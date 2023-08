16 Treffer bescherte den Fußball-Fans Runde 4 der ADMIRAL Bundesliga. Allein rd. 2/3 wurden von den "Torfabriken" aus Salzburg & Wien-Hütteldorf produziert. So fegten sowohl der FC Red Bull Salzburg (5:1 in Hartberg) als auch der SK Rapid Wien (bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz), für den 5 Treffer binnen weniger Tage zum Standard wurden, über ihre jeweiligen Gegner hinweg. Insgesamt stehen in Summe 63 Saisontore zu Buche. Das 50. erzielte im übrigen ein Joker: Elias Havel vom LASK. Mit seiner 1. Ballberührung bei seinem BL-Debüt. Und der 21-Jährige schrieb noch eine weitere Geschichte... siehe Nachlese Runde 4.

Jaaaaaaaa! Was für ein BL-Debüt für Elias Havel. Der Sommer-Neuzugang vom FC Red Bull Salzburg bzw. Kooperationspartner FC Liefering kam für den glücklosen Mittelstürmer Marin Ljubičić in der 68. Minute am Innsbrucker Tivoli, um nicht mal zwei große Zeiger-Umdrehungen später mit der ersten Ballberührung einen sehenswerten Treffer zum 1:1-Endstand für den LASK bei der WSG Tirol zu erzielen. Begünstigt auch durch den folgenschweren Rückpass von WSG-Kapitän Bacher.

Nik P. & WSG und ihr "Lieblingsgegner LASK" / Havels Rekord

WSG Tirol – LASK 1:1 (1:0)

Wiedermal schaffte es der favorisierte LASK nicht, die - nach 3 Niederlagen in 3 BL-Partien obendrein angeschlagenen - Wattener "zu biegen". Gerieten gar vor der Pause in Rückstand durch Nik Prelec, der sein 7. BL-Tor erzielte – 4 davon gegen den LASK (Dreierpack am 17. September 2022, in Pasching).

Vorlagengeber war Aleksander Buksa, der in seinem 4. BL-Einsatz mit seiner 2. Schussvorlage seinen 1. Assist ablieferte. Sein Mittelfeld-Mannschaftskollege Matthäus Taferner gewann bei seinem Startelf-Debüt im WSG Tirol-Dress mit 9 Zweikämpfen die meisten in dieser Partie.

Apropos Debüt! Wie eingangs schon beschrieben...traf Elias Havel bei seiner BL-Premiere. Der 20-Jährige mit dem Vornamen göttlicher Prägung scorte mit dem "Veni-Vedi-Vici-Prinzip" innerhalb von 1 Minute nach seiner Einwechslung – das gelang zuvor noch keinem Spieler seit det. Datenerfassung (2013/14).

Nebenbei bemerkt: 1. Stürmertor eines LASK-Spielers in dieser BL-Saison (Robert Žulj ist ja im zentralen, offensiven Mittelfeld beheimatet).

Die Linzer "Arbeitsbiene" Sascha Horvath war wieder fleißig unterwegs und bereitete 5 Schüsse direkt vor – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Nackte Tatsachen: "Goldtorschütze" Gregory Wüthrich & der SK Sturm Graz prolongierten ihre eindrucksvolle Siegesserie gegen Austria Lustenau. Dessen Trainer Markus Mader sich dennoch freute, weil seine Mannschaft eine klare Leistungssteigerung gegenüber den Vorwochen zeigte und dem Vizemeister alles abverlangte.

Kjell Scherpen stellt 26-jährigen Rekord ein

SC Austria Lustenau – SK Puntigamer Sturm Graz 0:1 (0:1)

Keeper Kjell Scherpen, der in der Champions League-Quali gegen einen Klub aus seinem Heimatland Niederlande (PSV Eindhoven) 7 Mal den Ball aus dem Netz zu holen hatte, und der SK Sturm Graz blieben zum 4. Mal in der Liga ohne Gegentor. Das gelang letztmals in Serie zum Saisonauftakt vor Jahrzehnten Wacker Innsbruck. Der 2,06 Meter große Goalie der Grazer ist erst der zweite Tormann in der BL-Historie, der in seinen ersten 4 Spielen durchspielte und kein Gegentor kassierte – nach Oleg Suslov 1997 (Austria Salzburg).

Nach zwei Mal 2:0 im Vorjahr gegen die Vorarlberger siegten die Steirer diesmal wieder "zu Null" und spielten zum Ende zweier "englischer Wochen" pragmatisch, praktisch, gut...ökonomisch & rational halt. Die "Schwoazn" sprangen so hoch wie es gebraucht wurde, um weiter unbesiegt zu bleiben, den 3. Sieg zu verbuchen und erster Verfolger vom bisher makellosen Liga-Leader FC Red Bull Salzburg zu bleiben. Der Vizemeister gewann die letzten 14 BL-Duelle gegen den SC Austria Lustenau – so viele Siege in Folge gegen einen Gegner gelangen in der BL zuvor nie einem Team.

