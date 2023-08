Die neue Saison 2023/24 war für den SK Rapid Wien bereits ein "Wechselbad der Emotionen". Begeisternden Spielen in der ADMIRAL Bundesliga beim LASK (1:1) und gegen den SCR Altach (4:0) folgte die Ernüchterung im Heimspiel-Doppel vs. Debrecen (0:0) und TSV Hartberg (0:1). Doch dann die "Auferstehung" beim furiosen 5:0-Sieg in Debrecen und dem Aufstieg in das Conference League-Playoff, was Appetit auf mehr macht. Vor dem EC-Leckerbissen gegen Top-Klub Fiorentina wird den Hütteldorfern als "Sandwich" zwischen Ungarn & Italien der FC Blau-Weiß Linz serviert. Für einige in beiden Lagern ein Treffen "mit der Ex".

Auf Anhieb ein Aktivposten beim SK Rapid Wien: Matthias Seidl. Der 22-jährige Kuchler steuerte wettbewerbsübergreifend in 6 Partien für die Grün-Weißen bereits 3 Treffer und 2 Torvorlagen bei. Auch das erste Tor der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison erzielte die Nr. 18 von Rapid - beim 1:1 beim LASK.

Seidl & Mayulu maßgeblich am Blau-Weiß-Aufstieg beteiligt

Wie auf Linzer Seite für Geschäftsführer Christoph Peschek, von November 2013 bis Jänner 2015 Vize-Präsident und hernach bis zum August vergangenen Jahres 2022 Geschäftsführer Finanzen beim SK Rapid Wien. Seit Jänner ist der 39-Jährige nun bei den Königsblauen. Während in die andere Richtung die Offensivakteure Matthias Seidl & Fally Mayulu, die maßgeblich mit am Bundesliga-Aufstieg der Linzer beteiligt waren, die Farben von blau-weiß auf grün-weiß wechselten.

SK Rapid-Cheftrainer Zoran Barišić vor dem Wiedersehen mit seinem langjährigen Wiener Weggefährten bzw. Geschäftsführer: "Wenn ich ihn sehe, werde ich ihm ganz normal die Hand geben." Im zweiten Heimspiel im funkelnagelneuen Personal-Hofmann-Stadion am Donaupark dürfte vor ausverkauftem Haus auch die Begrüßung für das Offensiv-Duo Seidl/Mayulu an alter Wirkungsstätte freundlich ausfallen.

Beide haben in ihrer Zeit bei den Linzern geliefert. Der 22-jährige Salzburger Seidl, der sich bisher als Volltreffer für die Hütteldorfer erwiesen hat, steuerte in der Meister-Saison in 26 Zweitliga-Spielen 12 Tore und 6 Assists für den Aufsteiger bei. Der 21-jährige Franzose Fally Mayulu brachte es ebenfalls auf stolze 11 Treffer und Assists in 30 Einsätzen. Macht 40 Scorerpunkte des Duos!

Matthias Seidl vor der Rückkehr an alte Wirkungsstätte: "Die Vorfreude ist riesengroß. Blau-Weiß Linz, mein Ex-Verein. Ich kenne die Spieler gut, kenne den Trainer. Und auf so eine Partie freut man sich natürlich." Seine Erwartungen an das Spiel? "Wird natürlich nicht leicht. Gegen einen Aufsteiger ist immer schwierig. Dazu in dem neuen Stadion und der Euphorie. Wir werden alles geben und uns gut vorbereiten, damit wir das Spiel gewinnen."

Auf den gebürtigen Linzer, 1,95 Meter großen Goalie Nicolas Schmid (26 Jahre) und die Blau-Weißen dürfte viel Arbeit zukommen gegen den favorisierten SK Rapid.

"Wir gehen als krasser Außenseiter ins Spiel"

Wie gut besonders sein ehemaliger Schützling Matthias Seidl drauf ist, weiß auch BW-Cheftrainer Gerhard Scheiblehner, der nach dem starken Auftritt des SK Rapid in Debrecen am Donnerstag meinte: "Ein sehr gutes Spiel von Rapid, die Mannschaft ist gut in Form. Sie kommen sehr selbstbewusst, und wollen das schlechte Spiel von Hartberg wettmachen und an der Tabellenspitze andocken." Während die Blau-Weißen noch auf den ersten Sieg warten, nach 3 Runden stehen 1 Remis (daheim vs. TSV Hartberg) und 2 Niederlagen (beim WAC und beim LASK) zu Buche.

