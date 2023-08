Ein Rückkehrer wird zum zehnten Neuzugang der Athletiker in diesem Transferfenster. Maksym Talovierov wird erneut von Slavia Prag ausgeliehen – inklusive Kaufoption.

Der ukrainische U21-Nationalspieler spielt in der kommenden Saison wieder in der Raiffeisen Arena. Dabei einigen sich der LASK und Slavia Prag auf eine einjährige Leihe inklusive Kaufoption. Bereits in der vergangenen Saison kam er im Frühjahr auf 13 Einsätze für die Schwarz-Weißen. Beim LASK wird er mit der Rückennummer vier auflaufen.

Maksym Talovierov kann sowohl in der Innenverteidigung, als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Der 1,96-Meter-Hühne machte zudem bei der U21-Europameisterschaft auf sich aufmerksam, wo er mit der Ukraine erst im Halbfinale an Spanien scheiterte.

Robuster Spieler mit Potenzial

„Es ist schön, dass Maxi wieder bei uns ist. Man konnte im Frühjahr und bei der U21-Europameisterschaft bereits erkennen, welches Potenzial in ihm steckt. Ein junger Spieler mit seiner Robustheit und Kompromisslosigkeit, der sich zudem noch weiterentwickeln kann, passt perfekt in unser Anforderungsprofil“, freut sich Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport, über den gelungenen Transfer.

Für Maxi Talovierov kann es nicht früh genug losgehen: „Der LASK ist eine super Adresse im europäischen Fußball. Die Mannschaft kenne ich ja bereits sehr gut, wir haben uns gemeinsam für den Europacup qualifiziert. Jetzt möchte ich mich hier weiterentwickeln und meinen Teil dazu beitragen, dass wir weitere Erfolge feiern können.

