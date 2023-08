Wie angekündigt war der SC Austria Lustenau nochmal auf dem Sommer-Transfermarkt tätig und vermeldet mit heutigem Mittwochnachmittag die Verpflichtung von Boris Moltenis. Der 24-jährige Innenverteidiger, der die Staatsbürgerschaft von Martinique, wo sein Vater herkommt, und Frankreich hat, kommt vom polnischen Zweitligisten Wisła Kraków nach Vorarlberg und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2025. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga. Am kommenden Samstag empfängt Austria Lustenau in Runde 4 Vizemeister SK Sturm Graz - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

"Konnten mit Verpflichtung von Boris Planungen in Verteidigung abschließen"

Nach den ersten Schritten als Jugendfußballer in seiner Heimat beim ASM Belfort wechselte Boris Moltenis zum damaligen französischen Zweitligisten FC Sochaux-Montbéliard. Über die 2.Mannschaft schaffte der 1,84-m große französische Innenverteidiger den Sprung in den Profikader und konnte im Alter von 19 Jahren sein Debüt in der Ligue 2 feiern.

Insgesamt absolvierte er 20 Partien in Ligue 2 und 4 Spiele im Coupe de France. Um nach einem Kreuzbandriss wieder Spielzeit zu sammeln, wechselte Moltenis in die dritte französische Liga zu US Boulogne, wo er als absolute Stammkraft in der Saison 2021/22 insgesamt 27 Partien absolvierte. Im August 2022 folgte dann der Transfer zu Wisła Kraków in die 2. polnische Liga. In der abgelaufenenSpielzeit stand der Verteidiger 21 Mal in der Startelf, erzielte 4 Tore und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Club bis zum Ende der Saison um den Aufstieg kämpfen konnte. Boris Moltenis unterschreibt in Lustenau einen Vertrag bis mindestens Sommer 2025.

SC Austria Lustenau-Sportdirektor Alexander Schneider: „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Verpflichtung von Boris nun unsere Planungen in der Verteidigung abschließen konnten. Uns war zu jeder Zeit bewusst, dass wir nach den Abgängen von Adriel und speziell natürlich Jean Hugonet, der in den letzten zwei Jahren eine sehr prägende Figur für uns war, auf dieser Position noch einmal nachlegen mussten.

Mit Leo Mätzler, einem sehr hoch veranlagten Vorarlberger, und jetzt noch Boris Moltenis haben wir auf dieser Position nun aus unserer Sicht – sowohl für den Moment als auch perspektivisch – zwei mehr als passende Kandidaten gefunden. Boris hat zudem bei seinen bisherigen Stationen und auch in allen Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen will und neben seinen fußballerischen Qualitäten auf dem Platz ebenfalls Führungsqualitäten mit in unsere Mannschaft bringen wird.“

"Habe von Hakim Guenouche nur Gutes über den Verein, die Mitspieler und die Liga gehört"

Neuzugang Boris Moltenis: „Ich bin sehr glücklich, dass mein Wechsel zu Austria Lustenau endlich funktioniert hat. Wir sind schon länger in Kontakt und ich wollte den Schritt nach Vorarlberg unbedingt machen. Von Hakim Guenouche, den ich persönlich gut kenne, habe ich nur Gutes über den Verein, die Mitspieler und die Liga gehört.

Ich bin mir sicher, dass ich mich sehr schnell wohlfühlen werde und meine Rolle in der Mannschaft einnehmen kann. Ich kann es nun kaum erwarten mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und mein Bestes zu geben, damit wir gemeinsam unser Ziel Klassenerhalt erreichen und den Fans erneut viel Freude bereiten können."

Jugendvereine: AS Danjoutin Andelnans Meroux (2008-2011), ASM Belfort (2011-2014), FC Sochaux-Montbéliard (2014-2018).

𝐁𝐎𝐍𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐁𝐎𝐑𝐈𝐒! 🟩⬜️



Wir verstärken uns mit Innenverteidiger Boris Moltenis. Der 24-Jährige wechselt von Wisła Kraków zur Austria und unterschreibt einen Vertrag bis mindestens Sommer 2025.



📲 https://t.co/eSuQLHMdkn pic.twitter.com/uc8qp8mYIe — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) August 16, 2023

Fotocredit: SC Austria Lustenau