Nach 18 bzw. 19 Treffern zum Auftakt waren zwar in der ADMIRAL Bundesliga in Runde 3 Tore Mangelware (nur 8, allein 6 Teams ohne Gegentor), doch dennoch hatten es die 6 Spiele in sich. Mit Überraschungen! Die rotierenden Eurofighter SK Sturm und SK Rapid blieben daheim ungewohnt ohne Tor-Erfolg. Der Vizemeister mit der ersten Nullnummer gegen "Underdog" Austria Klagenfurt, währen die Hütteldorfer gar eine 0:1-Pleite gegen defensiv heroische Hartberger kassierten. Auch Eurofighter Nr. 3 - Austria Wien - ohne Tor. Beim FC Red Bull Salzburg. Die Roten Bullen mit blütenweißer Weste am "Platz an der Sonne".

Slapstick-Einlage vor 19.080 Zuschauern! Wenn weit und breit kein Gegenspieler vom FC Blau-Weiß Linz vorhanden war, standen sich LASK-Kapitän Robert Žulj und Mitspieler schon mal selbst im Weg. Womöglich auch etwas dem Übereifer geschuldet...

LASK-Derby-Party dank Ü30iger

LASK – FC Blau Weiß Linz 2:0 (1:0)

Nach 26 Jahren endlich wieder ein Linzer Derby in der Bundesliga. Der LASK nach nur 1 Zähler aus 2 Runden in Zugzwang, hielt dem Druck stand und kam in der erstmals mit 19.080 Zuschauern restlos ausverkauften Raiffeisen Arena auf der Gugl gegen die Blau-Weißen zu einem verdienten ersten, standesgemäßen Dreier in der noch jungen 50. BL-Jubiläums-Saison.

Der Aufsteiger hat sich mit anderen Klubs in der Liga auf Augenhöhe zu messen und besaß lediglich mal eine Spielphase nach der Pause, wo der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer möglich war.

Letzendlich drückten Ziereis & Žulj mit den siegbringenden Treffern für den Favoriten den Stempel auf das Linzer Derby - setzten jeweils ein "Z"(das "Zorro-Zeichen" lässt grüßen...).

Philipp Ziereis markierte sein 2. BL-Tor – beide in Heimspielen. Damit erzielte der 30-jährige Deutsche in 32 BL-Spielen gleich viele Tore wie in 162 Zweitliga-Spielen in Deutschland. Der LASK-Abwehrchef war sogar nah dran an einem Derby-Doppelpack, doch ein Treffer wurde ihm aberkannt, weil Robert Žulj der Ball zuvor unübersehbar an den Arm sprang, worauf sich der ehemalige Deutschland-Legionär auch "an den Kopf fasste".

Der 31-jährige LASK-Kapitän selbst scorte erstmals in dieser BL-Saison, 10 seiner 12 BL-Tore für die Schwarz-Weißen erzielte der Welser in Heimspielen. Sommer-Neuzugang Lenny Pintor lieferte in seinem 3. BL-Spiel mit seiner zweiten Schussvorbereitung seinen ersten Assist ab.

Raphael Hofer, weiterer Sommer-Neuzugang und von den Roten Bullen aus Salzburg kommend, hatte 4 Hereingaben von der Seite – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Wie aus der Vorsaison bekannt, taucht René Renner weiter in Spiel-Statistiken mit einem Topwert auf. Diesmal nicht in punkto Ballbesitz, sondern bei Zweikämpfen. Mit 14 an der Zahl hatte der 29-jährige Außenspieler und Einwurf-"Schleuder"-Spezialist den Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Für Fuseini und Vizemeister SK Sturm Graz gab es kaum ein Durchkommen gegen die weiße Waidmannsdorfer-Wand, hier mit Gemicibasi & Kapitän Mahrer. Die Pacult-Elf mit einem gelungenen Saisonstart und weiterhin unbesiegt (1S, 2U). Letzteres gilt national auch für die Steirer (2S, 1U).

Die "Null steht" beim SK Sturm und niederländischen Riesen

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt 0:0

Der SK Sturm Graz ist die erste Mannschaft seit dem LASK in der Saison 2019/20, die in den ersten 3 BL-Spielen kein Gegentor kassierte. Und Kjell Scherpen, 2,06 Meter-Mann aus den Niederlanden und 2 Tage vor dem Match Jungpapa geworden, ist der erste Tormann seit Patrick Pentz, der in keinem seiner ersten 3 BL-Spiele ohne Gegentor blieb.

