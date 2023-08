10 Tore binnen 3 Tagen in 2 Pflichtpartien wettbewerbsübergreifend in Serie...gab´s letztmals für den SK Rapid Wien vor 7 Jahren. Die Grün-Weißen machten da weiter, wo sie am Donnerstag im ungarischen Debrecen aufhörten und kehrten auch im 2. Auswärtsspiel binnen weniger Tage per 5:0-Kantersieg im Gepäck in die Bundeshauptstadt zurück. Während Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz auch in Rd. 4 der ADMIRAL Bundesliga weiter Lehrgeld bezahlte und sich punkto erstem Sieg noch zu gedulden hat. Nächsten Samstag bei Vizemeister SK Sturm Graz wird´s nicht leichter. Vorab gibt´s die Statements vom Rapid-Spiel aus beiden Lagern.

Praktisch betrachtet war das ungleiche Duell zwischen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz und dem SK Rapid Wien schon nach 22 Minuten und dem Doppelpack von Torgarant Guido Burgstaller entschieden. Zumal die Blau-Weißen entgegen dem 1. Heimspiel, als sie gegen Hartberg hinten heraus noch einen 1:3-Rückstand aufholten, diesmal wenig entgegenzusetzen hatten gegen übermächtige Hütteldorfer, die sich dieser Tage obendrein im Torrausch befinden.

"Ich habe schon einiges erlebt und alles ist möglich"

SK Rapid-Kapitän und Doppeltorschütze Guido Burgstaller über...

...das Spiel: "Nach dem Spiel unter der Woche in Ungarn war es wichtig heute die 3 Punkte zu holen und wir sind sehr, sehr glücklich. Dass es so ausging, tut für uns als Mannschaft nochmal extra gut, aber wir haben ein paar Minuten in der 1. und 2. Halbzeit gehabt, in denen wir etwas schlampig waren. Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Wir können uns da noch verbessern, aber der Sieg ist verdient. Grundsätzlich war der Auftritt schwer in Ordnung."

...seinen Doppelpack und seine Leistung: "Es geht immer mehr. Aber natürlich ist das erste und zweite Tor gut und wichtig. Von dem her passt das schon."

...das besondere Spiel am Donnerstag in Hütteldorf gegen Fiorentina im Conference League-Playoff-Hinspiel: "Wir können jetzt erstmal durchatmen ein, zwei Tage. Und dann volle Konzentration. Wir freuen uns schon alle riesig auf das Spiel am Donnerstag. Da ist sicher eine richtig geile Stimmung bei uns daheim. Es sind zwei Highlight-Spiele. Natürlich gegen einen übermächtigen Gegner. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht groß herumreden, dass wir da der Underdog sind. Aber ich habe schon einiges erlebt in meiner Karriere und alles ist möglich."

"Nach Debrecen-Spiel paar Tage später in Linz so Leistung abzurufen, ist nicht selbstverständlich"

SK Rapid-Cheftrainer Zoran Barišic: "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und der gezeigten Leistung. Vor allem nach dem Debrecen-Spiel am Donnerstag ein paar Tage später auswärts in Linz so eine Leistung abzurufen, ist nicht selbstverständlich."

SK Rapid-Innenverteidiger und 3:0-Torschütze Leopold Querfeld über...

...das Spiel: "Ich glaube, dass wir sehr gut in das Spiel gestartet sind, haben mit der ersten Torchance das 1:0 erzielt und gehen mit einer 2:0 Führung in die Halbzeit. Danach haben wir nicht nachgelassen und wussten, dass es noch längst nicht vorbei ist. Wir wollten auf das dritte Tor spielen. Dass es in der 2. Halbzeit nochmal mit 3 Toren geklappt hat, ist richtig cool."

...sein Tor: "Es hat eh mal wieder eine Zeit gedauert und sich in den letzten Wochen und Monaten angebahnt. Wir arbeiten viel unter der Woche mit den Standards. Es freut mich, dass ich jetzt mit einem Tor zum Auswärtssieg beitragen konnte."

...5:0 in Ungarn, 5:0 in Linz, eine gute Woche: "Eine gute Woche. Genau die richtige Reaktion auf die Heimniederlage gegen Hartberg. Darauf müssen wir aufbauen und jetzt geht es am Donnerstag auf eine coole, europäische Nacht."

Blauer, aufsteigender Rauch...doch das Warten auf den ersten Sieg für Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz im Oberhaus hält weiter an, wobei es das Auftakt-Programm für die Scheiblehner-Schützlinge auch in sich hat. In den ersten 5. Runden allein 4 Gegner, die im Frühjahr in der Meistergruppe zu erwarten sind.

"Wir machen noch zu viele Fehler und treffen die falschen Entscheidungen"

FC Blau-Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Am Ende war es zu wenig von uns und das Ergebnis ist sehr bitter für uns. Die Unterschiede waren klar zu erkennen und Rapid Wien war sehr effizient. Wir hatten zu Beginn Mannschaften, welche über uns stehen. Wir machen noch zu viele Fehler und treffen die falschen Entscheidungen."

FC Blau-Weiß Linz-Kapitän Fabio Strauss: "Rapid ist mit der ersten Chance in Führung gegangen und dann haben sie gleich nachgelegt. Die 1. Halbzeit war nicht gut und wir müssen besser unseren eigenen Strafraum verteidigen. Nach der Pause war es nicht schlecht, aber am Ende war es eine klare Angelegenheit."

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

Sonntag, 20.08.2023, 17 Uhr, Personal-Hofmann-Stadion Linz, Z: 5.600 (ausverkauft); SR: Walter Altmann/Tirol

FC Blau-Weiß Linz - SK Rapid Wien 0:5 (0:2)

Torfolge: 0:1 Burgstaller (12., Oswald), 0:2 Burgstaller (22., Oswald), 0:3 Querfeld (63., Moormann), 0:4 Bajic (80.), 0:5 Mayulu (90.+2, Elfmeter, Foul an Bajic).

Statement-Quelle: ADMIRAL und SK Rapid

Fotocredit: LINZA