"Goldtorschütze" war mit Gregory Wüthrich ein Abwehrspieler. Im Anschluss an einen Cornerball erfreute sich der Abwehrchef am 2. Pfosten großer Freiheiten. Der 28-jährige Schweizer erzielte in seinem 86. BL-Einsatz sein 7. Tor – 6 davon nach Standard-Situationen und seine letzten 3 nach Eckbällen.

Alexander Prass, der laut mehreren Medienberichten noch vor dem Absprung im Sommer-Transferfenster und seit Wochen unter Beobachtung ausländischer Klubs steht - hatte mit 75 Ballaktionen die meisten in diesem Spiel im Reichshofstadion.

Der Lustenauer Daniel Tiefenbach praktizierte die meisten Tacklings (5) in diesem Spiel.

Christopher Cvetko und Austria Klagenfurt schenkten nicht zum 1. Mal in dieser Saison eine 1:0-Führung her.

Deutsch-schottisches Erfolgs-Duo am Wörthersee

SK Austria Klagenfurt – CASHPOINT SCR Altach 1:1 (0:0)

Austria Klagenfurt bleibt auch nach 4 Runden weiter unbesiegt, demgegenüber Altacher Aufwärtstrend. Die Gäste belohnten sich bei ihrer Aufholjagd mit dem 1:1, holten aus den jüngsten beiden Partien 4 Punkte und tankten Selbsvertrauen für das bevorstehende Vorarlberger Derby gegen Austria Lustenau.

Klagenfurts Leistungsträger Sinan Karweina war in erstmals in 4 BL-Einsätzen in Folge an einem Tor direkt beteiligt (3 Tore, 2 Assists). Eine Serie von 3 Einsätzen in Folge mit Torbeteiligung hatte der 24-jährige Deutsche bereits im Oktober/November 2022.

An 5 der 6 BL-Tore der Kärntner Violetten in dieser Saison waren entweder Sinan Karweina oder Andy Irving direkt beteiligt, an 3 davon sogar beide. Der Schotte Andy Irving lieferte seinen zweiten Saison-Assist ab – beide für Karweina.

SCRA-Sommer-Neuzgang Gustavo Santos (ehem. Balotelli) traf in seinem 4. BL-Spiel mit seinem ersten Schuss aufs Tor erstmals. Sein Mannschaftskollege Leonardo Lukacevic lieferte seinen 7. BL-Assist ab – 4 davon gegen Austria Klagenfurt. 6 der 7 Assists vom 24-jährigen Salzburger nach der Halbzeitpause.

Klagenfurts Grieche Kosmas Gkezos hatte mit 82 Ballaktionen die meisten in diesem Match.

Stand im Fokus bei Fotografen, Fans und Funktionären: Austria Wien-Legende Manfred Schmid wurde als Cheftrainer seines neuen Klubs WAC herzlich begrüßt und bekam jede Menge Zuwendung. Hier der 52-jährige, gebürtige Wiener im Smalltalk mit FAK-Neo-Präsident Kurt Gollwitzer.

Wölfe in der Fremde auf Beutezug - 6 Spiele en suite unbesiegt

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC 0:0

Nach dem 0:1 im vergangenen Herbst - damals noch mit Manfred Schmid als FAK-Trainer - blieben die Wiener Violetten auch diesmal ohne Torerfolg, holten 3 Tage nach dem bitteren Aus in der Europacup-Qualifikation gegen Legia Warschau (3:5, Gesamtscore, 5:6) zumindest einen Punkt in der 9. Pflichtpartie binnen weniger Wochen. Erstmals in dieser Saison haben die Veilchen nun mal eine Woche Zeit bis zum nächsten Match - Sonntag beim LASK, der eigens zuvor international am Donnerstag im Europa League-Playoff im Einsatz ist.

FAK-Sommer-Neuzugang Hakim Guenouche (kam von Austria Lustenau) gab mit 3 Schüssen die meisten in diesem Match ab. Sein Mannschaftskollege auf der anderen Seite - rechts - Reinhold Ranftl verzeichnte mit 109 Ballaktionen in dieser Statistik den Höchstwert. Und Innenverteidiger Lucas Galvao war der Zweikampf-Beste (14).

Das WAC-Innenverteidiger-Paar Simon Piesinger & Dominik Baumgartner hatten je 5 klärende Aktionen – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Der RZ Pellets WAC ist saisonübergreifend seit 6 BL-Auswärtsspielen ungeschlagen (4S, 2U) – erstmals so lange in der BL-Klubhistorie der Lavanttaler.

Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz wirkte ob der Offensiv-Power von Grüll & Co. hin und wieder defensiv "kopflos" und geriet wiederholt in Verlegenheit. Während die Rapidler nach 2 Spielen zuvor ohne eigenen Treffer in den jüngsten beiden Partien aus dem Torjubel gar nicht mehr heraus kamen: 2x5 = zweistellig!

