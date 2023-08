Auch der stark in die 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga gestartete und vor dem Match noch unbesiegte TSV Hartberg vermochte den FC Red Bull Salzburg nicht zu stoppen. Zumindest fügten die Ost-Steirer ÖFB-Team-Torhüter Alexander Schlager und dem Serienmeister das erste Gegentor der Saison zu. Und bis zur Halbzeitpause sah es für die mutig agierenden Schopp-Schützlinge auch noch gut aus mit 1:1. Doch dann machten die Roten Bullen "ernst" und "kurzen Prozeß", zogen schnell auf 3:1 davon und stockten sogar noch zum 5:1-Endstand auf. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Oscar Gloukh und Amar Dedić, der allein an 3 Treffern beteiligt war, bejubeln den Auftakt-Treffer vom 20-jährigen Israeli beim Salzburger Torreigen in Hartberg

"Gegen so eine Topmannschaft darf man keine Sekunde vom Gaspedal gehen"

TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp: "Gratulation an Salzburg! Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war mich eine, die zu erwarten war. Eine mit der wir den Gegner belohnt haben mit Eigenfehlern und Salzburg in Wahrheit schon beim 1. Tor geholfen haben. Das ist auf der anderen Seite bitter, extrem bitter. Aber andererseits auch unglaublich wichtig für unseren Prozeß. Das Spiel 90 Minuten auf den Platz zu bekommen ist unser Spiel.

Fehler gehören zu unserem Prozess dazu. Wir müssen schnell dazulernen und wissen, dass man gegen so eine Topmannschaft keine Sekunde vom Gaspedal gehen darf. Da muss man durchgehen. Das ist es, was wir mitnehmen aus diesem Spiel."

1:1-Ausgleichstorschütze Maximilian Entrup (TSV Hartberg): "Das Ergebnis fiel zu hoch aus. Die kleinsten Fehler werden auf diesem Level einfach bestraft. Die ersten 45 Minuten waren richtig gut. Wenn wir die Qualität, die wir haben, über 90 Minuten auf den Platz bringen, dann können wir auch Salzburg weh tun. Heute waren es richtig gute 45 Minuten. Jetzt müssen wir dieses Niveau über das gesamte Spiel zeigen."

Es war für Gerhard Struber bei seinem ersten Auswärtsspiel als Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg trotz des klaren 5:1-Sieges nicht alles "Gold, was glänzte" bei den Roten Bullen. Vor allem in der 1. Halbzeit nicht bei der jüngsten Startelf der 50-jährigen Bundesliga-Geschichte.

"Wir haben dann unser Setting ein Stück weit verändert"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Gerhard Struber: "Man muss ehrlich sagen, dass Hartberg das in der 1. Halbzeit sehr vernünftig gemacht hat und wir uns schwer getan haben, diesen Zugriff zu kriegen. Wir haben dann unser Setting ein Stück weit verändert in der 2. Halbzeit und die Mentalität auf den Platz gelegt, die es auch braucht, in Abstimmung mit einer guten Taktik.

Aber gleichzeitig auch diesen Willen zu haben, um Bälle gemeinsam zu erobern. Da haben wir in der in der 2. Halbzeit dann ein Stück weit ein besseres Gesicht gezeigt. Das hat gereicht, um Hartberg in die Schranken zu weisen."

Kapitän & Doppeltorschütze Amar Dedić (FC Red Bull Salzburg): "Die 2. Halbzeit war ausschlaggebend für uns und nach dem 1:3 hat sich das Blatt gewendet. Die 1. Halbzeit war von den Hartbergern ganz gut. Da haben sie uns viel abverlangt. Wir kamen schwer rein in die Partie."

🗣️ Gerhard #Struber: „In der ersten Hälfte haben wir uns nicht so leichtgetan, unser Gegner hat das heute stark gemacht. Am Ende war es dann relativ klar und souverän, aber wir haben auch gesehen, dass wir noch einiges zu verbessern haben.” #TSVRBS pic.twitter.com/B1kkFBHe0d — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 20, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

Sonntag, 20.08.2023, 17 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z: 3.426, SR: Harald Lechner/Wien

TSV Egger Glas Hartberg - FC Red Bull Salzburg 1:5 (1:1)

Torfolge: 0:1 Gloukh (16.), 1:1 Entrup (45.+2), 1:2 Konaté (47.), 1:3 Dedić (50.), 1:4 Dedić (64.), 1:5 Koita (76.).

Statement-Quelle: ADMIRAL