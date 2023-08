Die Bilanz aus den ersten 3 Runden der 50. ADMIRAL Bundesliga-Jubiläums-Saison 2023/24 kann sich für Austria Klagenfurt sehen lassen und ist sogar die beste der Kärntner Violetten seit dem Aufstieg vor 2 Jahren. Zum Vergleich: 2021/22 = 4 Pkt. (1S,1U,1N), 2022/23 = 1 Pkt. (1U, 2N) und jetzt 5 Pkt. (1S,2U). Das Pacult-Team erstmals zu diesem Auftakt-Zeitpunkt ohne Niederlage. Wieder mal formte der Trainer-Routinier eine verschworene Einheit, stabilisierte die Defensive. Die Balance stimmt. Dazu wurde der Weggang von Top-Torjäger Markus Pink über das Kollektiv kompensiert. Gute Stimmung bei Menzel, Gemicibaşi & Co.!

Klagenfurter "Kommandozentrale" Keeper Phillip Menzel, der mit den Kärntner Violetten bisher in dieser Saison noch unbesiegt ist und sich auch auf seine eingespielten, harmonierenden Vorderleute verlassen kann. Automatismen & Zugriff stimmten zuletzt beim Pacult-Team

Haben gegen Sturm Graz "gar nichts bis wenig zugelassen"

Vor dem Anpfiff am Samstag in Graz-Liebenau war Phillip Menzel (Foto) darauf eingestellt, dass der 24-jährige Torhüter aus dem hohen Norden Deutschlands (Kiel) in dieser Partie eine Hauptrolle einnehmen werde. Schließlich hatte sich der ÖFB-Cup-Sieger und Vizemeister gleich zu Beginn der Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga in Gala-Form präsentiert. Doch hinterher meinte Menzel, der übermorgen am Freitag 25 Jahre jung wird, dass er weniger als erwartet gefordert war.

Der große Sturm-Lauf, nachdem es in den ersten 30 Minuten noch aussah, blieb aus – der Klagenfurter Keeper hatte keinen Grund zum Klagen. Wie selten zuvor im Kalenderjahr biss die Grazer Offensivpower gegen die "Waidmannsdorfer Wand" auf Granit.

Menzel: „Klar, in der ersten halben Stunde hatten wir schon große Probleme, bis zur Roten Karte haben sie uns tief reingedrückt. Dennoch haben wir gar nichts bis wenig zugelassen. In Überzahl hatten wir dann mehr vom Spiel, mussten nicht so viel hinterherlaufen und hatten selbst häufiger den Ball. Der Platzverweis hat uns natürlich geholfen."

Doch auch in der Phase, in der die Hausherren druckvoll und spielbestimmend agierten, blieb der 1,92 Meter große Goalie, der seit Sommer 2020 bei der Austria zwischen den Pfosten steht, seinen Anteil am Aufstieg in 2021 und der zweimaligen Teilnahme im Meisterplayoff hatte, nahezu beschäftigungslos. Was dem bei Holstein Kiel und dem VfL Wolfsburg ausgebildeten Torhüter nicht oft in seinen bisher 92 Pflichtpartien für die Kärntner Violetten passierte. Am Ende stand die erste "Nullnummer" der noch jungen BL-Saison und das 20. Match für die Nr. 13 der Kärntner ohne Gegentor.

Was er diesmal insbesondere seinen diszpliniert, kompakt auftretenden Vorderleuten zu verdanken hatte. Denn was die Steirer auch probierten, immer wieder bekamen die Klagenfurter meist in Person des erfahrenen Abwehr-Trios Kosmas Gkezos, Kapitän Thorsten Mahrer und Nicolas Wimmer ein Bein dazwischen und verhinderten den finalen Pass.

"Ist ein Vorteil, dass wir uns alle schon sehr gut kennen und aufeinander abgestimmt sind“

„Da kann ich den Jungs nur ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben einen tollen Job gemacht, sich in alles hineingeworfen, was auf uns zukam. Das hat es mir letztlich leicht gemacht, den Kasten sauber zu halten. Es stellt sich schon früh in der Saison heraus, dass es ein Vorteil ist, dass wir uns alle schon sehr gut kennen und aufeinander abgestimmt sind“, so Menzel.

Der Klagenfurter Keeper, dessen Vertrag bei der Austria aktuell bis Juni 2024 datiert ist, war regelrecht angetan von der Performance der seinen. Als „Bonuspunkt“ bezeichnete er den Erfolg, wobei für ihn nach der Roten Karte gegen den Grazer David Schnegg und einer Stunde in Überzahl sogar mehr möglich gewesen sei.

„Vor dem Match hätte ich das gerne so unterschrieben. Im Rückblick auf den Spielverlauf würde ich sagen, dass wir sogar 3 Punkte hätten einfahren können, wenn wir mit Ball etwas ruhiger gewesen wären. Wir hatten unsere Chancen, zudem haben wir den einen oder anderen Angriff nicht konsequent genug ausgespielt. Aber unterm Strich können wir mit dem Remis gut leben."