Burgstaller & Co. schießen sich für Fiorentina-Highlight ein

FC Blau Weiß Linz – SK Rapid Wien 0:5 (0:2)

"Wiener Wundertüte"! Da blieb der SK Rapid im Heimspiel-Doppel gegen VSC Debrecen (0:0) und TSV Hartberg (0:1) torlos, um sich dann gleich 2 Mal in der Fremde im Torrausch zu befinen. 5 Treffer in Debrecen, 5 nun auch in Linz. 10 in Summe in 4 Tagen! Alle (Be-)Achtung! "Fiorentina wir sind bereit"....so die Referenz vor dem Duell am Donnerstag im UEFA-Conference League-Playoff-Hinspiel gegen den Vorjahres-Finalisten der Conference League, den Serie A Klub aus Florenz um den 45-jährigen, italienischen Cheftrainer mit dem klangvollen Namen Vincenzo Italiano.

"Knallervoll" präsentierte sich beim ersten Auftritt der Hütteldorfer im neuen Personal Hofmann Stadion des FC Blau-Weiß Linz SK Rapid-Kapitän & Torjäger Guido Burgstaller per Doppelpack. In seinen letzten 3 BL-Spielen scorte der 34-jährige Kärntner gegen Aufsteiger - gesamt 5 Mal. Der Torschützenkönig der Vorsaison erzielte seit seiner Österreich-Rückkehr im vergangenen Sommer in 2 BL-Saisonen 4 Mehrfachpacks – in seinen ersten 5 BL-Saisonen nur 3.

Rapid-Youngster Leopold Querfeld erzielte sein 2. BL-Tor – beide auswärts und nach Standardsituationen (zuvor nach Einwurf im September 2022 vs. RB Salzburg).

Ante Bajic erzielte sein 1. BL-Tor in dieser Saison – so viele wie in der kompletten vergangenen BL-Saison. Beide Tore für den SK Rapid Wien erzielte der ab Dienstag, den 22. August, 28-jährige Innviertler als Joker.

Moritz Oswald lieferte 2 Assists in diesem Spiel ab – doppelt so viele wie in seinen ersten 2 BL-Saisonen zusammen.

FC Blau-Weiß Linz-Mittelstürmer Ronivaldo gewann 8 Zweikämpfe – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Es war ja auch das Match zwischen dem Torschützenkönig von Liga 2 (Ronivaldo) und der ADMIRAL Bundesliga (Burgstaller) aus der Vorsaison.

Genießen das "Bad bei den Fans" in der Abendsonne und weiter nach 4 Runden den "Platz an der Sonne" in der Tabelle: Keeper Alexander Schlager und der FC Red Bull Salzburg. In Teil 2 des Auswärts-Doppels geht es für die Roten Bullen am nächsten Sonntag in die "Höhle der Wölfe", zum bisher noch unbesiegten WAC. Doch vor dem Match in Hartberg war Gastgeber TSV auch noch unbesiegt...ehe Dedic & Co. kamen und sich nach dem Seitenwechsel in einen Torrausch steigerten.

Erstes Saison-Gegentor reizte Rote Bullen bei "Jugend forsch"

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg (1:5)

Die Salzburger - obwohl immer noch "11 Patienten" dem Lazarett im Bullen-Stall angehören - prolongierten ihre Fabel-Serie, sind saisonübergreifend seit 34 - in Worten vierunddreißig - BL-Spielen unbesiegt. Bilanz: 26 Siege, 8 Remis, 75:21 Tore. In der aktuellen Spielzeit steht das Punkte-Maximum von 12 Zählern.

Auf Rang 1 auch Karim Konaté in der Torschützenliste. Der 19-jährige Ivorer, der am Montag seinen Vertrag bis Juni 2028 verlängerte, erzielte sein 4. BL-Tor in dieser Saison – damit jetzt schon eines mehr als vergangene Saison. 6 seiner 7 Tore erzielte die Nr. 19 der Roten Bullen nach der Halbzeitpause.

Der FC Red Bull Salzburg lief mit der jüngsten Startaufstellung in der BL-Historie auf: das Durchschnittsalter betrug 21 Jahre und 40 Tage – nie zuvor war ein Team so jung. Jugend forsch(t)...! Zwar kassierten die Schützlinge von Gerhard Struber bei dessen erstem Auswärtsspiel als RBS-Cheftrainer das erste BL-Saison-Gegentor, doch das reizte die Roten Bullen derart, dass sie nach dem Seitenwechsel gleich mit 4 Treffern zurückschlugen.

Amar Dedić, für den zwar wieder im Kader stehenden, wiedergenesenen und erst spät eingewechselten Andreas Ulmer mit der Kapitänsbinde betraut, war erstmals in einem BL-Spiel an 3 Toren direkt beteiligt (2 Tore + 1 Assist) – zuvor gelang das in dieser Saison Nicolas Kühn (Rapid) und Andy Irving (Klagenfurt).

TSV-Torjäger Maximilian Entrup erzielte in seinem 4. BL-Spiel sein 3. Tor für seinen neuen Klub – das gelang zuvor keinem Hartberger.

Der TSV Egger Glas Hartberg lief mit der jüngsten Startaufstellung in seiner BL-Historie auf: das Durchschnittsalter betrug 23 Jahre und 280 Tage.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, RiPu Sportfotos, Josef Parak, Harald Dostal/www.sport-bilder.at und FC Red Bull Salzburg via Getty.