Auch im 3. Duell nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr ging der SC Austria Lustenau gegen den SK Sturm Graz leer aus und bleibt ohne Punkt und Torerfolg. Nach den beiden 0:2-Niederlagen im Grunddurchgang der Vorsaison setzte es diesmal in Runde 4 der ADMIRAL Bundesliga-Spielzeit 2023/24 eine 0:1-Heimniederlage. Als Trost bleibt den Mader-Mannen, die weiter auf den ersten Dreier warten, eine Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche. Während die Eurofighter aus der Steiermark abgeklärt und mit den Kräften haushaltend weiter unbesiegt und ohne Gegentor bleiben. Nachfolgend STATEMENTS.

SC Austria Lustenau-Cheftrainer Markus Mader sah trotz der 2. Niederlage im 2. Heimspiel viel Positives und einen Aufwärtstrend seiner Mannschaft, für die es nächsten Samstag zum Vorarlberger Derby gegen den SCR Altach (19:30 Uhr, Reichshofstadion) kommt.

Mader: "Die 2. Halbzeit war überragend"

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Es war eine super Leistung von den Jungs heute. Wir haben uns endlich wieder getraut, Fußball zu spielen. Wir haben ohne Angst und ohne Respekt von hinten aufgebaut und den Gegner auch vor große Probleme gestellt. Die 2. Halbzeit war überragend. Wir sind zu Torchancen gekommen. Das ist das einzige Manko, dass wir uns für eine wirklich sensationelle Leistung heute nicht belohnt haben.

Wir sind über das Ergebnis zwar traurig, aber auf jeden Fall happy über die Leistung. Auf diese Leistung können und müssen wir aufbauen. So wollen wir auftreten, mit Selbstvertrauen und Mut. Auch die Freude am Spielen hat heute gepasst.“



…ob sein Interview von der letzten Woche und die internen Gespräche unter der Woche gewirkt haben: „Ich weiß nicht, ob das mit dem Interview zu tun hat. Ich glaube einfach, dass sich die Mannschaft auch selber kritisch hinterfragt hat. Die schauen ja die Spieler danach an und jeder einzelne wird sich seine Meinung über seine Leistung bilden. Ich bin halt der, der ab und zu was ansprechen muss. Die Spieler sind aber sehr selbstkritisch, und das hat man heute auch gesehen. Das war ein ganz anderer Auftritt und so stellen wir uns das vor, das macht auch den Spielern Spaß.“

"Ich glaube, wir dürfen auch optimistisch in dieses Derby gehen"

…wie gut die Mannschaft für das Derby kommende Woche vorbereitet ist: „Wenn wir diese Leistung bestätigen können, dann sind wir für das Derby gerüstet. Wir wissen aber schon, dass wir gegen einen sehr, sehr starken Gegner spielen, die auch gut gestartet sind in die Meisterschaft. Der Sieg gegen die WSG war eindrucksvoll. Das wird ein richtiges Derby und wir freuen uns alle darauf. Ich glaube, wir dürfen auch optimistisch in dieses Derby gehen, auf diese Leistung von heute können wir aufbauen und mit diesem Selbstvertrauen werden wir in das Derby gehen.“



…die Aufarbeitung seiner Forderung nach Qualität am letzten Spieltag: „Eine Aussprache in der Mannschaft hat es nicht gegeben, aber natürlich haben wir darüber gesprochen. Allerdings war das dann schon so, dass ich auch falsch zitiert wurde. Ich habe ganz klar gesagt, dass an dem heutigen Tag die Qualität nicht gepasst hat. Ansonsten sind wir zu 100 % von der Qualität des Kaders überzeugt.

Wir haben ihn schlussendlich ja selber zusammengestellt. Sollte die Qualität also nicht passen, müsste man uns ja Inkompetenz vorwerfen und das tun wir nicht. Die Qualität passt zu 100 %, gegen den WAC haben wir einfach zu viele Fehler gemacht, sodass sie zu Torchancen gekommen sind. Das hat dann schon mit der individuellen Qualität an diesem Tag zu tun gehabt.“

Quo vadis, Lukas Fridrikas? Geht der Top-Torjäger oder bleibt er bei Austria Lustenau? Am 31. August schließt das Sommer-Transferfenster. Derzeit laboriert der 25-jährige Torgarant der Vorarlberger an einer Schambeinentzündung. Eine Verletzung, die bei manchem Fußballer schon für viele Monate bzw. lange Zeit eine Zwangspause nachsichzog.

