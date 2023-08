Das erstmalige Duell in 2023 in der ADMIRAL Bundesliga zwischen Austria Wien und dem WAC stand ganz im Zeichen vom Wiedersehen mit "Veilchen-Legende" Manfred Schmid, seit dem Frühjahr WAC-Coach. Der 52-jährige Wiener wurde warmherzig empfangen und persönlich nicht müde, um sich öffentlich zu seinem "violetten Herz" zu bekennen. Schiedlich friedlich endete auch die Partie der 4. Runde, wobei beide Teams in einer turbulenten Nachspielzeit noch jeweils die Chance zum Lucky-Punch besaßen. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Hello again, Manfred Schmid. Auch der neue FAK-Präsident Kurt Gollwitzer ließ es sich nicht nehmen, um mit dem verdienten Austrianer (ob als Spieler oder Trainer) einen Smalltalk zu pflegen.

"Freier wie Sabitzer kann man auf Fußballplatz nicht stehen"

WAC-Cheftrainer Manfred Schmid: "Grundsätzlich möchte ich zu Beginn sagen, dass es heute ein sehr, sehr emotionales Spiel für mich war. Ich habe es selber nicht geglaubt, aber es war schon was Besonderes, wenn du da rein gehst und die Leute aufstehen, mit Standing Ovations. Ich war doch lange Zeit bei dem Klub und diese Wertschätzung bedeutet mir sehr viel.

Was das Spiel betrifft, so war es phasenweise richtig gut, was wir taktisch gemacht haben. Wir haben versucht, die Räume zu schließen und haben Austria Wien kaum Möglichkeiten gegeben, um die Bälle durch die Kette zu stecken. Was wir verabsäumt haben war, dass wir besser umschalten. Die Möglichkeiten und Räume waren da. Unglaublich war für mich die Schlussphase, wo Austria Wien durch Huskovic ein Tor hätte machen können.

Aber genauso auch wir durch den Lattentreffer von Jasic... die Doppelchance... Sabitzer muss den Kopfballtreffer eigentlich machen. Freier kann man auf dem Fußballplatz nicht stehen. Grundsätzlich haben wir nach vorne nicht so effizient gespielt, wie wir es gewohnt sind und deswegen geht dieser Punkt in Ordnung."

"Jetzt liegt Fokus voll auf Salzburg"

WAC-Stürmer Bernhard Zimmermann: "Es war heute ein sehr umkämpftes Spiel, mit sehr vielen Zweikämpfen. Es ging sehr viel hin und her. Wenn wir am Schluss die Chance nutzen, fahren wir nicht nur mit einem Punkt heim. Aber es ist leider so passiert.

Jetzt liegt der Fokus voll auf Salzburg, gilt es die Woche gut arbeiten und gegen Salzburg alles reinhauen. Hoffentlich sehen wir da viele Fans im Stadion."

Auch Austria-Außenstürmer Andreas Gruber, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifen schon 5 Treffer erzielte, fand gegen das WAC-Abwehrbollwerk um Simon Piesinger nicht entscheidend die Lücke.

Wimmer: "Wir waren die bessere Mannschaft"

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer: "Wir haben ein ganz ordentliches Spiel, aber leider kein Tor gemacht. Darum hat es nicht gereicht, um zu gewinnen. Ich glaube wir waren die bessere Mannschaft und haben auch die klareren Chancen gehabt. Gerade in der 1. Halbzeit hatten wir zwei ganz gute Möglichkeiten, haben aber im Spiel nach vorne etwas das Tempo vermissen lassen. Hatten wenig Dynamik im Spiel. Das hat etwas träge und müde gewirkt. Haben dann vorne auch nicht wirklich den Stürmer gehabt, was auch an der Aufstellung lag, der dann den Tiefgang gehabt hat.

Nach der Pause wurde es dann besser, weil wir mit Muki (Anm.: Huskovic) durch seinen Speed mehr in den Rücken der Dreierkette reinkamen. Da hatten wir gute Aktionen in die Tiefe und zwei, drei ganz gute Möglichkeiten, ohne jedoch die ganz große zu haben. Wir haben dann am Schluss natürlich Glück mit der Doppelaktion, Unterkante Latte und der Kopfball danach. Da hätte das Spiel auch 0:1 ausgehen können."

"Das war ein bisschen wie Handball"

Reinhold Ranftl (Außenspieler FK Austria Wien) über...

..das Spiel: "Mir fehlen etwas die Worte. Hinten zu Null ist schonmal gut. Vorne hat uns einfach die Durchschlagskraft gefehlt. Das war ein bisschen wie Handball. Wir haben zwar den Ball gut laufen lassen, aber die Entschlossenheit bzw. Zielstrebigkeit hat dann im letzten Drittel gefehlt.

Das müssen wir uns ankreiden. Heute war nicht mehr möglich. Ich weiß garnicht wie ich das Spiel einordnen soll. Der WAC hat nicht viel für´s Spiel gemacht, hat auf Umschaltaktionen gewartet und wir haben es ihnen zu leicht gemacht."

...die Hitze: Speziell nach dem Spiel am Donnerstag, was man auch erstmal verarbeiten muss, war das heut bei gefühlten 40 Grad nicht so leicht, um zu sprinten, zu laufen. Das können die wenigsten wahrscheinlich nachvollziehen. Das geht nicht so einfach. Wir haben es versucht.

Heute ist es nicht besser gegangen, aber ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir haben unser Bestes gegeben und sind natürlich enttäuscht, aber wir müssen das alles annnehmen."

"...dann werden wir beim LASK die 3 Punkte machen"

...anstehende Woche Zeit zum Regenieren: "Was heißt regenieren...jetzt werden wir mal 2 Tage runter kommen und dann ab Mittwoch bereiten wir uns auf den LASK vor. Und dann werden wir dort die 3 Punkte machen.

Matteo Meisl (Innenverteidiger FK Austria Wien): "Wichtig war, mal zu Null zu spielen. Vorne waren durchaus Chancen da in einem sehr kämpferischen Spiel. Der Gegner hat es uns nicht allzu einfach gemacht mit einer 5er-Kette hinten. Es war immer wieder schwer, da Lösungen zu finden und vor allem im Offensiv-Drittel zu richtigen Chancen zu kommen. Chancen waren dennoch da, die wir jedoch leider nicht genutzt haben, um sie in Tore umzumünzen. In der Nachspielzeit haben wir mit dem Lattenschuss noch Glück gehabt, doch wir hatten auch einige Chancen.

Die Hitze war schon auch brutal. Man hat es im Spiel gesehen, war alles ein bisschen zäh. Wir haben es immer wieder versucht, etwas Spieltempo rein zu bringen. Hat nicht ganz so geklappt. Wir sind schon enttäuscht, hätten den Sieg vielleicht etwas mehr verdient gehabt. Unter dem Strich nehmen wir den Punkt jetzt mal mit und wollen im nächsten Spiel (Anm.: auswärts Sonntag beim LASK) wieder Vollgas angreifen.

In Linz erwartet uns schon eine schlagkräftige Truppe. Aber man sieht, dass bei ihnen auch noch nicht alles rund läuft, wie sie es sich vorstellen. Wir versuchen es dort besser zu machen wie beim letzten Mal."

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

Sonntag, 20.08.2023, 17 Uhr, Generali Arena Wien-Favoriten, SR: Christopher Jäger/Salzburg

FK Austria Wien - RZ Pellets WAC 0:0