Tomi Horvat stand wie schon in Runde 2 in der Startelf und bereitete 3 Schüsse direkt vor – Höchstwert in diesem Match.

Austria-Dauerbrenner und Co-Kapitän Christopher Cvetko gab die meisten Schüsse ab (4), während sein Mannschaftskollege aus der Innenverteidigung, Nicolas Wimmer, mit 106 Ballaktionen in dieser Statistik die meisten von allen Akteuren verzeichnete.

Die Pacult-Mannen verdienten sich den Punkt in der "Festung Merkur Arena" redlich und kehrten nach dem 2:1-Sieg im Februar zum 2. Mal in diesem Kalenderjahr erfolgreich aus Graz-Liebenau an den Wörthersee zurück. Auch wenn die Rote Karte (David Schnegg) den Violetten aus Kärnten "in die Karten" spielte.

Auch wenn es aufgrund des Zeitpunktes durch den Ausgleichstreffer von Bernhard Zimmermann in der Nachspielzeit ein glückliches 1:1 für den WAC war, ist es ein hochverdientes Remis. Die Spiel-Datenbank bestätigt die Überlegenheit der Wölfe über Austria Lustenau.

Spätestes Tor in WAC-Bundesliga-Historie

RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau 1:1 (0:0)

Auch im 4. Gastspiel in der Lavanttal-Arena seit dem BL-Aufstieg im vergangenen Sommer blieb Austria Lustenau unbesiegt, kehrt diesmal allerdings mit einem schmeichelhaften Punktgewinn ins Ländle retour. Der für den verletzten Torgaranten Lukas Fridrikas reingerückte Namory Cissé erzielte in seinem 3. BL-Spiel bei seinem Startelf-Debüt mit seinem ersten BL-Schuss aufs Tor seinen Premierentreffer.

Der Lustenauer "Edel-Joker vom Dienst" - Thorben Rhein - lieferte seinen 4. BL-Assist ab – 3 davon auswärts in Wolfsberg.

Bernhard Zimmermann erzielte seinen 13. BL-Treffer, sein Debüt-Tor für den WAC (12 für den SK Rapid). Der 21-jährige Stürmer verwandelte erstmals einen Elfmeter. Sein Sturmkollege, der gleichaltrige Mohamed Bamba, gab mit 3 Schüssen die meisten in diesem Match ab, obwohl der Ivorer erst in der 68. Minute eingewechselt wurde.

Der RZ Pellets WAC traf nach 94 Minuten und 33 Sekunden – das späteste BL-Tor der Wolfsberger, die nach 3 Runden weiter unbesiegt bleiben (1S, 2U).

Christoph Freund auf Abschieds-Tour in seinem jahrelangen "Wohnzimmer Red Bull Arena". Der mit 1. September zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München wechselnde Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg wurde im letzten Heimspiel (danach folgt im August ein BL-Auswärtsdoppel) würdig verabschiedet und gebührend gefeiert.

Schlager hält Kasten weiter sauber - Konaté in Torschützenliste allein vorn

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 2:0 (0:0)

Auch im 3. BL-Spiel und nach dem Heimspiel-Doppel bleibt FC Red Bull-Salzburg-Neo-Keeper Alexander Schlager ohne Gegentor, steht der Serienmeister an der Spitze mit dem Punkte-Maximum und 7:0 Toren. Amankwah Forson erzielte dabei sein Debüt-Tor für die Roten Bullen, für den SCR Altach traf er ebenfalls einmal.

Nene Dorgeles lieferte seinen 3. BL-Assist ab, erstmals für den FC Red Bull Salzburg (zuvor SV Guntamatic Ried). Karim Konaté traf erstmals zwei BL-Einsätze in Folge. Mit 3 Toren aus 3 Spielen ist der 19-jährige alleiniger Führender der aktuellen Saison-Torschützenliste und war an 4 der 7 RBS-Tore beteiligt (1 Assist).

Der dänsiche Sommer-Neuzugang Mads Bidstrup lieferte in seinem 3. BL-Spiel mit seiner 4. Schussvorlage seinen 1. Assist ab.

Austria-Abwehrspieler Matteo Meisl fing 7 Bälle ab – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Nach 4 Auswärtssiegen - wettbewerbsübergreifend - kassierte Austria Wien die erste Saison-Niederlage in der Fremde und blieb auch im 17. Duell in Folge gegen die Salzburger ohne Sieg. Nach zuletzt 2 Remis war es die erste Niederlage von FAK-Coach Michael Wimmer gegen den Serienmeister aus der Mozartstadt.

