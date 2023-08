Der SK Sturm Graz, der gestern Abend in der 3. Runde der UEFA-Champions League-Qualifikation mit dem Gesamtscore von 2:7 gegen den niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven (wir berichteten) ausschied und folglich im Herbst wie im Vorjahr in die Europa League-Gruppenphase einsteigt, scheint bei einem Nachfolger des zu Lique 1-Klub Racing Straßbourg abgewanderten Stürmers Emanuel Emegha in Norwegen fündig geworden zu sein. Am Samstag gastiert das Ilzer-Team in Runde 4 der ADMIRAL Bundesliga bei Austria Lustenau - ab 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker.

Seedy Jatta hier im Einsatz am vergangenen Sonntag mit Valerenga Oslo gegen FK Haugesund Oslo. In Oslo bei Valerenga noch Vertrag bis 2025 Laut dem norwegischen Portal „Nettavisen“ weilt Seedy Jatta von Valerenga Oslo bereits zum Medizincheck in Graz. Der 20-jährige Norweger erzielte in dieser Saison 5 Tore in 16 Ligapartien. Der Vertrag des 1,82 Meter großen Mittelstürmer-Talentes bei Valerenga läuft noch bis 2025.

Dem Vernehmen habe der österreichische Vizemeister für den 5-maligen U21-Nationalspieler Norwegens eine Ablöse von 2,6 Millionen Euro zu zahlen. Für Emanuel Emegha kassierte Sturm 13 Mio. Euro.

Fotocredit: IMAGO/NTB