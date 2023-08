Dem Jahrhundertfußballer des LASK, Helmut Köglberger, wird eine weitere Ehre zuteil. Entsprechend des Beschlusses vom Linzer Stadtsenat wird der Vorplatz zur Fanzone der Raiffeisen Arena am Linzer Froschberg offiziell zum Helmut-Köglberger-Platz.

"Ein großer Sohn der Stadt Linz und Oberösterreichs wird damit bleibend geehrt"

Über Antrag von LASK-Präsident Siegmund Gruber an den Linzer Bürgermeister Klaus Luger hat am 17. August 2023 der Linzer Stadtsenat einstimmig beschlossen, den Vorplatz vor der Raiffeisen Arena in „Helmut-Köglberger-Platz“ zu benennen. Damit wird Helmut Köglberger mit einer bleibenden Erinnerung für die Fußballwelt ausgezeichnet und es soll auch das Wirken dieses ganz besonderen Menschen entsprechend gewürdigt werden.

„Die gesamte LASK-Familie bedankt sich bei Bürgermeister Klaus Luger und dem gesamten Stadtsenat dafür, dass unser Antrag unbürokratisch und rasch positiv erledigt worden ist. Ein großer Sohn der Stadt Linz und Oberösterreichs wird damit bleibend geehrt“, stellt Präsident Siegmund Gruber erfreut fest.

„Mein Vater würde sich wahnsinnig über diese Ehre freuen"

Bürgermeister Klaus Luger erklärt: „Ich freue mich, dass dieser prominente Linzer Platz künftig den Namen von Helmut ‚Heli‘ Köglberger tragen wird. Seine Lebensgeschichte, sein Einsatz und sein sportliches, aber auch soziales Wirken stehen exemplarisch dafür, dass Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen für ein respektvolles und solidarisches Miteinander steht.

Es zeigt aber auch, dass es sich stets lohnt, aktiv gegen Benachteiligung und Ausgrenzung aufzutreten. Als Bürgermeister bedanke ich mich daher herzlich bei den Verantwortlichen des LASK für diese symbolträchtige Initiative.“

„Mein Vater würde sich wahnsinnig über diese Ehre freuen und ich denke, er hat es sich wirklich verdient“, sagt Sohn Stefan Köglberger.

𝗘𝗵𝗿𝗲 𝘄𝗲𝗺 𝗘𝗵𝗿𝗲 𝗴𝗲𝗯ü𝗵𝗿𝘁 ⚫️⚪️

Der Vorplatz zur Fanzone der Raiffeisen Arena wird offiziell zum 𝗛𝗲𝗹𝗺𝘂𝘁-𝗞ö𝗴𝗹𝗯𝗲𝗿𝗴𝗲𝗿-𝗣𝗹𝗮𝘁𝘇 😍



📰Mehr dazu: https://t.co/OGW89NJVql pic.twitter.com/QmVCxWYOwL — LASK (@LASK_Official) August 21, 2023

Fotocredit: LASK