Einsatz um jeden Zentimeter, jede Zehenspitze: Dominik Prokop und der TSV Hartberg mit einer reifen Leistung gegen die Eurofighter um Kapitän Guido Burgstaller. Nach dem Rekordmeister geht es jetzt für die Schopp-Schützlinge am nächsten Sonntag - mit breiter Brust - gegen den bisher souveränen Serienmeister Salzburg.

Hartberger Härtetest - Reifeprüfung bestanden

SK Rapid Wien – TSV Egger Glas Hartberg 0:1 (0:0)

"Wir sind von der naivsten zur schlausten Truppe geworden", meinte TSV-Kapitän und Hartberger Urgestein Jürgen Heil nach Spielende. Gemeint ist damit, dass die Schopp-Schützlinge endlich mal einen Vorsprung ins Ziel retteten. Nachdem zuvor gleich 2 Mal ein 2-Tore-Vorsprung hergeschenkt wurde (2:2 vs. Austria Lustenau, 3:3 bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz) brachten die Gäste bei Teil 2 ihres Auswärts-Doppels binnen 8 Tagen den knapperen 1:0-Vorsprung nach Hause. Und damit gelang im 8. BL-Gastspiel in Wien-Hütteldorf bereits der 4. Sieg, bei 2 Remis und nur 2 Niederlagen.

Während der SK Rapid und Guido Burgstaller erstmals in diesem Kalenderjahr im Allianz Stadion ohne Treffer blieben. Obwohl der BL-Torschützenkönig der Vorsaison mit 3 Torschüssen die meisten in diesem Sonntagsspiel abgab. Mannschaftskollege Roman Kerschbaum bereitete 4 Schüsse direkt vor – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Joker Christoph Urdl erzielte in seinem 3. BL-Spiel mit seinem 3. Schuss sein Premieren- = Gold-Tor. Der ebenfalls eingewechselte Ruben Providence lieferte seinen 3. BL-Assist ab – alle nach der Halbzeitpause und im Jahr 2023.

Der TSV Egger Glas Hartberg blieb erstmals in der Klub-Historie in den ersten 3 BL-Spielen einer Saison unbesiegt (1S 2U). Mit viel Selbstvertrauen geht es für Kapitän Heil & Co. nun am Sonntag gegen den bisher makellosen Spitzenreiter Salzburg.

Während der SK Rapid nach dem Heimspiel-Triple in dieser Woche 2 Mal auf Reisen ist. Erst in Ungarn im Conference League-Quali-Rückspiel vs. VSC Debrescen und dann am Sonntag zum zweiten Mal in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Nach Runde 1 beim LASK diesmal zu Aufsteiger FC Blau-Weiß. Ein "Wiedersehens-Duell" (Ex-Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek, die Ex-Linzer Spieler Matthias Seidl & Fally Mayulu).

Matthäus Taferner hatte sich seine Premiere bei der WSG Tirol auch anders vorgestellt. Der ehemalige WAC-Akteur, seit 10. August bei den Wattener, wurde in der 46. Minute eingewechselt, doch auch der 22-jährige Klagenfurter konnte die 0:1-Niederlage nicht verhindern.

Spätestes Tor in Altacher Bundesliga-Geschichte

CASHPOINT SCR Altach – WSG Tirol 1:0 (1:0)

Lukas Fadinger erzielte sein 3. BL-Tor, sein erstes für den SCR Altach - alle 3 Tore verbuchte der 22-jährige SCRA-Sommer-Neuzugang in Heimspielen. Wie der WAC - siehe zuvor - kam auch der SCR Altach zu seinem spätesten Tor der BL-Klubgeschichte - 97:01 Min.!

Atdhe Nuhiu stand bei den ersten Punktegewinnen in 2023/24 erstmals in dieser BL-Saison in der Startelf und gab mit 6 Schüssen die meisten ab.

Der deutsche WSG-Linksverteidiger Kofi Schulz hatte die meisten Ballaktionen in dieser Partie (85.). Sein Mannschaftskollege Dominik Stumberger brachte 51 Pässe zum Mitspieler – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Die WSG Tirol ist einzig in dieser noch jungen BL-Saison ohne Punkt und am Tabellenende. Doch mit "Rücken zur Wand"-Situationen kennen sich die wackeren Wattener um Cheftrainer Thomas Silberberger aus, wie die Vergangenheit schon wiederholt bewies.