Fridrikas: "Ausgeschlossen ist es aber nicht"

Lukas Fridrikas (verletzter Top-Torjäger SC Austria Lustenau) in der Halbzeit auf die Frage, ob er im aktuellen Transferfenster eventuell wechseln wird: „Das kann ich jetzt nicht sagen. Wie schon oft gesagt, wenn mir die Frage gestellt wurde, ich habe noch Vertrag, ich bin Lustenau-Spieler und fühle mich wohl hier.

Ob noch etwas kommt, kann ich jetzt nicht sagen, das werden wir sehen. Ausgeschlossen ist es aber nicht.“

250 Spiele für die Schwoazn – wir gratulieren unserer zukünftigen Sturmlegende, Jakob #Jantscher! 🕺🥳 pic.twitter.com/Juu1QY9doi — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 19, 2023

"Sieg war nicht der wunderbarste, aber er zählt genauso 3 Punkte"

Christian Ilzer (Chefrainer SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Kompliment an die Mannschaft. Der Sieg war nicht der wunderbarste, aber er zählt genauso drei Punkte und das ist auch wichtig nach der Niederlage gegen PSV. Das war für uns sehr, sehr wichtig und tut unserem Selbstbewusstsein sehr gut. Jetzt haben wir Zeit, uns richtig gut auf Blau Weiß Linz einzustellen.“



…dass Sturm Graz in der Liga noch kein einziges Tor bekommen hat: „Wir verteidigen im Kollektiv sehr, sehr gut. Die Mannschaft macht gemeinsame Sache. Es waren natürlich auch Phasen dabei, wo wir heute nicht unsere Top-Leistung gezeigt haben, aber wir verteidigen gemeinsam und jeder ist bereit, für den anderen zu laufen und zu fighten.

Dazu haben wir noch einen Tormann, der auch in solchen Druckphasen der Gegner ein richtiger Turm ist und dadurch auch seinen Beitrag leistet, dass wir vier Mal zu null gespielt haben.“



…die Verletzung von Seedy Jatta: „Es ist natürlich extrem bitter für ihn. Ich glaube, das Spiel hätte gut gepasst für ihn. Es wären dann doch Räume gewesen, wo er seine Schnelligkeit ausnützen kann. Das tut nicht nur ihm weh, auch uns tut es weh. Wir vermissen diese Qualität schon aktuell in unserem Spiel. Hoffentlich ist es nicht zu schlimm, da muss man jetzt abwarten.“

"Müssen drauf bleiben und das staubig fertig spielen"

Jusuf Gazibegovic (Rechtsverteidiger SK Sturm Graz) über...

...den 1:0-Sieg: "Es war ein schweres Spiel. Ich glaube, dass wir das am Anfang ganz gut gemacht haben und auch zu Chancen gekommen sind. Dann machen wir das Tor, welches aberkannt wird. Dann beweisen wir wieder mal, dass wir gut bei Standards sind und da unser Tor wieder machen. Wir gehen dann verdient mit 1:0 in die Halbzeit. Nach der Halbzeit haben wir ein bisschen nachgelassen und Lustenau etwas zu viel Chancen gegeben.

Es war bei dem Wetter auch nicht so einfach, aber das soll keine Ausrede sein. Am Ende müssen wir einfach drauf bleiben und das staubig fertig spielen. So hat Lustenau nochmal Chancen gehabe, aber im Großen und Ganzen sind wir mit den 3 Punkten zufrieden."

...das Erfolgsgeheimnis, dass Sturm weiter ohne Gegentor: "Puuh...Geheimnis...? Ich glaube einfach, dass wir geil verteidigen. Jeder haut sich rein in jeden Ball. Wir haben auch einen starken Goalie, der wenn was durchkommt, das gut pariert. Geheimnis ist, dass wir uns in jeden Ball reinhauen und unbedingt kein Tor bekommen wollen."



David Affengruber (Innenverteidiger SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Zuerst ist es einmal sehr wichtig, dass wir drei Punkte geholt haben und wieder zu null gespielt haben, das freut mich besonders. Ich finde aber, dass wir das Spiel trotzdem früher entscheiden und leichter nach Hause spielen können.“



…die aktuelle Defensivstärke des SK Sturm Graz: „Ich glaube, es ist nicht nur die Abwehrreihe, wir verteidigen als Kollektiv sehr gut. Dann kommt noch dazu, dass die Viererkette sehr gut eingespielt ist, das merkt man auch. Wir schmeißen uns auch in jeden Zweikampf und blocken viele Schüsse. Der Tormann ist natürlich auch gut.“

"Wir haben uns aber schon auch schwergetan, vor allem in der 2. Halbzeit"

Gregory Wüthrich (Goldtorschütze SK Sturm Graz, Foto) über...

