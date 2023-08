Die Champions League gilt es nach dem Quali-Aus gegen den niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven für den SK Sturm Graz abzuhaken und sich auf spannende Duelle in der Europa League-Gruppenphase im Herbst zu freuen. Vorher gilt es im Liga-Alltag nach dem 0:0 daheim gegen Austria Klagenfurt wieder in die Siegesspur zu finden. Dabei führt den Vizmeister die Reise nach fast einem halben Jahr mal wieder ins Ländle zu Austria Lustenau - Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Die Vorarlberger starteten durchwachsen in die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison und warten noch auf den ersten Sieg (2U, 1N).

In der Vorsaison gewann Jon Gorenc-Stankovic mit dem SK Sturm Graz beide Duelle gegen Stefano Surdanovic und Austria Lustenau mit 2:0. Am 18. September 2022 in Graz-Liebenau scorten dabei Alexander Prass (24.) und Joker Mohammed Fuseini (84.). Beim Retourmatch am 4. März in Lustenau trafen David Affenzeller (52.) und Tomi Horvat (76.)

„Erstmals in dieser Saison haben wir schon eine angespannte Personalsituation"

SK Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer sagt: „Die Champions League-Qualifikations-Duelle gegen die PSV Eindhoven waren nicht nur sehr lehrreich, sie waren auch mental und körperlich sehr fordernd. Bis zum morgigen Samstag war und ist aber genug Zeit zu regenerieren – das passt gut, wir werden absolut bereit sein."



Ilzer weiter: "Wir wollen in der Liga jetzt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, dafür braucht es eine Top-Leistung in einem schwierigen Auswärtsspiel. Unser Gegner Austria Lustenau hat neben stabilen Führungsspielern wie Maak, Grabher oder Surdanovic auch heuer wieder sehr flinke, schnelle und technisch beschlagene Individualisten in seinen Reihen – und dazu mit Markus Mader einen sehr guten Trainer. Wir werden diese Auswärtsreise gut vorbereitet, konzentriert und fokussiert antreten."



Ilzer zur Personalsituation: „Erstmals in dieser Saison haben wir schon eine angespannte Personalsituation. Wir werden bis zum Spieltag mit unseren finalen Personalentscheidungen zuwarten."

Beim ersten Auswärtsspiel der neuen Saison siegten Stefan Hierländer & Co. mit 3:0 bei der Wiener Austria! Im 2. Gastspiel in der Fremde geht es in Runde 4 zur nächsten Austria, der von Lustenau. Bisher blieb Sturm Graz noch ohne Gegentor in der Liga. Auch in der Vorsaison gegen die Vorarlberger.

"Wollen Reaktion auf Niederlage gegen Eindhoven zeigen"

Kapitän Stefan Hierländer betont: "Lustenau auswärts ist natürlich immer ein schwieriges Pflaster – wir erwarten uns ein sehr intensives Spiel, in dem wir schauen müssen, dass wir unser eigenes Spiel durchziehen können, sehr aggressiv sind und laufintensiv agieren. Wir wollen eine Reaktion auf die Niederlage gegen Eindhoven zeigen. Wir haben am Dienstag phasenweise sehr gut gespielt, wenn wir diese Phasen gegen Lustenau über einen längeren Zeitraum auf den Platz bringen bin ich zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren können."

In 14 BL-Duellen 13 Siege für SK Sturm

Als Schiedsrichter der Partie im Reichshofstadion wird Josef Spurny fungieren.

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in der ADMIRAL Bundesliga 13 der 14 Spiele gegen den SC Austria Lustenau und gab nur beim ersten Duell 1997 Punkte ab. Sturm gewann die letzten 13 BL-Spiele gegen Lustenau – das gelang zuvor keinem Team gegen ein anderes in der Bundesliga-Historie.

Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor in der ADMIRAL Bundesliga nur gegen den SC Austria Lustenau keines der ersten 14 Duelle und traf auch nur gegen Lustenau in jedem der ersten 14 BL-Spiele. Die Steirer erzielten dabei 46 Tore – mehr Tore gelangen in den ersten 14 BL-Spielen gegen einen Gegner nur dem FC Red Bull Salzburg gegen den SKN St. Pölten (sogar 49).

Der SK Puntigamer Sturm Graz blieb wie in der Vorsaison in den ersten drei Runden der neuen BL-Saison ungeschlagen, sieben Punkte nach den ersten drei Spielen ist die beste Zwischenbilanz der Grazer seit der Saison 2017/18 (damals 9) in der ADMIRAL Bundesliga.

Der SK Puntigamer Sturm Graz kassierte wie der FC Red Bull Salzburg in den ersten drei Spielen dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga kein Gegentor – das gelang vor dieser Saison zuletzt dem LASK 2019/20. Sturm gelang das zuvor nur 1998/99. Saisonübergreifend spielte der SK Sturm Graz in jedem der letzten vier BL-Spiele zu null und kassierte auch gegen den SC Austria Lustenau in den letzten vier BL-Duellen kein Gegentor.

Der SC Austria Lustenau ließ in den ersten drei Spielen dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga Chancen für 8,2 Gegentore zu – Höchstwert. Die Vorarlberger kassierten aber 3,2 Gegentore weniger – Bestwert. Der SK Puntigamer Sturm Graz erzielte allerdings 1,1 Tore mehr als zu erwarten waren (5 Tore bei 3,9 xG) – nur der SK Austria Klagenfurt war bislang effizienter (+1,9).

