Wien) über...

…seine aktuelle Form (vor dem Spiel): „Es ist schön, dass es im Moment gut läuft und mein Körper mitmacht. Es macht Spaß momentan. Ich versuche immer, das Beste draus zu machen. Ich habe jetzt im Sommer viel gearbeitet und bin sehr froh, dass momentan einfach alles hält. Ich muss sagen, ich mache auch sehr viel dafür, dass ich auf dem Platz stehen kann und fit bin. Wenn du über viele Sprints kommst und ständig etwas zwicken spürst, dann ist es natürlich schwierig. Ich versuche momentan, einfach drüber zu gehen.“



…den Gewinn der Fritz-Walter-Medaille: „Ich habe es eigentlich nur als Ansporn gesehen und auch ein bisschen als Belohnung für das, was ich damals schon geleistet habe. Ich habe mir wenig Druck gemacht. Ich habe mich sehr darüber gefreut.“



...seine Karriere: „Einiges ist bisher sicher nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich glaube, dass ich meinen Weg gehen werde. Die Hauptsache ist, dass ich einfach gesund bleibe, dann kann ich meine Leistung auf den Platz bringen und beweisen, was ich kann.“



…seine Zukunft: „Ich denke, dass ich hierbleiben werde. Ich glaube nicht, dass da noch etwas passiert. Ich sehe mich hier. Es ist ganz klar der Plan, dass ich diese Saison hier noch ein super Jahr spiele und was ich dann machen werden, kann ich jetzt noch nicht sagen.“



Maximilian Entrup, der in den ersten beiden Bundesligaspielen jeweils traf, diesmal als Wegbereiter zum Siegtor. Das "Tor des Tages" war ein Gesamt-Teamwork und sehenswerte Kombination, ausgehend über den rechten Flügel nach Balleroberung durch den überragenden Christoph Lang, Hereingabe Entrup und dem uneigennützigen Providence per Assist für Urdl. Letztgenannte 2 Joker, die stachen.

"Ich würde es gar nicht als Sensation betiteln"

Maximilian Entrup (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…den Sieg: „Es fühlt sich richtig gut an. Ich würde es gar nicht als Sensation betiteln. Wir haben gewusst, was wir für Stärken haben und was Rapid für Stärken hat. Wir haben einen Plan gehabt, den wir teilweise gut umgesetzt haben.

Dementsprechend ist der Sieg meiner Meinung nach gar nicht so unverdient. Vor voller Kulisse zu spielen ist als Fußballer immer schön. Davon träumst du als kleiner Junge. Umso schöner ist es, mit einem Sieg nach Hause zu fahren.“



…seine persönliche Leistung: „Ich glaube, dass ich es vorne relativ gut mache. Ich setze gut um, was der Trainer von mir verlangt. Ich versuche, jedes Spiel Gas zu geben und jede Minute zu genießen. Wenn wir heute mit drei Punkten nach Hause fahren, ist es für mich natürlich umso schöner.“

"Für mich ist es ein Elfmeter"

…die vermeintliche Elfmetersituation: „Der Schiedsrichter hat zu mir gesagt, dass der Ball gespielt wurde. Ich sehe da aber eher wenig Ball. Für mich ist es ein Elfmeter. Wir nehmen aber auch so die 3 Punkte.“

"In Wien zu gewinnen ist immer was Besonderes"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

...den Auswärtssieg: "Tut gut. In Wien zu gewinnen ist immer was Besonderes. Ich glaube, dass die Leidenschaft, der Wille, die absolute Bereitschaft alles zu tun, um heute ein Tor zu verhindern, der Grund war, warum wir das Spiel gewonnen haben.

Wir wissen, dass wir vor allem in Ballbesitz noch viel mehr Qualität haben. Aber es war auch so, dass wir heute in einem tollen Stadion gespielt haben. Für den ein oder anderen war das schon eine Herausforderung. Das hat man vor allem am Anfang gemerkt."