…das Spiel: „Ich glaube, es war ein verdienter Sieg. Wir haben uns aber schon auch schwergetan heute, vor allem in der 2. Halbzeit. Wir haben uns viel Vorgenommen für die 2. Halbzeit. Das hat dann nicht ganz so gut funktioniert, aber es sind wieder 3 Punkte und wir haben wieder zu null gespielt, das ist das Erfreulichste.“



…die aktuelle Defensivstärke des SK Sturm Graz: „Weil wir das als Team einfach sehr gut machen, schon vorne beim Anlaufen. Heute hatten wir ein bisschen Probleme, aber wir kämpfen füreinander und ich bin froh, dass es momentan so ausschaut.“

„Er hat jetzt richtige Schmerzen"

Andreas Schicker (Sportchef SK Puntigamer Sturm Graz) über die Verletzung von Seedy Jatta: „Er hat jetzt richtige Schmerzen. Wir müssen schauen, dass wir ihn nach Graz bekommen und heute noch ein Röntgen machen. Ich hoffe, die Rippen haben nichts abbekommen. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter.

Ansonsten war heute noch nicht so viel zu sehen, weil er nur sehr kurz am Platz gestanden ist. Wir wissen aber genau, welche Stärken er für unser Spiel mitbringt. Hoffentlich hat er sich nicht zu schwer verletzt.“

"Sie haben nicht geglänzt, aber auswärts in Lustenau musst du auch nicht glänzen"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Ich glaube, im Großen und Ganzen geht der Sieg heute in Ordnung für Sturm Graz, sie waren über weite Strecken das bessere Team. Sie haben nicht geglänzt, aber auswärts in Lustenau musst du auch nicht glänzen.“



…die Verletzung von Seedy Jatta: „Das ist natürlich extrem bitter. Man hofft, dass es nicht allzu schlimm ist, weil er schon unglaubliche Vorschusslorbeeren erhalten hat. Er soll ein irrsinnig schneller Spieler sein, der eigentlich perfekt in das Profil der Sturm Graz Mannschaft passt. Dementsprechend ist es extrem bitter.“



…die spielerische Leistung von Sturm Graz: „Sie haben natürlich probiert, ihre Räume zu finden und es immer wieder geschafft, sich freizuspielen. Ab und zu war das Anlaufverhalten nicht ganz so gut, wie man es von Sturm normalerweise gewohnt ist. Bei Lustenau hat man natürlich gemerkt, dass Fridrikas nach vorne fehlt, weil er einfach ein Unterschiedspieler ist. Dementsprechend hat es Sturm heute schwer gehabt, aber es ging dann doch.“



…wie wichtig eine kompakte Defensive für eine Mannschaft ist: „Das ist das Um und Auf im Fußball. Die Italiener machen das ja seit etlichen Jahren vor, dass du aus einer gesicherten Defensive auch nach vorne hin deine Momente immer wieder findest. Sie haben die Qualität nach vorne hin, dass sie immer etwas kreieren können. Einige Spieler bei Sturm sind auch momentan verletzt, die zuletzt in aller Munde waren. Da ist schon eine Mannschaft zusammengekommen, die Salzburg hoffentlich Paroli bieten kann und uns allen einen spannenden Meisterschaftskampf bieten wird.“

"Das geht der Mannschaft einfach aktuell ab und kannst du nicht einfach herbeizaubern"

…die Leistung von Austria Lustenau: „Ich fand, sie waren heute im Vergleich zur letzten Woche stark verbessert. Sturm Graz ist aber kein Gradmesser, weil sie einfach besser sind. Wichtig sind dann solche Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe, wie gegen Altach oder die WSG. Dann müssen sie ihren Mann stehen und Tugenden zeigen, die man heute schon gesehen hat. Die musst du aber dann auch abrufen.

Fridrikas geht ihnen vorne auch ab, im letzten halben Jahr hat man ja gesehen, dass der einfach ein Unterschiedspieler ist, der immer wieder Momente kreiert. Das geht der Mannschaft einfach aktuell ab und das kannst du nicht einfach herbeizaubern.“



Marko Stankovic (Sky Experte) über eine Rippenverletzung beim Fußball: „Rippenprobleme sind nicht lustig. Du hast Schmerzen beim Lachen, und Fußball ist ein körperbetonter Sport. Du kannst dann zwar spielen, ziehst das aber permanent mit. Die ersten zwei, drei Monate im Dress von Sturm Graz werden sehr, sehr schmerzhaft werden für ihn.“

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

SC Austria Lustenau vs. SK Puntigamer Sturm Graz 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Wüthrich (34., Gorenc-Stankovic),

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Austria Lustenau, GEPA-ADMIRAL