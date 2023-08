Auch im 5. Duell in Folge in der Admiral Bundesliga zwischen dem SCR Altach und der WSG Tirol waren Tore Mangelware. Im Vorjahr endeten beide Partien im Grunddurchgang 0:0, setzten sich dann im Frühjahr im Unteren Playoff die Vorarlberger daheim mit 1:0 durch, ehe in Innsbruck ein 1:1 folgte. Auch im 3. Gastspiel en suite in der Cashpoint Arena blieben die Wattener ohne Treffer. Überhaupt deutete alles bereits auf eine Nullnummer hin, ehe in der 8. Minute (!) der Nachspielzeit Lukas Fadinger mit seinem "Goldtor" den Ländle-Klub noch in "Ekstase" versetzte. Nachfolgend Statements zum West-Duell aus beiden Lagern.

Ziemlich bedient: WSG Tirol-Cheftrainer Thomas Silberberger, der mit seiner Mannschaft auch im 3. Spiel eine Niederlage kassierte und einzig in der Liga noch auf einen Punktgewinn wartet. Im Vorjahr hatten die Wattener nach 3 Runden 4 Zähler (1S, 1U, 1N) auf dem Konto.

„Wenn ich jetzt sage, was ich mir denke, dann wird es heftig und das möchte ich nicht"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol) über...

...das Spiel: „Wenn ich jetzt sage, was ich mir denke, dann wird es heftig und das möchte ich nicht. Wir haben verdient verloren, auch wenn es extrem bitter ist mit der allerletzten Aktion. Es hätte aber auch viel früher sein können. Es wird morgen analysiert und dann werden wir weiterschauen.

Fakt ist, dass jeder für sich viel mehr bringen muss. Wir wissen, dass das heute definitiv zu wenig war. Es ist eine ganz gefährliche Konstellation, weil anscheinend Anspruch und Wirklichkeit bei vielen nicht stimmt.“

...weiter zum Spiel: "Obwohl es bitter ist, in der letzten Sekunde das Tor zu kassieren, war es eine verdiente Niederlage. Mir fehlen nach dieser Leistung etwas die Worte, ich bin extrem enttäuscht und wir werden das in Ruhe aufarbeiten müssen."

"Wir bringen es am Wochenende nur nicht auf den Platz"

Matthäus Taferner (Debütant WSG Tirol) über...

...die Leistung der WSG Tirol: „Ich habe es jetzt zum ersten Mal selbst miterlebt, wie es abgeht am Platz. Es liegt schon noch viel Arbeit vor uns. Das Potential ist aber da und auch die Qualität ist da. Wir müssen uns einfach mehr zutrauen.

Man sieht im Training, dass wir richtig gut sind und es können. Wir bringen es am Wochenende nur nicht auf den Platz. Wenn wir das hinbekommen, dann sieht es anders aus.“

...weiter zum Spiel: "Es war nicht unser bestes Spiel. Wir haben zu viele Fehler gemacht und müssen uns mit dem Ball mehr zutrauen. Wir hätten 90 Minuten lang das Remis gehalten und bekommen dann in der letzten Sekunde das Gegentor, das war extrem bitter. Wir wissen, dass wir es besser können."

„Am Ende haben wir regelrecht um den Siegestreffer gebettelt"

Kofi Schulz (WSG Tirol) über...

...das Gegentor: „Ich weiß nicht, was in uns gefahren ist. Da müssen wir konsequenter sein. In dieser Aktion dürfen wir nicht so einfach den Ball verlieren. Es ist extrem bitter jetzt.“

...weiter zum Spiel: "Es war von Anfang an eine sehr, sehr schwierige Partie. Ich glaube am Ende haben wir regelrecht um den Siegestreffer gebettelt. Es tut richtig weh, aber wir müssen nach vorne schauen."

Feiert im 3. Anlauf die ersten Punkte und durch den Lastminute-Sieg auch den ersten Dreier mit dem SCR Altach: Neo-Chefcoach Joachim Standfest, dessen Team eine Reaktion auf die 0:4-Klatsche vor einer Woche beim SK Rapid zeigte.

"Wir haben einen ganz anderen Spirit in der Mannschaft als im Frühjahr"

Joachim Standfest (Cheftrainer Cashpoint SCR Altach) über...

…die Leistung seiner Mannschaft: „Ich glaube, dass wir es schon während der gesamten Vorbereitung gut gemacht haben. Wir haben einen ganz anderen Spirit in der Mannschaft als im Frühjahr. Das hat man heute wieder gesehen, wo die Spieler einfach bis zur letzten Minute alles raushauen, was sie haben. Das soll jetzt nicht einmalig sein, sondern ich verlange, dass das Standard ist.“



…Atdhe Nuhiu (im Vorfeld): „Atdhe hat eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Gegen die ersten beiden Gegner war unser Spiel anders ausgelegt, nicht mit einem Stürmer, der im Strafraum seine Qualitäten hat, sondern mehr in der Tiefe. Er kommt heute deshalb das erste Mal von Beginn an und ich hoffe, dass er gleich zeigen kann, was er auch in der Vorbereitung gezeigt hat.“

"Das Tor war eigentlich eine Frage der Zeit"

Gold- und Last-Minute-Torschütze Lukas Fadinger (Cashpoint SCR Altach) über...

…das Spiel: „Ich glaube, dass wir das ganze Spiel dominiert haben. Wir haben viel Druck gemacht und uns viele Chancen erarbeitet. Das Tor war eigentlich eine Frage der Zeit. Wir haben trotzdem so lange zittern müssen. Das ist natürlich bitter, aber schlussendlich haben wir das Tor doch noch gemacht. Wir sind überglücklich.“



…sein Tor: „Es ist natürlich sehr schön. Ich freue mich extrem. Der Sieg ist extrem wichtig für uns und es ist umso schöner, dass ich das Siegestor machen konnte.“



Christian Gebauer (Cashpoint SCR Altach): „Es war ein hochverdienter Sieg. Wir haben alles in die Waagschale gehaut. WSG Tirol hat glaube ich keinen einzigen Abschluss gehabt. Wir haben ein Abseitstor aberkannt bekommen, haben aber trotzdem nicht aufgehört. Am Ende sind wir belohnt worden.“

SCR Altach – WSG Tirol 1:0 (0:0)

Sonntag, 13.08.2023 (17:00 Uhr), Cashpoint Arena (Altach), Z: 5.200, SR: Julian Weinberger

Tor: 1:0 Fadinger (90.+8)

Spielfilm im Live-Ticker

Statement-Quelle: Sky Sport Austria, WSG Tirol

Fotocredit: GEPA Admiral und Josef Parak