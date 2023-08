Im 4. Anlauf und zugleich 2. Heimspiel der neuen Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga will die WSG Tirol, bisher einziger der 12 Klubs, die noch keinen Punkt erzielten, endlich anschreiben. Doch jetzt kommt ausgerechnet der LASK, der durch wiederum seinen ersten Saison-Sieg beim 2:0 im Linzer Derby gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz, im Aufwind ist und nichts zu verschenken hat. Ankick: Samstag, 19.08., 17 Uhr, Tivoli Innsbruck - Ligaportal-Liveticker. In 13 BL-Duellen beider Teams gab es noch kein 0:0.

Schaut in der Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den LASK genau hin: Cheftrainer Thomas Silberberger, der mit den Wattenern mit dem "Rücken zur Wand"-Situationen kennt. Wie gewohnt bewahren die Tiroler - nach außen hin - auch bei 0 Zählern nach 3 Runden die Ruhe. Keine Panik im "Heiligen Land".

"Jeder Spieler brennt darauf, am Samstag am Tivoli in der Startelf zu stehen"

Nach dem Auswärtsdoppel in Salzburg und Altach steht für die Silberberger-Elf am Samstag (17 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Millionentruppe (28,15 Millionen € Marktwert lt. Transfermarkt.at) aus der Stahlstadt der nächste Härtetest am Programm. Nach dem misslungenen Saisonstart für die Grün-Weißen mit drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen und der dramatischen Auswärtsniederlage (0:1 in 98. Min.!) im Ländle am vergangenen Wochenende ist die Marschroute für die vierte Runde der ADMIRAL Bundesliga klar vorgegeben: Wiedergutmachung!

Das unterstreicht auch Cheftrainer Thomas Silberberger: "Aufgrund der zuletzt absolut nicht zufriedenstellenden Leistung in Altach steht nun Wiedergutmachung an. Jeder Spieler brennt darauf, am Samstag am Tivoli in der Startelf zu stehen."



Bei den samstägigen Gästen aus Oberösterreich blieb auf und neben dem Platz kein Stein auf dem anderen. Nach dem überraschenden Aus von Dietmar Kühbauer als Cheftrainer installierte der LASK mit Thomas Sageder einen, was Einsätze als Cheftrainer in der ADMIRAL Bundesliga betrifft, unerfahrenen Übungsleiter.

Neben dem für eine kolportierte Rekordablösesumme im zweistelligen Millionenbereich abgewanderten Keito Nakamura (wechselte zu Stade Reims in die Ligue 1) hatte der LASK bisher 12 Abgänge, darunter auch Ex-WSG-Angreifer Thomas Sabitzer (wechselte zum Wolfsberger AC) zu vermelden. Dem gegenüber stehen bis dato 9 Neuzugänge, die in den abgelaufenen 3 Runden der ADMIRAL Bundesliga bereits ihr Können unter Beweis stellten.

Nach dem glücklichen Last-Minut-1:1-Unentschieden zum Saisonauftakt daheim gegen den Rekordmeister aus Wien-Hütteldorf und der 0:2-Auswärtsniederlage in Graz tankte die Sageder-Elf beim 2:0-Derbysieg vergangenes Wochenende in der im Februar 2023 eröffneten Raiffeisen Arena über den FC Blau-Weiß Linz reichlich Selbstvertrauen.

Duell mit Torgarantie

Wenn der Tiroler Bundesligist auf die Schwarz-Weißen aus Linz trifft, können sich die Zuschauer:innen auf ein wahres Torspektakel freuen. Seit dem Aufstieg der WSG Tirol in das österreichische Oberhaus im Juni 2019 wurden in 13 Aufeinandertreffen 48 Tore erzielt, was einem Durchschnitt von 3,69 Toren pro Spiel entspricht.

Maßgeblichen Anteil daran haben die zwei jüngsten Duelle, als die Grün-Weißen aus Wattens einen grandiosen 4:1-Auswärtssieg in Pasching und eine knappe 2:3-Niederlage in Innsbruck verbuchten.

Ex-LASKler Valentino Müller & Bror Blume fallen aus

Valentino Müller (Achillessehnenreizung) und Bror Blume (Knochenödem) sind dieses Wochenende noch zum Zuschauen verdammt. Felix Bacher (Muskelfaserriss) und Denis Tomic (muskuläre Probleme) stiegen Anfang der Woche in das Mannschaftstraining ein, ein Einsatz ist allerdings unwahrscheinlich.

Fotocredit: Hagleitner/WSG Tirol