"Bin einfach nur happy, wieder bei der Austria zu sein und wieder Fußball spielen zu können"

Regelrecht aufleben kann nach seiner Rückkehr Turgay Gemicibaşi nach seiner einjährigen "Odyssee" in der Türkei und dort wenig Einsatzzeiten in der Vorsaison. Doch nun ist beim 27-Jährigen - wie Menzel in Deutschland geboren (Riesa) - das Lächeln zurückgekehrt. Erst im Ehehafen angekommen, dann die vertraute Fußball-Welt am Wörthersee und an alter Wirkungsstätte.

Wegen fehlender Spielpraxis in der vergangenen Saison baute der erfahrene Peter Pacult seinen Schützling zu Saisonbeginn erstmal behutsam auf, um ihn nach 11 bzw. 10 Einsatzminuten in den ersten beiden Bundesliga-Partien in Graz von Beginn an spielen zulassen. Auch durch den kurzfristigen Ausfall vom deutschen Schlüsselspieler Sinan Karweina. Turgay Gemicibasi rechtfertige das Startelf-Comeback und lieferte eine überzeugende, disziplinierte Darbietung. Okay...ganz ohne gelbe Karte ging es dann doch nicht beim ehemaligen U18-Nationalspieler der Türkei. Allerdings nicht wegen Foulspiel, sondern Schiedsrichter-Kritik.

Er ist halt ein Leadertyp, der vorran geht und Verantwortung übernimmt - dieses 1,80 Meter große Kämpferherz & Energiebündel. Hernach wollte der defensive Mittelfeldspieler gar nicht erst groß auf sein Jahr in der Türkei zurückschauen und meinte: „Ich mag mich damit gar nicht mehr beschäftigen und jetzt ist auch endgültig der Zeitpunkt gekommen, das Kapitel für mich abzuhaken. Ich hatte wirklich ein Scheiß-Jahr und bin einfach nur happy, wieder bei der Austria zu sein und wieder Fußball spielen zu können."

Siehe auch exklusives Ligaportal-Interview vom 29. Juni!

Pacult: "Wir kennen seine Klasse und er findet auch immer besser rein"

Im Sommer 2021 war Turgay Philipp (vollständiger Name) Gemicibaşi vom damaligen Zweitliga-Meister FC Blau-Weiß Linz zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger (über Relegation vs. SKN St. Pölten) nach Klagenfurt gewechselt. Um im Pacult-Team auf Anhieb eine Hauptrolle zu übernehmen und zu den auffälligsten Spielern in der BL-Premierensaison zu zählen. Es folgte prompt die Chance, sich seinen Kindheitstraum von einem Engagement in der Türkei zu erfüllen. Doch bei Kasimpasa Istanbul stand der Türke frühzeitig "im Abseits", durfte mehr als ein halbes Jahr nicht mal am Training teilnehmen.

„Hinter Turgay liegt eine sehr schwierige Zeit, das hatte er sich natürlich ganz anders vorgestellt und es fühlt sich sicherlich auch nach Scheitern an. Das muss man mental erst mal verkraften. Hinzu kommt, dass ihm Matchpraxis fehlt. Das muss er sich alles wieder erarbeiten. Aber wir kennen seine Klasse und er findet auch immer besser rein. In Graz hat er seine Aufgabe schon sehr gut erfüllt“, sagte Austria-Chefcoach Peter Pacult.

„Wenn wir uns cleverer anstellen, können wir das Spiel sogar gewinnen"

Während sich die Verantwortlichen, die Fans und auch seine Mitspieler mit dem Punktgewinn beim Titel-Anwärter arrangierten, mochte sich die ehrgeizige Nr. 81 der Kärntner Violetten nicht so recht mit der Nullnummer zufriedengeben: „Wenn wir uns cleverer anstellen, können wir das Spiel sogar gewinnen. Es hat die nötige Präzision gefehlt, der letzte Pass kam leider häufig nicht an. Im letzten Drittel müssen wir noch besser arbeiten.“

Der „Aggressive Leader“ der Austria hat durch sein Startelf-Debüt in dieser Saison mit dem Gastspiel in Graz Lust auf mehr – und hofft im bevorstehenden Heimspielg am Samstag, den 19. August, gegen den SCR Altach (Ankick: 19:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) erneut auf einen Platz in der Anfangsformation.

"Es ist ganz klar mein Anspruch, bei der Austria eine Führungsfigur zu sein"

„Ich bin froh, wieder zurück in Klagenfurt zu sein. Der Trainer vertraut mir, er kennt mich und hilft mir, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Ich werde mich weiter reinhauen und versuchen, mir meinen Platz in der Mannschaft dauerhaft zu erarbeiten. Es ist ganz klar mein Anspruch, bei der Austria eine Führungsfigur zu sein“, blickt Gemicibaşi voraus.

Pacults Analyse: 1️⃣ Spiel, 3️⃣ Teile



„Das Match lässt sich gar nicht so leicht bewerten. Unter dem Strich muss ich es in drei Phasen aufteilen: Die ersten 30 Minuten, die erste Hälfte des zweiten Durchgangs und die Schlussphase“, so #Pacult.



📰👉 https://t.co/rlSWLa8vkX#SKA pic.twitter.com/RVk91AqrZJ — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) August 14, 2023

Fotocredit: RiPu Sportfotos