Es war die 31. Minute in Runde 3 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zwischen dem SK Sturm Graz und SK Austria Klagenfurt, die das Samstag-Spiel einschneidend verändern sollte. Nachdem David Schnegg gegen Gäste-Außenspieler Simon Straudi regelwidrig eine mögliche Torchance verhinderte, sah der bis dato starke SK Sturm-Linksverteidiger nach erfolgtem VAR-Check die Rote Karte von Schiedsrichter Markus Hameter. Um heute vom Senat 1 der Liga sein Strafmaß zu erfahren. Auch SK Rapid-Co-Trainer Thomas Hickersberger wurde gesperrt.

Der Ausschluss für David Schnegg nach 33 Spielminuten war für den stark beginnenden Vizemeister ein Knackpunkt, kam Klagenfurt hernach auf und hatten sich die national siegverwöhnten Grazer am Ende mit einem 0:0 zu begnügen. Nach zwei souveränen Auftaktsiegen in der Bundesliga die ersten Punkteverluste.

1 Spiele Sperre für David Schnegg

Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgende Beschlüsse:

David Schnegg (SK Sturm Graz): 1 Spiel Sperre - Torraub.

Thomas Hickersberger (Co-Trainer SK Rapid Wien): 1 Spiel Sperre - Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung

In 64 Bundesliga-Partien, die David Schnegg für den SK Sturm Graz (33), die WSG Tirol (29) und den LASK (2) absvolvierte, war es der erste Ausschluss für den bis dato unbescholtenen 24-jährigen Tiroler. Der seit seiner Rückkehr nach Österreich im vergangenen Sommer (von Venezia FC) seither im Team von Cheftrainer Christian Ilzer zu den Stammkräften zählt.

In der Vorsaison brachte es der offensivstarke Linksverteidiger wettbewerbsübergreifend auf 39 Pflichtpartien (30 in der BL) für den Vizemeister und gewann mit dem Ilzer-Team den Uniqa-ÖFB-Cup.

Auch in der laufenen Spielzeit stand der 1,85 Meter große Akteur - bis auf den ÖFB-Cup - stets in der Startelf. Im UEFA-Champions League-Quali-Hinspiel am vergangenen Dienstag in Eindhoven wurde Schnegg zur Halbzeit gegen Amadou Dante ausgetauscht.

Morgen Abend beim Retourmatch in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau könnte die Nr. 28 von Sturm wieder mitwirken. Ab 20:30 Uhr - Ligaportal-Liveticker.

"Keine Angst vor Roten Bullen": David Schnegg mit beherztem Einsatz gegen Nicolas Capaldo. Zum Top-Spiel gegen den Serienmeister FC Red Bull Salzburg kommt es für den SK Sturm Graz nach der länderspielbedingten Bundesliga-Pause im September. In Runde 7 in der Merkur Arena in Graz-Liebenau.

Auch SK Sturm II-Trainer Thomas Hösele gesperrt

Definitiv fehlen wird der Defensivakteur beim bevorstehenden Auswärtsspiel der "Schwoazn" im Ländle bei Austria Lustenau - Samstag, 17 Uhr (Ligaportal-Liveticker).

8 Tage darauf im nächsten Liga-Heimspiel vom SK Sturm, gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz, könnte Schnegg wieder mitwirken.

Auch Thomas Hösele, Trainer der 2. Mannschaft vom SK Sturm Graz in der ADMIRAL 2. Liga, wurde gesperrt. Und zwar für 2 Spiele (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate) wegen Kritik gegenüber einem Spieloffiziellen und Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung bei der Sonntags-Matinee gegen den FAC (2:2).

