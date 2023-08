Es gibt einige Unterschiedsspieler und auch Spätzünder in der ADMIRAL Bundesliga. Beides vereinigt bei Austria Klagenfurt Offensivakteur Sinan Karweina. Der 24-jährige Deutsche, geboren in der Handball-Stadt Gummersbach in Nordrhein Westfalen unweit von Köln und beim 1. FC Köln ausgebildet, hat mit der neuen 50. BL-Jubiläums-Saison 2023/24 einen Lauf, performt im Team von Cheftrainer Peter Pacult neben anderen - wie z. Bsp. die Innenverteidiger-Konstanten Mahrer & Wimmer - bisher top.

Hat derzeit einen Lauf: Austria-Außenstürmer Sinan Karweina, der sich mächtig ins Zeug legt. Wie hier bei seinem Debüt für Austria Klagenfurt vor 1 Jahr am 23. Juli gegen René Renner und den LASK in Pasching.

"Stehe mit viel Selbstvertrauen und breiter Brust am Feld - das wirkt sich immer aus"

Wie ein weiterer Austria-Akteur, Andy Irving, der ebenfalls den Unterschied ausmachen kann, kam Sinan Karweina im vergangenen Sommer von Türkgücü München zu den Kärntner Violetten, wo er bis Juni 2024 unter Vertrag steht. In seiner Premieren-Saison bei der Austria Klagenfurt war der 1,73 Meter große Wirbelwind ein „Spätzünder“, in der laufenden Serie 2023/24 der ADMIRAL Bundesliga hat der Angreifer einen Knallstart hingelegt: Nach 3 Einsätzen, beim Auswärtsspiel bei Vizemeister SK Sturm Graz (0:0) fehlte der Rechtsfuß verletzt, stehen 2 Treffer sowie 2 Assists für ihn zu Buche.

Schon am kommenden Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) im Gastspiel beim TSV Hartberg will der 24-jährige Deutsche nachlegen für die bisher noch unbesiegen Waidmannsdorfer (1S, 3U).

„Ich fühle mich einfach wohl. Für mich ging es schon mit dem Tor im Pokal in Steyr gut los, dann habe ich auch direkt zum Start der Meisterschaft in Tirol getroffen. So stehe ich mit viel Selbstvertrauen und breiter Brust am Feld und das wirkt sich immer aus. Ich bin froh, dass ich meinem Team helfen und eine wichtige Rolle einnehmen kann“, sagt Sinan Karweina.

In der Vorsaison hatte der Offensiv-Allrounder, der sowohl auf den Flügeln als auch in der Mitte zum Einsatz kommen kann, bis zur letzten Partie gegen den SK Rapid Wien (2:1) zu warten, ehe de "Knopf aufging" und es endlich im gegnerischen "Kasten klingelte". Heuer läuft es wie geschmiert und Karweina fühlt sich im neuen 3-5-2-System sichtlich wohl.

"Sein Potenzial hat er noch gar nicht voll ausgeschöpft"

„Ich freue mich sehr für Sinan, denn es scheint so, dass der Knopf bei ihm jetzt aufgegangen ist. Es sind aber nicht nur Tore und Vorlagen, die ihn für unser Spiel sehr wertvoll machen. Er läuft die Verteidiger des Gegners auch immer wieder fleißig an und stört somit den Aufbau. Ich bin sicher, dass wir noch mehr von dem Burschen sehen werden, sein Potenzial hat er noch gar nicht voll ausgeschöpft“, sagt Austria-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Im bisherigen Verlauf der Saison bestach Sinan Karweina durch seine Effektivität und Kaltschnäuzigkeit. In 4 Pflichtspiel-Einsätzen sammelte der Austria-Aktivposten alle 62 Minuten einen Scorerpunkt. Bei der WSG Tirol (3:1) waren es zwei, im ÖFB-Cup beim SK BMD Vorwärts Steyr (3:0), im Kärntner Derby gegen den WAC (2:2) und gegen Altach (1:1) jeweils einer.

"Wenn wir kompakt in der Defensive stehen und zielstrebig nach vorn spielen, ist alles möglich“

„Ich bin noch lange nicht satt, will am liebsten schon am Sonntag in Hartberg daran anknüpfen. Dafür werde ich auf jeden Fall hart arbeiten und meinen Beitrag leisten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind. Dieses Ziel steht über allem. Wenn wir kompakt in der Defensive stehen und zielstrebig nach vorn spielen, ist alles möglich“, blickte Karweina voraus.

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at