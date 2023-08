Im 4. Anlauf erster Punktgewinn für die WSG Tirol in der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 beim 1:1 gegen den LASK, der nach der 0:2-Niederlage vor 2 Wochen bei Sturm Graz erstmals auswärts anschreibt. Mit dem 1. Stürmer- und zugleich Joker-Tor der Saison für die Linzer durch Elias Havel. 5 Tage vor dem ersten Europacup-Auftritt in der neuen Raiffeisen Arena (Europa League-Playoff-Hinspiel gegen den bosnischen Meister HŠK Zrinjski Mostar - Donnerstag, 20 Uhr, Ligaportal-Liveticker) kamen die Oberösterreicher gegen defensiv kompakte Wattener erst spät auf Touren. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern

Sichtlich bedient: LASK-Cheftrainer Thomas Sageder, dessen Mannschaft am Tivoli in Innsbruck nicht an die Leistung im Linzer Derby vor 8 Tagen anknüpfen konnte.

"Das ist für unseren Anspruch zu wenig"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder über...

...das Spiel: „Aktuell bin ich richtig sauer. Ich habe die ganze Woche über das Gefühl gehabt, dass meine Mannschaft ähnlich motiviert ist wie zum Derby und wir hier 3 Punkte holen wollen. Leider habe ich das zu Beginn des Spiels plötzlich vermissen müssen. Ich denke, die 1. Halbzeit war unterirdisch. Wir haben unglaublich viele Ballverluste gehabt. Das hat nicht mal was mit Taktik zu tun. Wir haben teilweise einem Gegner, der uns nicht hoch attackiert hat, die Bälle in die Füße gespielt.

Das ist für unseren Anspruch zu wenig. In der 2. Halbzeit haben wir ein bisschen besser gespielt. Wenn wir effizienter in unserer Chancenauswertung gewesen wären, könnten wir hier sogar gewinnen. Aber mit dem Gesamtauftritt bin ich nicht einverstanden."

...weiter zum Spiel: "Wir hatten uns viel vorgenommen und vor allem in der 1. Hälfte leider wenig davon gezeigt. In der 2. Halbzeit haben wir es dann besser gemacht und uns dann doch noch den Punkt erarbeitet. Einer der Lichtblicke ist sicher, dass Elias Havel ein Tor geschossen hat. Ein junger, talentierter Stürmer, den wir geholt haben. Aber momentan bin ich richtig sauer. Vor allem, weil ich es nicht verstehe, wie man so in dieses Spiel gehen kann."

"So wie wir die 1. Halbzeit gespielt haben geht das nicht"

LASK-Abwehrchef Philipp Ziereis über...

...das Spiel: "So wie wir die 1. Halbzeit gespielt haben geht das nicht. Wir haben zu viele unnötige Fehler, nach vorn so gut wie keine Durchschlagskraft entwickelt. Die 2. Halbzeit war es etwas besser. Am Ende haben wir nochmal versucht den Luckypunch zu setzen. Da können wir uns keinen Vorwurf machen. Aber alles in allem sind wir nicht zufrieden."

LASK-Joker-Torschütze Elias Havel über...

...sein Joker-Tor: "Ich konnte es gar nicht so recht genießen, weil es so schnell ging. Ich komme rein, lauere schon irgendwie auf den Ball und dann war er auf ein mal drin. Ich freue mich extrem, aber wäre lieber mit einem Sieg heimgefahren."

Daumen hoch von Cheftrainer Thomas Silberberger über den ersten Punktgewinn in der neuen Saison für die WSG Tirol, die zwar formverbessert, doch in der Schlussphase beim Linzer Endspurt doch noch zu zittern hatte. Mit dem 1:1 bleibt die BL-Heimbilanz gegen den LASK positiv: 3S, 3U, 2N; 13:9 Tore.

"Haben nicht wie ein Tabellenletzter gespielt"

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger: "Meiner Meinung nach haben wir nicht wie ein Tabellenletzter gespielt, sondern einen couragierten Auftritt hingelegt. Wir haben den LASK mit unseren Umschaltmomenten vor riesige Probleme gestellt und vor allem durch Standardsituationen Topchancen kreiert.

In der 2. Halbzeit hat man dann schon gesehen, was der LASK für einen Kader hat und was für eine Qualität von der Bank kommt, während uns ein wenig die Körner ausgegangen sind. Ohne dem unglücklichen Gegentor hätten wir es glaube ich über die Zeit gebracht, aber im Endeffekt können wir auch mit dem Punkt leben."



WSG-Torhüger Adam Stejskal: "Auf diese Leistung können wir aufbauen. Bis zum 1:1 waren wir die bessere Mannschaft. Das Gegentor war unglücklich, aber wir haben gut gekämpft und können mit der Leistung zufrieden sein."



WSG-Mittelfeldspieler Cem Üstündag: "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Jeder hat für jeden gekämpft, das hat man auf dem Spielfeld glaube ich auch gesehen und genau so soll es weitergehen."

Eine gute Leistung, auf die wir aufbauen können. Wir sichern uns gegen den LASK den ersten Saisonpunkt! +1️⃣



⏱️90+4’ | #WSGASK | 1:1 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/ErudZWkJyZ — WSG Tirol (@WSGTIROL) August 19, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

WSG Tirol vs. LASK 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 Prelec (15., Buksa), 1:1 Havel (70.).

Statement-Quelle: ADMIRAL, LASK, WSG Tirol.

