Den Nimbus der Unbesiegbarkeit wahrte Austria Klagenfurt in der Admiral Bundesliga-Saison 2023/24 auch in der 4. Runde. Beim 1:1-Heim-Remis gegen den SCR Altach war am späteren Samstagabend allerdings mehr drin. Vor allem, weil die Kärntner Violetten nach der 1:0-Führung auf einem guten Weg waren, ehe die Vorarlberger nochmal zulegten und Moral bewiesen, um sich das erste Auswärtstor und den ersten Punkt in der Fremde redlich zu verdienen. Um mit einem Erfolgserlebnis in das bevorstehende Vorarlberger Derby in Lustenau zu gehen. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Technische Einlage von SCR Altach-Sommer-Neuzugang Lukas Fadinger. Austria Klagenfurt-Dauerbrenner Christopher Cvetko staunte da nicht schlecht.

„Altach zeigt anderes Gesicht als letzte Saison“

Peter Pacult (Cheftrainer SK Austria Klagenfurt): „Dass das kein einfaches Spiel wird, war uns von Anfang an klar. Altach zeigt ein anderes Gesicht als letzte Saison. Wir haben uns sehr gut in das Spiel hineingearbeitet, da kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben dann auch schon in der 1. Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit gehabt, aber diese Chance nicht genützt.

Dann gehst du in Führung und dann haben wir vergessen, dass wir weiter gut nach vorne spielen. Da hat uns Altach zu viel Druck gemacht, was eigentlich unverständlich ist. Der Eckball zum Ausgleich darf überhaupt erst nicht passieren und, dass dann der fast kleinste Spieler ein Kopfballtor macht, spricht auch für sich.“

„Wir gehen 1:0 in Führung und dann reißt komplett der Faden“

Thorsten Mahrer (Kapitän SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Ich denke, wir sind absolut das dominante Team, beherrschen die Partie komplett. Wir gehen 1:0 in Führung und dann reißt uns komplett der Faden. Der Gegner stellt das System um und mit dem haben wir dann echt Probleme gehabt. Wir waren dann auch nicht mehr mutig genug. Dadurch ist Altach dann ein bisschen stärker geworden. Richtig gefährlich sind sie dann eigentlich nur durch Standards geworden, wo dann auch das Tor passiert ist. Da waren wir dann einfach nicht mehr aktiv genug.“



…das Stürmerfoul von Atdhe Nuhiu, weswegen ein Tor der Altacher aberkannt wurde: „Ich stehe vor ihm und kann den Ball klären, er stößt mich auf die Seite, damit er zum Kopfball kommt. Ich denke, die Entscheidung war okay.“



Sinan Karweina (SK Austria Klagenfurt): „Ich würde das Spiel gerne in die zwei Hälften einteilen. Ich glaube, in der 1. Halbzeit machen wir sehr, sehr viel richtig und schnüren Altach komplett ein. Da machen wir alles richtig gut und lassen kaum was zu. In der 2. Halbzeit verlieren wir den Faden. Ich weiß nicht, wieso. Wir hören auf, Fußball zu spielen.

Wir müssen uns dann auch den Vorwurf gefallen lassen, dass wir unsere Chance aus der 1. Halbzeit nicht nutzen. Dann, glaube ich, kann man heute mit dem 1:1 nicht zufrieden sein.“



Nicolas Binder (SK Austria Klagenfurt) in der Halbzeit über sein geplantes Comeback: „Die Reha ist sehr, sehr gut verlaufen, ich kann mich gar nicht beschweren. Es ist alles sehr, sehr gut verheilt bis jetzt. Ich würde schätzen, dass ich ungefähr in zwei Wochen wieder mit der Mannschaft am Platz stehen werde und hoffentlich zeitnah auch wieder im Stadion stehe.“

„Wir haben echte Mentalitätsmonster drinnen“

Joachim Standfest (Cheftrainer CASHPOINT SCR Altach): „Mit den ersten 60 Minuten, oder bis zum Gegentor, und den letzten zehn Minuten bin ich absolut nicht zufrieden. Und das, obwohl wir die letzten zehn Minuten alles reingeworfen haben, um zu verteidigen. Aber wir haben nicht dort weiter gemacht, wo wir nach dem 1:1 waren. Mit den 25 oder 30 Minuten bin ich hochzufrieden.

Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft. Ich habe die Mannschaft schon letztes Jahr kennengelernt und da wäre uns der Switch nicht geglückt. Wir haben echte Mentalitätsmonster drinnen. Das haben wir gegen Wattens bewiesen, das haben wir heute bewiesen und ich will es über längere Zeit sehen.“

„Beim Stürmerfoul war es ein ganz normaler Zweikampf unter zwei Erwachsenen“

Atdhe Nuhiu (Mittelstürmer CASHPOINT SCR Altach) über seine beiden ungültigen Tore: „Wenn das erste Abseits ist, ist es Abseits, ich muss den Ball trotzdem machen. Beim Stürmerfoul war es aus meiner Perspektive ein ganz normaler Zweikampf unter zwei Erwachsenen. Der eine ist halt Stürmer, der andere Verteidiger. Da muss man sich halt durchsetzen und den Kampf annehmen, das habe ich gemacht und auch ein Tor gemacht. Ich weiß nicht, wie die anderen Leute das sehen, aber für mich war das ein Tor.“



Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Heute war es, glaube ich, ein Unentschieden mit einem gerechten Ausgang für beide Seiten. Man kann natürlich sagen, dass Klagenfurt lange die spielbestimmende Mannschaft war.

Am Ende des Tages gewinnen aber nicht immer die Zahlen, sondern die Mannschaft, die ihre Mentalität mehr auf den Platz bringen. Altach hat das heute zum Schluss sensationell gemacht. Bei Altach kann man echt sagen, dass die Mannschaft lebt.“

"Nuhiu ist England gewohnt, dort würden sie nicht einmal darüber nachdenken, so etwas abzupfeifen"

…das wegen Stürmerfoul aberkannte Tor von Atdhe Nuhiu: „Für mich muss man da ganz klar weiterspielen lassen. Nuhiu ist natürlich England gewohnt, dort würden sie nicht einmal darüber nachdenken, so etwas abzupfeifen. Natürlich berührt man sich, aber ich glaube, Mahrer macht auch sehr viel aus dieser Sache. Er wollte dieses Foul ziehen und das Problem in den letzten Jahren ist, dass Spieler oft einfach durch Hinfallen lassen Fouls zugesprochen bekommen.

Wenn das gleiche irgendwo im Mittelfeld ist, passiert gar nichts. Oft wird es zu Ungunsten der körperlich Überlegenen gepfiffen. Verteidiger bekommen leichter Fouls, wenn sie sich einfach fallen lassen. Es darf nicht immer nur in eine Richtung gehen. Da sind die Schiedsrichter gefragt.“



…das Potential von Gustavo Santos: „Es gefällt mir sehr gut, was er bisher für Altach gemacht hat. Er ist eine Bereicherung für die Mannschaft und ich glaube, er kann ihnen noch viel Freude bereiten.“



Marko Stankovic (Sky Experte) vor dem Spiel über die Rolle von Atdhe Nuhiu für Altach: „Altach braucht Nuhiu. Es ist so einfach. Atdhe Nuhiu hat in der Vorsaison zehn Tore erzielt, er war sozusagen die sportliche Lebensversicherung der Altacher.“

SK Austria Klagenfurt – SCR Altach 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Karweina (52.), 1:1 Gustavo Santos (84.)

Foto: GEPA-ADMIRAL und Josef Parak.