...weiter zum Spiel: "Deswegen glaube ich, dass es mit dem Erfolg für die Mannschaft ganz wichtig ist, den nächsten Schritt zu gehen. Das ist so leichter, als wenn man so ein Spiel noch verliert. Das war heute nicht der Fall, deswegen großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie auch auf diese Art und Weise gewinnen kann."

"Es sind aber auch paar Spieler dabei, die ihr zweites beziehungsweise 3. BL-Spiel spielen"

…die ersten beiden Spiele und liegen gelassene Punkte: „Es ist natürlich sehr ärgerlich. Es ist aber für uns auch sehr wichtig, den Jungs bewusst zu machen, was gut ist und was weniger gut ist. Es sind halt Kleinigkeiten. Es sind aber auch ein paar Spieler dabei, die ihr zweites beziehungsweise drittes Spiel in der Bundesliga spielen. Da muss man auch einfach wissen, wie lange der Prozess dauert und wie viele Fehler man sich erlauben darf. Viele davon werden wir uns nicht mehr erlauben. Es ist natürlich schon unsere Aufgabe, es den Spielern bewusst zu machen, an welchen Dingen wir schrauben müssen.“

…Maximilian Entrup (vor dem Spiel): „Bevor er unterschrieben hat, hatte ich das Gefühl, dass ich mit einem Spieler telefoniere, der es noch wirklich wissen möchte, gebrannt hat und mit seinen Leistungen in der Regionalliga allen bewiesen hat, dass er bereit ist. Ich bin froh, dass er schon angekommen ist und auch schon getroffen hat. Ich glaube aber, dass in ihm noch viel mehr in ihm steckt.

Das wollen wir aus ihm herauskitzeln. Die Geschichte mit Rapid ist eine Geschichte, die ihn als junger Spieler schon begleitet hat. Ich glaube, dass es eine sehr starke Leistung von ihm ist, sich da wieder rauszuarbeiten und die Möglichkeit am Schopf zu packen, in Hartberg auf dem Niveau zu spielen.“

"Sind von der naivsten Truppe zur schlausten geworden"

Jürgen Heil (Kapitän TSV Egger Glas Hartberg): "Die Freude über den Sieg ist riesengroß. Wir haben in den ersten beiden Spielen was liegen lassen. Heute waren wir nicht die bessere Mannschaft, aber sind von der naivsten Truppe zur schlausten geworden.

Weil wie wir die letzten 2 Wochen die Gegentore bekommen haben und heute mit allem was wir gehabt haben verteidigen. Von demher bin ich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft.

"Wir haben endlich einmal dreckig gespielt"

Siegtorschütze Christoph Urdl (TSV Egger Glas Hartberg):

…den Sieg: „Ich bin einfach nur erleichtert. Die ganze Mannschaft hat es sich einfach nur verdient. Wir haben jetzt zweimal einen Rückstand hergegeben. Heute haben wir es einmal richtig verteidigt. Wir haben endlich einmal dreckig gespielt. Wir haben den Sieg unbedingt gewollt. Wir sind bis zur letzten Minute konzentriert geblieben und das war der ausschlaggebende Punkt, dass wir heute den Dreier mitgenommen haben.“



…sein erstes Bundesligator: „Es gibt einen schlechteren Ort für das erste Bundesligator. Ich bin richtig gestanden. Ein Müller-Tor hätte ich gesagt.



…seine persönliche Leistung: „In den ersten beiden Spielen bin ich reingekommen. Der Trainer gibt mir ein gutes Gefühl. Wir spielen einfach richtig guten Fußball. Das gefällt mir einfach, da fühle ich mich wohl und gehe auf.“

Rapid kann sich nach einer starken Schlussphase nicht belohnen und muss die erste Niederlage der Saison einstecken.

Ausruhen, Kraft tanken für Donnerstag!



SK Rapid Wien vs. TSV Egger Glas Hartberg 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Urdl (67., Providence). Rote Karte: SK Rapid-Co-Trainer Hickersberger (89.).