Beim Linzer Stadtderby vergangenen Samstag in der bis auf den letzten Platz ausverkauften Raiffeisen Arena (19.080 Zuschauer) waren Kapitän Brandner & Co. chancenlos und zahlten Lehrgeld im Oberhaus. "Ich will nicht dauernd sagen, dass wir Erfahrung sammeln, am Ende geht es darum, Spiele zu gewinnen", betont Scheiblehner, dem natürlich bewusst ist, dass es mit Rapid nun gegen den nächsten Hochkaräter geht. "Wir gehen als krasser Außenseiter ins Spiel, werden aber alles in die Waagschale werfen, um das Spiel zu gewinnen."

"Mir fehlen die Worte, ich bin sehr, sehr stolz auf das, was sie geleistet hat"

Die Wiener kommen mit Rückenwind aus dem Sieg in Debrecen, dürften wohl personell rotieren. Zum einen der Sommer-Grippewelle geschuldet, zum anderen den "englischen Wochen" mit Europacup und Liga-Alltag. Die aktuelle Hochstimmung könnte vor dem 2. BL-Auswärtsspiel in dieser Saison, das den SK Rapid wieder nach Linz führt, Kräfte freimachen. Zoran Barišić meinte nach der Rückkehr aus Ost-Ungarn: "I gfrei mi mörderisch, die Freude ist riesengroß bei uns allen. Die Mannschaft hat fast alles umgesetzt. Mir fehlen die Worte, ich bin sehr, sehr stolz auf das, was sie geleistet hat."

Der Leistungs-Lohn für die Hütteldorfer, die ja auch in Oberösterreich eine große Fangemeinde haben, ist folglich an den beiden bevorstehenden Donnerstagen der Hit gegen den letzjährigen Conference League-Finalisten FC Fiorentina. In den "englischen Wochen" kommt es bei den Gästen auf die sogenannte Belastungssteuerung an. Der Rapid-Coach weiß einerseits um die Schwierigket: "Aber auf der anderen Seite sollte uns der Aufstieg schon viel Rückenwind geben."

Natürlich werde man den FC Blau-Weiß Linz am Sonntagnachmittag - ab 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker - nicht unterschätzen. Letztmals standen sich übrigens beide Klubs in einer Pflichtpartie vor 7 Jahren gegenüber, siegte 2016 im ÖFB-Cup der Bundesligist mit 4:0 über den damaligen Zweitligisten FC Blau-Weiß Linz. Vom Aufsteiger erwartet Barišić "hohe Intensität".

"Müssen mental gerüstet sein und wissen, mit welcher Emotion und Motivation Blau-Weiß in dieses Spiel gehen wird"

Und weiter: "Sie werden uns hoch attackieren und das schnelle Umschalten forcieren. Wichtig wird sein, dass wir auf null schalten. In der Meisterschaft sind alle gegen Rapid doppelt, dreifach und vierfach für ein Highlightspiel motiviert. Wir müssen mental gerüstet sein und wissen, mit welcher Emotion und Motivation Blau-Weiß in dieses Spiel gehen wird. Sie haben nichts zu verlieren. Das ist immer kompliziert, weil du als Rapid ein Problem hast, wenn du nicht gewinnst."

Der Rekordmeister aus der Bundeshauptstadt geht klar als Favorit in das Match in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Allerdings sieht die Bilanz in den letzten Jahren gegen Aufsteiger nicht gerade rosig aus für die Grün-Weißen. Der bisher letzte Dreier in einem ersten Saison-Duell mit einem Neuling war 2019 (2:0 bei WSG Tirol). Seit 2005 stehen 8 Siege und 8 Niederlagen bei 4 Remis zu Buche.

Im aktuellen Kalenderjahr warten Kapitän Burgstaller & Co. seit dem 26. Februar auf einen BL-Auswärtssieg. Seither gab es in der Fremde 6 Niederlagen und 1 Remis. Letzteres am Freitag, den 28. Juli, beim Eröffnungsspiel der 50. ADMIRAL Bundesliga-Jubiläums-Saison beim LASK.

Personell dürfte von den erkrankten Spielern Offensiv-Aktivposten Nicolas Kühn wieder an Bord sein, während Mittelfeldspieler Patrick Greil noch ausfällt.

