Es war der überaus bittere Wermutstropfen im Freudenbecher des SK Rapid Wien beim gestrigen Sonntag-Sieg in der 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit 5:0 beim überforderten Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz. Nenad Cvetković verdrehte sich in der 44. Minute im neuen Personal-Hofmann-Stadion am Donaupark beim Abwehrversuch ohne gegnerische Einwirkung das Knie. Am heutigen Montagnachmittag vermelden die Hütteldorfer nunmehr die tragische Diagnose beim seit diesem Sommer 27-jährigen, serbischen Abwehrchef der Grün-Weißen.

Kreuzbandriss im rechten Knie

So haben sich die schlimmen Befürchtungen leider bewahrheitet: Wie eine MR-Untersuchung am Montag bestätigte, zog sich der 27-jährige, serbische Innenverteidiger gegen Ende der ersten Halbzeit beim klaren 5:0-Auswärtssieg beim FC Blau Weiß Linz einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Der im Sommer gekommene Nenad Cvetković, der bislang mit starken Leistungen auffiel, wird von Teamarzt Dr. Lukas Brandner im Rudolfinerhaus Wien operiert und fällt nicht nur für das bevorstehenden Conference League-Highlight der Hütteldorfer gegen Vorjahres-Conference League-Finalist FC Florenz (Hinspiel kommenden Donnerstag im Allianz Stadion, ab 19 Uhr im Ligaportal-Liveticker) aus, sondern bedauerlicherweise mehrere Monate.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at